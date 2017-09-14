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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1377713778137791378013781>
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До 8 зросла кількість постраждалих у столиці. Госпіталізували ще одну жінку. До цього госпіталізували трьох дітей. Таким чином, наразі, ушпиталили чотирьох постраждалих. Чотирьом медики надали допомогу на місці.

Загинули внаслідок ворожої атаки двоє мешканців столиці.


Но радоваться нужно дронам на селе на расии
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 09:37

  Schmit написав:
  pesikot написав:Росія вдарила балістикою та БпЛА по Києву і Бучі, двоє загиблих – фото
У ніч проти 7 травня Росія атакувала Київ та Київщину ракетами та безпілотниками. В столиці є наслідки у чотирьох районах, в області постраждала Буча. Відомо про двох загиблих та сімох травмованих у Києві, з них четверо – діти.


На Запорожье налетели группы дронов: из-под завалов спасли человека (фото)
Обновлено в 23:00: Захватчики нанесли не менее 13 ударов по Запорожью, добавляет Федоров. Известно о повреждениях и нескольких возгораниях в разных районах города. Под завалами частного дома остаются два человека.


І знову руйнування будинків, цивільні жертви... тільки з нашої сторони, вже щоденно. Думай-те, якщо ще є чим.

Уточніть, б-ласка, до кого саме у вас претензії?
Ось і зараз у Києві тривога лунає.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 09:42

  fler написав:
  Schmit написав:І знову руйнування будинків, цивільні жертви... тільки з нашої сторони, вже щоденно. Думай-те, якщо ще є чим.

Уточніть, б-ласка, до кого саме у вас претензії?
Ось і зараз у Києві тривога лунає.

Я ж сказав - думай-те.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 09:53

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что «никто не выживет на этой планете» в случае нападения Индии.

«Если Индия нападет и существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной другой стране жить на этой планете», - сказал Асиф.
https://haqqin.az/news/347470
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 10:02

  Бетон написав:

Но радоваться нужно дронам на селе на расии
шо там ? Зеленський прийняв Путінські вимоги перемирря?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 10:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Если Индия нападет и существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной другой стране жить на этой планете», - сказал Асиф.

трошки альтернативної історії. От якби замість шашликів для українців - подібне звернення до світової спільноти записав Зе 19 січня 2022 граючись з гранатою на фоні Чорнобильської АЕС ? ото був би шухер))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 10:08

Hotab

Якщо вірити українському Генштабу, знищується в середньому до 50 арт.систем на добу. Але проблема в тому, що знищене залишається на території супротивника. Тобто, деякі з них може відновлювати. Головне для артустановки - ствол та механізми прицілювання. Деякі стволи залишаються цілими. Загалом, незрозуміло, скільки з кожних 50 знищених повертається до ладу. Виробляти стволи росії складно - мало хонінгувальних верстатів, здатних обробляти довжини стволи всередині; мало верстатів, здатних нарізати довгі стволи; мало обладнання для термообробки стволів... Китай цілком міг допомагати росії в цьому, постачаючи стволи. Під виглядом безшовні труби з легованих сплавів. Минулого року було помічено постачання таких труб, які відрізнялися набагато вищою ціною, ніж зазвичай. Так що крутяться як можуть. Так, північнокорейські та білоруські постачання артилерії – крапля у морі порівняно з тим, скільки знищується.
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 10:13

  detroytred написав:Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что «никто не выживет на этой планете» в случае нападения Индии.

«Если Индия нападет и существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной другой стране жить на этой планете», - сказал Асиф.
https://haqqin.az/news/347470

коли в тебе правитель Муді
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 10:32

  Letusrock написав: От якби замість шашликів

Обрано варіант - нехай "підлеглі" до останньої верби.
Якісь одна чи декілька людей приймають рішення, обирають варіант.
Бохі...

Який варіант краще?
Да хз. Суто справа смаку. Є безліч прихильників одного і не менше прихильників другого варіантів. А також третього, четвертого..
І всі праві, по-своєму.

Тому й кажу всоте: кожен має право обирати собі сам. Стосовно хоча б життя.
(Хоча... Стосовно іншого може теж. Бо, як оті бохі крутять в залежності від обставин, як їм схочеться, то чому б і пересічному теж).
Все інше -- банальний обман в красивій обгортці. Від бохів..., як і було ще за часів рабовласництва.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 10:46

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Если Индия нападет и существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной другой стране жить на этой планете», - сказал Асиф.

трошки альтернативної історії. От якби замість шашликів для українців - подібне звернення до світової спільноти записав Зе 19 січня 2022 граючись з гранатою на фоні Чорнобильської АЕС ? ото був би шухер))

"Если бы у бабки был ... - она бы была дедкой." (с) :wink:
Для таких заявлений нужны поистине титановые бубенцы. А бывший даже невнятный моб-закон с пол-года принимал :oops:
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  #<1 ... 1377713778137791378013781>
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