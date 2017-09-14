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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13776137771377813779
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 08:40

*Відповідно до статті 18 Закону України «Про правовиий режим воєнного стану» та Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, військовослужбовці, які виконують обов’язки з оповіщення та перевірки документів, мають право застосовувати визначені законом заходи фізичного впливу у разі чинення опору чи агресивної поведінки.*
https://varta1.com.ua/news/u-ttsk-ta-sp ... 94704.html

Дивимось ст.18 отого Закону:
*Стаття 18. Взаємодія військового командування та військових адміністрацій з органами державної влади в умовах воєнного стану.
1. Порядок взаємодії військового командування та військових адміністрацій з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади щодо забезпечення додержання правового режиму воєнного стану, захисту безпеки громадян та інтересів держави,а також підпорядкування чи оперативного підпорядкування їм інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, або їх з’єднань, військових частин, установ та організацій визначається Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text
І де, що у 18 статті, що в Указах ВГК хоч натяк на "право застосовувати визначені законом заходи фізичного впливу у разі чинення опору чи агресивної поведінки."?
__________________________________
Ст.22 Статуту чітко визначає застосування фізичного впливу:
22. Військовослужбовці мають право застосовувати спеціальні засоби, засоби фізичного впливу та зброю особисто або у складі підрозділу:
1. для захисту свого здоров’я і життя, а також здоров’я і життя інших військовослужбовців і цивільних осіб від нападу, якщо іншими способами й засобами захистити їх у даній ситуації неможливо;
2. для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину та яка намагається втекти або яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також для затримання озброєної особи, яка загрожує застосуванням зброї та інших засобів, що становить загрозу для життя і здоров’я військовослужбовця чи інших осіб;
3. для відбиття нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, а також для звільнення цих об’єктів у разі захоплення;
4. у разі спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами і засобами неможливо припинити цю спробу.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text

То навіщо вигадувати?
Промовчали б стосовно підстав і все.
Вигадувати навіщо?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 08:44

  detroytred написав:
Раджу цього медика послухати.
Не простий дядько. Бувший радник Супрун.

З 20 хв. про мотивацію. Як змінювалась.
І реал.
А Трамп не дурень, раз вирішив що закордонне грантожерське лайно треба прикривати. Експерд та тьотка заплуталися у зрадах, перемогах, часу, просторі та головне - до кого це відносити :D . Чи расії чи Україні
...до кінця нєосіліл. Дивно, поважна та іменіта (колись) організація скатилася у таке лайно
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 08:59

  d44 написав:Дивно, поважна та іменіта (колись) організація скатилася у таке лайно

Круто!
Я б на себе оцінювати отого всл не взяв би. Має він оте своє бачення в різноманітті інших, то приймаю до уваги. Але оцінювати з дивану..
Круто!
detroytred
 
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