Якщо вірити українському Генштабу, знищується в середньому до 50 арт.систем на добу. Але проблема в тому, що знищене залишається на території супротивника. Тобто, деякі з них може відновлювати. Головне для артустановки - ствол та механізми прицілювання. Деякі стволи залишаються цілими. Загалом, незрозуміло, скільки з кожних 50 знищених повертається до ладу. Виробляти стволи росії складно - мало хонінгувальних верстатів, здатних обробляти довжини стволи всередині; мало верстатів, здатних нарізати довгі стволи; мало обладнання для термообробки стволів... Китай цілком міг допомагати росії в цьому, постачаючи стволи. Під виглядом безшовні труби з легованих сплавів. Минулого року було помічено постачання таких труб, які відрізнялися набагато вищою ціною, ніж зазвичай. Так що крутяться як можуть. Так, північнокорейські та білоруські постачання артилерії – крапля у морі порівняно з тим, скільки знищується.
Так, цифри досить умовні. Важко також врахувати знос від настрілу.
Потім Гугл: біографія - з еміграції і повернення до свого *як солодко...*.
Та помню я Історією боротьби за Україну в міжвоєнний період цікавився. Там шкільна історія та пропаганда багато муті навели) Он грушевський ангелоподібний а петлюру шото забувають) напевно через сучасну толерантність до євреїв) Та і якось недоговорюють про ліві погляди більшості тодішніх державних діячів.
Потім Гугл: біографія - з еміграції і повернення до свого *як солодко...*.
Та помню я Історією боротьби за Україну в міжвоєнний період цікавився. Там шкільна історія та пропаганда багато муті навели) Он грушевський ангелоподібний а петлюру шото забувають) напевно через сучасну толерантність до євреїв) Та і якось недоговорюють про ліві погляди більшості тодішніх державних діячів.
Вітаю , Бандерлог . Як справи , як служба , що там на передку ?
tester3373 написав:WP: Адміністрація Трампа хоче депортувати мігрантів з третіх країн до України
Адміністрація Дональда Трампа на початку 2025 року звернулася до України з проханням прийняти депортованих зі США осіб, які не є українськими громадянами — попри війну та зруйновану інфраструктуру. Про це пише The Washington Post з посиланням на документи, які редакція отримала в розпорядження.
На початку року американський дипломат передав Києву пропозицію про депортацію до України громадян третіх країн, хоча в країні триває повномасштабна війна й не функціонують аеропорти. Представник МЗС України повідомив посольству США, що Київ сформує відповідь після узгодження позиції. Джерела в уряді зазначають, що це питання не дійшло до найвищого рівня ухвалення рішень.
Уряд України не приймав таких осіб, і немає ознак, що пропозиція розглядалася серйозно.
За даними документів, США також зверталися до інших країн, зокрема Узбекистану, Руанди, Грузії, Мексики та Панами, часто пропонуючи їм фінансові або дипломатичні стимули. Наприклад, Руанда отримала $100 000 за прийом іракського депортованого, а Узбекистан погодився стати транзитною країною для громадян Казахстану й Киргизстану.
Держдепартамент США заявив, що така співпраця важлива для запобігання незаконній міграції, але направив усі запити щодо України до Міністерства внутрішньої безпеки
ЗІ ну якщо їх на фронт спочатку то можна. а от якщо вони будуть неприкасаємі то "цікаво" буде