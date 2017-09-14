До 8 зросла кількість постраждалих у столиці. Госпіталізували ще одну жінку. До цього госпіталізували трьох дітей. Таким чином, наразі, ушпиталили чотирьох постраждалих. Чотирьом медики надали допомогу на місці.
Загинули внаслідок ворожої атаки двоє мешканців столиці.
У ніч проти 7 травня Росія атакувала Київ та Київщину ракетами та безпілотниками. В столиці є наслідки у чотирьох районах, в області постраждала Буча. Відомо про двох загиблих та сімох травмованих у Києві, з них четверо – діти.
Обновлено в 23:00: Захватчики нанесли не менее 13 ударов по Запорожью, добавляет Федоров. Известно о повреждениях и нескольких возгораниях в разных районах города. Под завалами частного дома остаются два человека.
І знову руйнування будинків, цивільні жертви... тільки з нашої сторони, вже щоденно. Думай-те, якщо ще є чим.
Уточніть, б-ласка, до кого саме у вас претензії? Ось і зараз у Києві тривога лунає.
detroytred написав:Если Индия нападет и существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной другой стране жить на этой планете», - сказал Асиф.
трошки альтернативної історії. От якби замість шашликів для українців - подібне звернення до світової спільноти записав Зе 19 січня 2022 граючись з гранатою на фоні Чорнобильської АЕС ? ото був би шухер))
Якщо вірити українському Генштабу, знищується в середньому до 50 арт.систем на добу. Але проблема в тому, що знищене залишається на території супротивника. Тобто, деякі з них може відновлювати. Головне для артустановки - ствол та механізми прицілювання. Деякі стволи залишаються цілими. Загалом, незрозуміло, скільки з кожних 50 знищених повертається до ладу. Виробляти стволи росії складно - мало хонінгувальних верстатів, здатних обробляти довжини стволи всередині; мало верстатів, здатних нарізати довгі стволи; мало обладнання для термообробки стволів... Китай цілком міг допомагати росії в цьому, постачаючи стволи. Під виглядом безшовні труби з легованих сплавів. Минулого року було помічено постачання таких труб, які відрізнялися набагато вищою ціною, ніж зазвичай. Так що крутяться як можуть. Так, північнокорейські та білоруські постачання артилерії – крапля у морі порівняно з тим, скільки знищується.
Обрано варіант - нехай "підлеглі" до останньої верби. Якісь одна чи декілька людей приймають рішення, обирають варіант. Бохі...
Який варіант краще? Да хз. Суто справа смаку. Є безліч прихильників одного і не менше прихильників другого варіантів. А також третього, четвертого.. І всі праві, по-своєму.
Тому й кажу всоте: кожен має право обирати собі сам. Стосовно хоча б життя. (Хоча... Стосовно іншого може теж. Бо, як оті бохі крутять в залежності від обставин, як їм схочеться, то чому б і пересічному теж). Все інше -- банальний обман в красивій обгортці. Від бохів..., як і було ще за часів рабовласництва.
detroytred написав:Если Индия нападет и существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной другой стране жить на этой планете», - сказал Асиф.
трошки альтернативної історії. От якби замість шашликів для українців - подібне звернення до світової спільноти записав Зе 19 січня 2022 граючись з гранатою на фоні Чорнобильської АЕС ? ото був би шухер))
"Если бы у бабки был ... - она бы была дедкой." (с) Для таких заявлений нужны поистине титановые бубенцы. А бывший даже невнятный моб-закон с пол-года принимал