Хантер Справа навіть не в титанічності бубенців, а в підході, ставленні.
Сама по собі отака заява - це виклик до усього світу. До всіх можновладців!!! світу!!! Виклик не від суспільства, країни, а саме від особисто себе - отих, хто навіть просто заявить. Тобто висунути на передок саме себе... Зробити вибір між собою (елітами) і іншими. Ким жертвувати.
detroytred написав:Хантер Справа навіть не в титанічності бубенців, а в підході, ставленні.
Сама по собі отака заява - це виклик до усього світу. До всіх можновладців!!! світу!!! Виклик не від суспільства, країни, а саме від особисто себе - отих, хто навіть просто заявить. Тобто висунути на передок саме себе... Зробити вибір між собою (елітами) і іншими. Ким жертвувати.
detroytred написав:Хантер Справа навіть не в титанічності бубенців, а в підході, ставленні.
Сама по собі отака заява - це виклик до усього світу. До всіх можновладців!!! світу!!! Виклик не від суспільства, країни, а саме від особисто себе - отих, хто навіть просто заявить. Тобто висунути на передок саме себе... Зробити вибір між собою (елітами) і іншими. Ким жертвувати.
Бо коли до останньої верби, то ...Грушевський...
Так это две стороны одних бубенцов Если они есть - угрожаешь пусть даже всему Миру. Если их нет - мямлишь "ну я не знаю как так получается, что буссификации происходят. Я их [на Банковой] не вижу".
_hunter написав:Так это две стороны одних бубенцов Если они есть - угрожаешь пусть даже всему Миру. Если их нет - мямлишь "ну я не знаю как так получается, что буссификации происходят. Я их [на Банковой] не вижу".
В Трампонія точно є бубенці, але мямлить та дає задню він ще й як....відносно.
Імхо. Стосовно себе, своїх власних інтересів майже нема там на горі безхребетних... Всі прожжоні закалені вовки з бубенцями. Які виграли конкуренцію серед собі подібних.
Справа лише у підході стосовно інтересів суспільства, країни. Наскільки вони співпадають з особистими. Саме співпадають. Бо прометеїв там апріорі нема.
WP: Адміністрація Трампа хоче депортувати мігрантів з третіх країн до України
Адміністрація Дональда Трампа на початку 2025 року звернулася до України з проханням прийняти депортованих зі США осіб, які не є українськими громадянами — попри війну та зруйновану інфраструктуру. Про це пише The Washington Post з посиланням на документи, які редакція отримала в розпорядження.
На початку року американський дипломат передав Києву пропозицію про депортацію до України громадян третіх країн, хоча в країні триває повномасштабна війна й не функціонують аеропорти. Представник МЗС України повідомив посольству США, що Київ сформує відповідь після узгодження позиції. Джерела в уряді зазначають, що це питання не дійшло до найвищого рівня ухвалення рішень.
Уряд України не приймав таких осіб, і немає ознак, що пропозиція розглядалася серйозно.
За даними документів, США також зверталися до інших країн, зокрема Узбекистану, Руанди, Грузії, Мексики та Панами, часто пропонуючи їм фінансові або дипломатичні стимули. Наприклад, Руанда отримала $100 000 за прийом іракського депортованого, а Узбекистан погодився стати транзитною країною для громадян Казахстану й Киргизстану.
Держдепартамент США заявив, що така співпраця важлива для запобігання незаконній міграції, але направив усі запити щодо України до Міністерства внутрішньої безпеки
ЗІ ну якщо їх на фронт спочатку то можна. а от якщо вони будуть неприкасаємі то "цікаво" буде
_hunter написав:Так это две стороны одних бубенцов Если они есть - угрожаешь пусть даже всему Миру. Если их нет - мямлишь "ну я не знаю как так получается, что буссификации происходят. Я их [на Банковой] не вижу".
В Трампонія точно є бубенці, але мямлить та дає задню він ще й як....відносно.
Імхо. Стосовно себе, своїх власних інтересів майже нема там на горі безхребетних... Всі прожжоні закалені вовки з бубенцями. Які виграли конкуренцію серед собі подібних.
Справа лише у підході стосовно інтересів суспільства, країни. Наскільки вони співпадають з особистими. Саме співпадають. Бо прометеїв там апріорі нема.
Так Трамп-то всего лишь деньгами "играет". Да еще и по принципу "прокатило вычеркиваем"... Да еще и в условиях, когда цель - понятна, а вот как (и можно ли) туда добраться - вообще хз.