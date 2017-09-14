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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13777137781377913780>
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 08:40

*Відповідно до статті 18 Закону України «Про правовиий режим воєнного стану» та Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, військовослужбовці, які виконують обов’язки з оповіщення та перевірки документів, мають право застосовувати визначені законом заходи фізичного впливу у разі чинення опору чи агресивної поведінки.*
https://varta1.com.ua/news/u-ttsk-ta-sp ... 94704.html

Дивимось ст.18 отого Закону:
*Стаття 18. Взаємодія військового командування та військових адміністрацій з органами державної влади в умовах воєнного стану.
1. Порядок взаємодії військового командування та військових адміністрацій з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади щодо забезпечення додержання правового режиму воєнного стану, захисту безпеки громадян та інтересів держави,а також підпорядкування чи оперативного підпорядкування їм інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, або їх з’єднань, військових частин, установ та організацій визначається Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text
І де, що у 18 статті, що в Указах ВГК хоч натяк на "право застосовувати визначені законом заходи фізичного впливу у разі чинення опору чи агресивної поведінки."?
__________________________________
Ст.22 Статуту чітко визначає застосування фізичного впливу:
22. Військовослужбовці мають право застосовувати спеціальні засоби, засоби фізичного впливу та зброю особисто або у складі підрозділу:
1. для захисту свого здоров’я і життя, а також здоров’я і життя інших військовослужбовців і цивільних осіб від нападу, якщо іншими способами й засобами захистити їх у даній ситуації неможливо;
2. для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину та яка намагається втекти або яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також для затримання озброєної особи, яка загрожує застосуванням зброї та інших засобів, що становить загрозу для життя і здоров’я військовослужбовця чи інших осіб;
3. для відбиття нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, а також для звільнення цих об’єктів у разі захоплення;
4. у разі спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами і засобами неможливо припинити цю спробу.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text

То навіщо вигадувати?
Промовчали б стосовно підстав і все.
Вигадувати навіщо?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 08:44

  detroytred написав:
Раджу цього медика послухати.
Не простий дядько. Бувший радник Супрун.

З 20 хв. про мотивацію. Як змінювалась.
І реал.
А Трамп не дурень, раз вирішив що закордонне грантожерське лайно треба прикривати. Експерд та тьотка заплуталися у зрадах, перемогах, часу, просторі та головне - до кого це відносити :D . Чи расії чи Україні
...до кінця нєосіліл. Дивно, поважна та іменіта (колись) організація скатилася у таке лайно
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 08:59

  d44 написав:Дивно, поважна та іменіта (колись) організація скатилася у таке лайно

Круто!
Я б на себе оцінювати отого всл не взяв би. Має він оте своє бачення в різноманітті інших, то приймаю до уваги. Але оцінювати з дивану..
Круто!
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 09:08

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:jump
Ви правильно наганяєте жаху.
Єдине , уточнюйте (ну щоб жах працював по правильній ЦА) що це ті хто в розшуках, хто найрозумніший, який «я не ставлю левую залепуху себе на смартфон» і тому подібні мамкіного бунтарі.
Хто виконав вимоги оновлення даних, тих за ногу не тягають.

та ти шо? подивись в новинах облаву в Ужгороді в пятницю ввечері 02.05.25, з модних пабів та піцерій виводили під руки та стусанами всіх підрят, причому там само собою відпочивали лише аспіранти, заброньовані, інваліди. В людей все схвачено, резерв+ показує відстрочку, але чуваки в балаклавах "добре-добре, в тцк розберемось". Нагрузили кілька автобусів. Самих рекрутерів з поліцайтами було десь під сотню

й закінчилось чим? тих, в кого резерв+ норм - відпустили?

ну й до чого ви хилите, це стадія прийняття така? Спочатку цілий рік турбопатріоти заперечували бусифікацію взагалі як явище, потім змінили пластинку на "одиничні випадки", потім по хотабівські "в буса заламувати без поліції незаконно, але так їм і треба ухилянтам", тепер у вас нова фішка "запакували з нормальним резерв+? нічого страшного - зате одну ніч нашару переночував у підвалі тцк"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 09:24

  pesikot написав:Росія вдарила балістикою та БпЛА по Києву і Бучі, двоє загиблих – фото
У ніч проти 7 травня Росія атакувала Київ та Київщину ракетами та безпілотниками. В столиці є наслідки у чотирьох районах, в області постраждала Буча. Відомо про двох загиблих та сімох травмованих у Києві, з них четверо – діти.


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І знову руйнування будинків, цивільні жертви... тільки з нашої сторони, вже щоденно. Думай-те, якщо ще є чим.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До 8 зросла кількість постраждалих у столиці. Госпіталізували ще одну жінку. До цього госпіталізували трьох дітей. Таким чином, наразі, ушпиталили чотирьох постраждалих. Чотирьом медики надали допомогу на місці.

Загинули внаслідок ворожої атаки двоє мешканців столиці.


Но радоваться нужно дронам на селе на расии
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 09:37

  Schmit написав:
  pesikot написав:Росія вдарила балістикою та БпЛА по Києву і Бучі, двоє загиблих – фото
У ніч проти 7 травня Росія атакувала Київ та Київщину ракетами та безпілотниками. В столиці є наслідки у чотирьох районах, в області постраждала Буча. Відомо про двох загиблих та сімох травмованих у Києві, з них четверо – діти.


На Запорожье налетели группы дронов: из-под завалов спасли человека (фото)
Обновлено в 23:00: Захватчики нанесли не менее 13 ударов по Запорожью, добавляет Федоров. Известно о повреждениях и нескольких возгораниях в разных районах города. Под завалами частного дома остаются два человека.


І знову руйнування будинків, цивільні жертви... тільки з нашої сторони, вже щоденно. Думай-те, якщо ще є чим.

Уточніть, б-ласка, до кого саме у вас претензії?
Ось і зараз у Києві тривога лунає.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 09:42

  fler написав:
  Schmit написав:І знову руйнування будинків, цивільні жертви... тільки з нашої сторони, вже щоденно. Думай-те, якщо ще є чим.

Уточніть, б-ласка, до кого саме у вас претензії?
Ось і зараз у Києві тривога лунає.

Я ж сказав - думай-те.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 09:53

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что «никто не выживет на этой планете» в случае нападения Индии.

«Если Индия нападет и существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной другой стране жить на этой планете», - сказал Асиф.
https://haqqin.az/news/347470
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 10:02

  Бетон написав:

Но радоваться нужно дронам на селе на расии
шо там ? Зеленський прийняв Путінські вимоги перемирря?
Banderlog
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