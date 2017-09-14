трошки альтернативної історії. От якби замість шашликів для українців - подібне звернення до світової спільноти записав Зе 19 січня 2022 граючись з гранатою на фоні Чорнобильської АЕС ? ото був би шухер))
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Додано: Сер 07 тра, 2025 10:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
трошки альтернативної історії. От якби замість шашликів для українців - подібне звернення до світової спільноти записав Зе 19 січня 2022 граючись з гранатою на фоні Чорнобильської АЕС ? ото був би шухер))
Додано: Сер 07 тра, 2025 10:08
Hotab
Якщо вірити українському Генштабу, знищується в середньому до 50 арт.систем на добу. Але проблема в тому, що знищене залишається на території супротивника. Тобто, деякі з них може відновлювати. Головне для артустановки - ствол та механізми прицілювання. Деякі стволи залишаються цілими. Загалом, незрозуміло, скільки з кожних 50 знищених повертається до ладу. Виробляти стволи росії складно - мало хонінгувальних верстатів, здатних обробляти довжини стволи всередині; мало верстатів, здатних нарізати довгі стволи; мало обладнання для термообробки стволів... Китай цілком міг допомагати росії в цьому, постачаючи стволи. Під виглядом безшовні труби з легованих сплавів. Минулого року було помічено постачання таких труб, які відрізнялися набагато вищою ціною, ніж зазвичай. Так що крутяться як можуть. Так, північнокорейські та білоруські постачання артилерії – крапля у морі порівняно з тим, скільки знищується.
Додано: Сер 07 тра, 2025 10:13
коли в тебе правитель Муді
Додано: Сер 07 тра, 2025 10:32
Обрано варіант - нехай "підлеглі" до останньої верби.
Якісь одна чи декілька людей приймають рішення, обирають варіант.
Бохі...
Який варіант краще?
Да хз. Суто справа смаку. Є безліч прихильників одного і не менше прихильників другого варіантів. А також третього, четвертого..
І всі праві, по-своєму.
Тому й кажу всоте: кожен має право обирати собі сам. Стосовно хоча б життя.
(Хоча... Стосовно іншого може теж. Бо, як оті бохі крутять в залежності від обставин, як їм схочеться, то чому б і пересічному теж).
Все інше -- банальний обман в красивій обгортці. Від бохів..., як і було ще за часів рабовласництва.
Додано: Сер 07 тра, 2025 10:46
"Если бы у бабки был ... - она бы была дедкой." (с)
Для таких заявлений нужны поистине титановые бубенцы. А бывший даже невнятный моб-закон с пол-года принимал
Додано: Сер 07 тра, 2025 10:52
В правильном направлении мыслите. Это, кстати, можно одной правкой сделать: поменять воинский учет на избирательные права.
Додано: Сер 07 тра, 2025 10:56
Хантер
Справа навіть не в титанічності бубенців, а в підході, ставленні.
Сама по собі отака заява - це виклик до усього світу. До всіх можновладців!!! світу!!!
Виклик не від суспільства, країни, а саме від особисто себе - отих, хто навіть просто заявить.
Тобто висунути на передок саме себе...
Зробити вибір між собою (елітами) і іншими. Ким жертвувати.
Бо коли до останньої верби, то ...Грушевський...
Додано: Сер 07 тра, 2025 11:00
грушевський то шо?
Додано: Сер 07 тра, 2025 11:03
Гугл: Грушевський як солодко та
Потім Гугл: біографія - з еміграції і повернення до свого *як солодко...*.
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