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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13778137791378013781>
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 10:52

  fox767676 написав:
  M-Audio написав:
  fox767676 написав:Нахуа людям которые не живут в стране оставлять избирательные права ?

Затем, что с людей, которые хотели бы от них избавиться, можно ещё поиметь денег. Ну и поиздеваться, синдром вахтёра потешить, как же без этого?


А в чем смысл выхода ?
достаточно нерезидентов ограничить в избирательных правах
Зачем они им, если основные интересы вне Украины

В правильном направлении мыслите. Это, кстати, можно одной правкой сделать: поменять воинский учет на избирательные права.
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 10:56

Хантер
Справа навіть не в титанічності бубенців, а в підході, ставленні.

Сама по собі отака заява - це виклик до усього світу. До всіх можновладців!!! світу!!!
Виклик не від суспільства, країни, а саме від особисто себе - отих, хто навіть просто заявить.
Тобто висунути на передок саме себе...
Зробити вибір між собою (елітами) і іншими. Ким жертвувати.

Бо коли до останньої верби, то ...Грушевський...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 11:00

  detroytred написав:Хантер
Справа навіть не в титанічності бубенців, а в підході, ставленні.

Сама по собі отака заява - це виклик до усього світу. До всіх можновладців!!! світу!!!
Виклик не від суспільства, країни, а саме від особисто себе - отих, хто навіть просто заявить.
Тобто висунути на передок саме себе...
Зробити вибір між собою (елітами) і іншими. Ким жертвувати.

Бо коли до останньої верби, то ...Грушевський...
грушевський то шо?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 11:03

  Banderlog написав:грушевський то шо?

Гугл: Грушевський як солодко та
http://kruty.org.ua/statti/115-2008-10-29-16-37-12

Потім Гугл: біографія - з еміграції і повернення до свого *як солодко...*.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 11:08

  detroytred написав:Хантер
Справа навіть не в титанічності бубенців, а в підході, ставленні.

Сама по собі отака заява - це виклик до усього світу. До всіх можновладців!!! світу!!!
Виклик не від суспільства, країни, а саме від особисто себе - отих, хто навіть просто заявить.
Тобто висунути на передок саме себе...
Зробити вибір між собою (елітами) і іншими. Ким жертвувати.

Бо коли до останньої верби, то ...Грушевський...

Так это две стороны одних бубенцов :)
Если они есть - угрожаешь пусть даже всему Миру. Если их нет - мямлишь "ну я не знаю как так получается, что буссификации происходят. Я их [на Банковой] не вижу".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 11:16

  Banderlog написав:
  Бетон написав:

Но радоваться нужно дронам на селе на расии
шо там ? Зеленський прийняв Путінські вимоги перемирря?

Угу, прийняв, потім розбігся і знову прийняв...
Тревоги у Києві з початку доби з невеликими перервами... :evil:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 11:17

  _hunter написав:Так это две стороны одних бубенцов :)
Если они есть - угрожаешь пусть даже всему Миру. Если их нет - мямлишь "ну я не знаю как так получается, что буссификации происходят. Я их [на Банковой] не вижу".

В Трампонія точно є бубенці, але мямлить та дає задню він ще й як....відносно.

Імхо. Стосовно себе, своїх власних інтересів майже нема там на горі безхребетних... Всі прожжоні закалені вовки з бубенцями. Які виграли конкуренцію серед собі подібних.

Справа лише у підході стосовно інтересів суспільства, країни.
Наскільки вони співпадають з особистими.
Саме співпадають. Бо прометеїв там апріорі нема.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

WP: Адміністрація Трампа хоче депортувати мігрантів з третіх країн до України

Адміністрація Дональда Трампа на початку 2025 року звернулася до України з проханням прийняти депортованих зі США осіб, які не є українськими громадянами — попри війну та зруйновану інфраструктуру. Про це пише The Washington Post з посиланням на документи, які редакція отримала в розпорядження.

На початку року американський дипломат передав Києву пропозицію про депортацію до України громадян третіх країн, хоча в країні триває повномасштабна війна й не функціонують аеропорти. Представник МЗС України повідомив посольству США, що Київ сформує відповідь після узгодження позиції. Джерела в уряді зазначають, що це питання не дійшло до найвищого рівня ухвалення рішень.

Уряд України не приймав таких осіб, і немає ознак, що пропозиція розглядалася серйозно.

За даними документів, США також зверталися до інших країн, зокрема Узбекистану, Руанди, Грузії, Мексики та Панами, часто пропонуючи їм фінансові або дипломатичні стимули. Наприклад, Руанда отримала $100 000 за прийом іракського депортованого, а Узбекистан погодився стати транзитною країною для громадян Казахстану й Киргизстану.

Держдепартамент США заявив, що така співпраця важлива для запобігання незаконній міграції, але направив усі запити щодо України до Міністерства внутрішньої безпеки

ЗІ
ну якщо їх на фронт спочатку то можна. а от якщо вони будуть неприкасаємі то "цікаво" буде
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 11:33

  detroytred написав:
  _hunter написав:Так это две стороны одних бубенцов :)
Если они есть - угрожаешь пусть даже всему Миру. Если их нет - мямлишь "ну я не знаю как так получается, что буссификации происходят. Я их [на Банковой] не вижу".

В Трампонія точно є бубенці, але мямлить та дає задню він ще й як....відносно.

Імхо. Стосовно себе, своїх власних інтересів майже нема там на горі безхребетних... Всі прожжоні закалені вовки з бубенцями. Які виграли конкуренцію серед собі подібних.

Справа лише у підході стосовно інтересів суспільства, країни.
Наскільки вони співпадають з особистими.
Саме співпадають. Бо прометеїв там апріорі нема.

Так Трамп-то всего лишь деньгами "играет". Да еще и по принципу "прокатило вычеркиваем"... Да еще и в условиях, когда цель - понятна, а вот как (и можно ли) туда добраться - вообще хз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 11:50

❗️Киян і всіх українців готуватимуть до збройного спротиву ворогу, – Верещук.

Невдовзі презентують законопроєкти
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