*Відповідно до статті 18 Закону України «Про правовиий режим воєнного стану» та Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, військовослужбовці, які виконують обов’язки з оповіщення та перевірки документів, мають право застосовувати визначені законом заходи фізичного впливу у разі чинення опору чи агресивної поведінки.* https://varta1.com.ua/news/u-ttsk-ta-sp ... 94704.html
Дивимось ст.18 отого Закону: *Стаття 18. Взаємодія військового командування та військових адміністрацій з органами державної влади в умовах воєнного стану. 1. Порядок взаємодії військового командування та військових адміністрацій з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади щодо забезпечення додержання правового режиму воєнного стану, захисту безпеки громадян та інтересів держави,а також підпорядкування чи оперативного підпорядкування їм інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, або їх з’єднань, військових частин, установ та організацій визначається Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text І де, що у 18 статті, що в Указах ВГК хоч натяк на "право застосовувати визначені законом заходи фізичного впливу у разі чинення опору чи агресивної поведінки."? __________________________________ Ст.22 Статуту чітко визначає застосування фізичного впливу: 22. Військовослужбовці мають право застосовувати спеціальні засоби, засоби фізичного впливу та зброю особисто або у складі підрозділу: 1. для захисту свого здоров’я і життя, а також здоров’я і життя інших військовослужбовців і цивільних осіб від нападу, якщо іншими способами й засобами захистити їх у даній ситуації неможливо; 2. для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину та яка намагається втекти або яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також для затримання озброєної особи, яка загрожує застосуванням зброї та інших засобів, що становить загрозу для життя і здоров’я військовослужбовця чи інших осіб; 3. для відбиття нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, а також для звільнення цих об’єктів у разі захоплення; 4. у разі спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами і засобами неможливо припинити цю спробу. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text
То навіщо вигадувати? Промовчали б стосовно підстав і все. Вигадувати навіщо?
detroytred написав: Раджу цього медика послухати. Не простий дядько. Бувший радник Супрун.
З 20 хв. про мотивацію. Як змінювалась. І реал.
А Трамп не дурень, раз вирішив що закордонне грантожерське лайно треба прикривати. Експерд та тьотка заплуталися у зрадах, перемогах, часу, просторі та головне - до кого це відносити . Чи расії чи Україні ...до кінця нєосіліл. Дивно, поважна та іменіта (колись) організація скатилася у таке лайно
Hotab написав:jump Ви правильно наганяєте жаху. Єдине , уточнюйте (ну щоб жах працював по правильній ЦА) що це ті хто в розшуках, хто найрозумніший, який «я не ставлю левую залепуху себе на смартфон» і тому подібні мамкіного бунтарі. Хто виконав вимоги оновлення даних, тих за ногу не тягають.
та ти шо? подивись в новинах облаву в Ужгороді в пятницю ввечері 02.05.25, з модних пабів та піцерій виводили під руки та стусанами всіх підрят, причому там само собою відпочивали лише аспіранти, заброньовані, інваліди. В людей все схвачено, резерв+ показує відстрочку, але чуваки в балаклавах "добре-добре, в тцк розберемось". Нагрузили кілька автобусів. Самих рекрутерів з поліцайтами було десь під сотню
й закінчилось чим? тих, в кого резерв+ норм - відпустили?
ну й до чого ви хилите, це стадія прийняття така? Спочатку цілий рік турбопатріоти заперечували бусифікацію взагалі як явище, потім змінили пластинку на "одиничні випадки", потім по хотабівські "в буса заламувати без поліції незаконно, але так їм і треба ухилянтам", тепер у вас нова фішка "запакували з нормальним резерв+? нічого страшного - зате одну ніч нашару переночував у підвалі тцк"
У ніч проти 7 травня Росія атакувала Київ та Київщину ракетами та безпілотниками. В столиці є наслідки у чотирьох районах, в області постраждала Буча. Відомо про двох загиблих та сімох травмованих у Києві, з них четверо – діти.
По словам местных, в начале шестого утра по местному времени их разбудила тревожная сирена, также прогремело несколько мощных взрывов в одном из промышленных районов. После этого неподалеку местного завода в районе Химмаш начался пожар, пишет SHOT.
Обновлено в 23:00: Захватчики нанесли не менее 13 ударов по Запорожью, добавляет Федоров. Известно о повреждениях и нескольких возгораниях в разных районах города. Под завалами частного дома остаются два человека.
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Telegram, что в течение вечера на пути к российской столице сбили еще восемь дронов. Тем временем жители Тульской, Ярославской, Тверской, Владимирской и Московской областей жалуются на перебои в работе мобильных операторов.
І знову руйнування будинків, цивільні жертви... тільки з нашої сторони, вже щоденно. Думай-те, якщо ще є чим.
До 8 зросла кількість постраждалих у столиці. Госпіталізували ще одну жінку. До цього госпіталізували трьох дітей. Таким чином, наразі, ушпиталили чотирьох постраждалих. Чотирьом медики надали допомогу на місці.
Загинули внаслідок ворожої атаки двоє мешканців столиці.
У ніч проти 7 травня Росія атакувала Київ та Київщину ракетами та безпілотниками. В столиці є наслідки у чотирьох районах, в області постраждала Буча. Відомо про двох загиблих та сімох травмованих у Києві, з них четверо – діти.
Обновлено в 23:00: Захватчики нанесли не менее 13 ударов по Запорожью, добавляет Федоров. Известно о повреждениях и нескольких возгораниях в разных районах города. Под завалами частного дома остаются два человека.
І знову руйнування будинків, цивільні жертви... тільки з нашої сторони, вже щоденно. Думай-те, якщо ще є чим.
Уточніть, б-ласка, до кого саме у вас претензії? Ось і зараз у Києві тривога лунає.