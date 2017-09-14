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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13779137801378113782>
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 11:57

  detroytred написав:Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что «никто не выживет на этой планете» в случае нападения Индии.

«Если Индия нападет и существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной другой стране жить на этой планете», - сказал Асиф.
https://haqqin.az/news/347470

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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 11:58

  allusion написав:Hotab

Якщо вірити українському Генштабу, знищується в середньому до 50 арт.систем на добу. Але проблема в тому, що знищене залишається на території супротивника. Тобто, деякі з них може відновлювати. Головне для артустановки - ствол та механізми прицілювання. Деякі стволи залишаються цілими. Загалом, незрозуміло, скільки з кожних 50 знищених повертається до ладу. Виробляти стволи росії складно - мало хонінгувальних верстатів, здатних обробляти довжини стволи всередині; мало верстатів, здатних нарізати довгі стволи; мало обладнання для термообробки стволів... Китай цілком міг допомагати росії в цьому, постачаючи стволи. Під виглядом безшовні труби з легованих сплавів. Минулого року було помічено постачання таких труб, які відрізнялися набагато вищою ціною, ніж зазвичай. Так що крутяться як можуть. Так, північнокорейські та білоруські постачання артилерії – крапля у морі порівняно з тим, скільки знищується.

Так, цифри досить умовні. Важко також врахувати знос від настрілу.
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 11:58

  Xenon написав:
❗️Киян і всіх українців готуватимуть до збройного спротиву ворогу, – Верещук.

Невдовзі презентують законопроєкти

Машалла
Да пребудет с нами народ Пакистана
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 12:11

  Xenon написав:
❗️Киян і всіх українців готуватимуть до збройного спротиву ворогу, – Верещук.

Невдовзі презентують законопроєкти

Поздно піть Боржомі...
Це потрібно було робити до вторгнення або хоча б одразу після як пропонував обпльований зеленими генерал Кривонос і тоді не було б ось такого посміховиська.
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 12:55

  detroytred написав:
  Banderlog написав:грушевський то шо?

Гугл: Грушевський як солодко та
http://kruty.org.ua/statti/115-2008-10-29-16-37-12

Потім Гугл: біографія - з еміграції і повернення до свого *як солодко...*.

Та помню я
Історією боротьби за Україну в міжвоєнний період цікавився.
Там шкільна історія та пропаганда багато муті навели)
Он грушевський ангелоподібний а петлюру шото забувають)
напевно через сучасну толерантність до євреїв)
Та і якось недоговорюють про ліві погляди більшості тодішніх державних діячів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 12:57

  detroytred написав:Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что «никто не выживет на этой планете» в случае нападения Индии.

«Если Индия нападет и существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной другой стране жить на этой планете», - сказал Асиф.
https://haqqin.az/news/347470



Історія повторюється? Слід зазначити, що, за припущеннями, у доісторичні часи ядерний конфлікт стався приблизно на цій території, в Мохенджо-Даро (Пакистан).
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 12:59

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
  Banderlog написав:грушевський то шо?

Гугл: Грушевський як солодко та
http://kruty.org.ua/statti/115-2008-10-29-16-37-12

Потім Гугл: біографія - з еміграції і повернення до свого *як солодко...*.

Та помню я
Історією боротьби за Україну в міжвоєнний період цікавився.
Там шкільна історія та пропаганда багато муті навели)
Он грушевський ангелоподібний а петлюру шото забувають)
напевно через сучасну толерантність до євреїв)
Та і якось недоговорюють про ліві погляди більшості тодішніх державних діячів.


Вітаю , Бандерлог .
Як справи , як служба , що там на передку ?
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 13:02

  Xenon написав:
❗️Киян і всіх українців готуватимуть до збройного спротиву ворогу, – Верещук.

Невдовзі презентують законопроєкти

Мільйони ухилянні на вулицю вже рік не виходять.
Кого готувати?
Верещук здуріла?
Зв'язок з реальністью де?
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 13:07

  tester3373 написав:WP: Адміністрація Трампа хоче депортувати мігрантів з третіх країн до України

Адміністрація Дональда Трампа на початку 2025 року звернулася до України з проханням прийняти депортованих зі США осіб, які не є українськими громадянами — попри війну та зруйновану інфраструктуру. Про це пише The Washington Post з посиланням на документи, які редакція отримала в розпорядження.

На початку року американський дипломат передав Києву пропозицію про депортацію до України громадян третіх країн, хоча в країні триває повномасштабна війна й не функціонують аеропорти. Представник МЗС України повідомив посольству США, що Київ сформує відповідь після узгодження позиції. Джерела в уряді зазначають, що це питання не дійшло до найвищого рівня ухвалення рішень.

Уряд України не приймав таких осіб, і немає ознак, що пропозиція розглядалася серйозно.

За даними документів, США також зверталися до інших країн, зокрема Узбекистану, Руанди, Грузії, Мексики та Панами, часто пропонуючи їм фінансові або дипломатичні стимули. Наприклад, Руанда отримала $100 000 за прийом іракського депортованого, а Узбекистан погодився стати транзитною країною для громадян Казахстану й Киргизстану.

Держдепартамент США заявив, що така співпраця важлива для запобігання незаконній міграції, але направив усі запити щодо України до Міністерства внутрішньої безпеки

ЗІ
ну якщо їх на фронт спочатку то можна. а от якщо вони будуть неприкасаємі то "цікаво" буде

Вчить арабську
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 13:07

  detroytred написав:Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что «никто не выживет на этой планете» в случае нападения Индии.

«Если Индия нападет и существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной другой стране жить на этой планете», - сказал Асиф.
https://haqqin.az/news/347470

О, такий самий меседж, як і в північних сусідів. "Зачем нам мир в котором нет россии". Отже не такі вже росіянці унікальні зі своєю ядерною зброєю.
The_Rebel
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  #<1 ... 13779137801378113782>
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