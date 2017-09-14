RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13777137781377913780
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 10:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Если Индия нападет и существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной другой стране жить на этой планете», - сказал Асиф.

трошки альтернативної історії. От якби замість шашликів для українців - подібне звернення до світової спільноти записав Зе 19 січня 2022 граючись з гранатою на фоні Чорнобильської АЕС ? ото був би шухер))
Letusrock
 
Повідомлень: 2273
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 10:08

Hotab

Якщо вірити українському Генштабу, знищується в середньому до 50 арт.систем на добу. Але проблема в тому, що знищене залишається на території супротивника. Тобто, деякі з них може відновлювати. Головне для артустановки - ствол та механізми прицілювання. Деякі стволи залишаються цілими. Загалом, незрозуміло, скільки з кожних 50 знищених повертається до ладу. Виробляти стволи росії складно - мало хонінгувальних верстатів, здатних обробляти довжини стволи всередині; мало верстатів, здатних нарізати довгі стволи; мало обладнання для термообробки стволів... Китай цілком міг допомагати росії в цьому, постачаючи стволи. Під виглядом безшовні труби з легованих сплавів. Минулого року було помічено постачання таких труб, які відрізнялися набагато вищою ціною, ніж зазвичай. Так що крутяться як можуть. Так, північнокорейські та білоруські постачання артилерії – крапля у морі порівняно з тим, скільки знищується.
allusion
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.05.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 10:13

  detroytred написав:Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что «никто не выживет на этой планете» в случае нападения Индии.

«Если Индия нападет и существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной другой стране жить на этой планете», - сказал Асиф.
https://haqqin.az/news/347470

коли в тебе правитель Муді
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39449
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 10:32

  Letusrock написав: От якби замість шашликів

Обрано варіант - нехай "підлеглі" до останньої верби.
Якісь одна чи декілька людей приймають рішення, обирають варіант.
Бохі...

Який варіант краще?
Да хз. Суто справа смаку. Є безліч прихильників одного і не менше прихильників другого варіантів. А також третього, четвертого..
І всі праві, по-своєму.

Тому й кажу всоте: кожен має право обирати собі сам. Стосовно хоча б життя.
(Хоча... Стосовно іншого може теж. Бо, як оті бохі крутять в залежності від обставин, як їм схочеться, то чому б і пересічному теж).
Все інше -- банальний обман в красивій обгортці. Від бохів..., як і було ще за часів рабовласництва.
detroytred
 
Повідомлень: 24244
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 10:46

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Если Индия нападет и существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной другой стране жить на этой планете», - сказал Асиф.

трошки альтернативної історії. От якби замість шашликів для українців - подібне звернення до світової спільноти записав Зе 19 січня 2022 граючись з гранатою на фоні Чорнобильської АЕС ? ото був би шухер))

"Если бы у бабки был ... - она бы была дедкой." (с) :wink:
Для таких заявлений нужны поистине титановые бубенцы. А бывший даже невнятный моб-закон с пол-года принимал :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 9614
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 10:52

  fox767676 написав:
  M-Audio написав:
  fox767676 написав:Нахуа людям которые не живут в стране оставлять избирательные права ?

Затем, что с людей, которые хотели бы от них избавиться, можно ещё поиметь денег. Ну и поиздеваться, синдром вахтёра потешить, как же без этого?


А в чем смысл выхода ?
достаточно нерезидентов ограничить в избирательных правах
Зачем они им, если основные интересы вне Украины

В правильном направлении мыслите. Это, кстати, можно одной правкой сделать: поменять воинский учет на избирательные права.
_hunter
 
Повідомлень: 9614
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 10:56

Хантер
Справа навіть не в титанічності бубенців, а в підході, ставленні.

Сама по собі отака заява - це виклик до усього світу. До всіх можновладців!!! світу!!!
Виклик не від суспільства, країни, а саме від особисто себе - отих, хто навіть просто заявить.
Тобто висунути на передок саме себе...
Зробити вибір між собою (елітами) і іншими. Ким жертвувати.

Бо коли до останньої верби, то ...Грушевський...
detroytred
 
Повідомлень: 24244
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 11:00

  detroytred написав:Хантер
Справа навіть не в титанічності бубенців, а в підході, ставленні.

Сама по собі отака заява - це виклик до усього світу. До всіх можновладців!!! світу!!!
Виклик не від суспільства, країни, а саме від особисто себе - отих, хто навіть просто заявить.
Тобто висунути на передок саме себе...
Зробити вибір між собою (елітами) і іншими. Ким жертвувати.

Бо коли до останньої верби, то ...Грушевський...
грушевський то шо?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2609
З нами з: 24.06.14
Подякував: 109 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 11:03

  Banderlog написав:грушевський то шо?

Гугл: Грушевський як солодко та
http://kruty.org.ua/statti/115-2008-10-29-16-37-12

Потім Гугл: біографія - з еміграції і повернення до свого *як солодко...*.
detroytred
 
Повідомлень: 24244
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13777137781377913780
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 97524
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 273355
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 925869
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6380)
07.05.2025 11:03
Ринок ОВДП (8506)
07.05.2025 10:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.