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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 тра, 2025 13:19
UA написав: Xenon написав:
❗️Киян і всіх українців готуватимуть до збройного спротиву ворогу, – Верещук.
Невдовзі презентують законопроєкти
Мільйони ухилянні на вулицю вже рік не виходять.
Кого готувати? Верещук здуріла?
Зв'язок з реальністью де?
Було зрозуміло, ще як шатли запускала та на парасольці літала.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 13:37
Hotab написав: allusion написав:Hotab
Якщо вірити українському Генштабу, знищується в середньому до 50 арт.систем на добу. Але проблема в тому, що знищене залишається на території супротивника. Тобто, деякі з них може відновлювати. Головне для артустановки - ствол та механізми прицілювання. Деякі стволи залишаються цілими. Загалом, незрозуміло, скільки з кожних 50 знищених повертається до ладу. Виробляти стволи росії складно - мало хонінгувальних верстатів, здатних обробляти довжини стволи всередині; мало верстатів, здатних нарізати довгі стволи; мало обладнання для термообробки стволів... Китай цілком міг допомагати росії в цьому, постачаючи стволи. Під виглядом безшовні труби з легованих сплавів. Минулого року було помічено постачання таких труб, які відрізнялися набагато вищою ціною, ніж зазвичай. Так що крутяться як можуть. Так, північнокорейські та білоруські постачання артилерії – крапля у морі порівняно з тим, скільки знищується.
Так, цифри досить умовні. Важко також врахувати знос від настрілу.
Так, сторона, що наступає, забирає все, що залишилося на полі бою і в неї є можливість щось вибрати для подальшого використання після ремонту та відновлення. Їм дістаються стволи від танків. Гаубиці стоять далеко за лінією фронту та залишаються господарям. Тому важко зрозуміти, скільки стволів іде руситам. Північнокорейські снаряди трохи тонші за російські, оскільки в КНДР пристосована система мір СІ (там міліметри не зовсім міліметри). Завдяки цьому стволи швидше приходять в непридатність через велику різницю в діаметрах системи ствіл-снаряд. Так було на початку співробітництва РФ-КНДР. Може, щось змінилося. Проте, здається, динаміка знищення російських артсистем показує, що вони мають ось-ось закінчитися (щоправда, ми не знаємо, що ГШ ЗСУ розуміє під артсистемами, які знищуються).
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Додано: Сер 07 тра, 2025 14:17
tester3373 написав:WP: Адміністрація Трампа хоче депортувати мігрантів з третіх країн до УкраїниАдміністрація Дональда Трампа на початку 2025 року звернулася до України з проханням прийняти депортованих зі США осіб, які не є українськими громадянами — попри війну та зруйновану інфраструктуру. Про це пише The Washington Post з посиланням на документи, які редакція отримала в розпорядження.
На початку року американський дипломат передав Києву пропозицію про депортацію до України громадян третіх країн, хоча в країні триває повномасштабна війна й не функціонують аеропорти. Представник МЗС України повідомив посольству США, що Київ сформує відповідь після узгодження позиції. Джерела в уряді зазначають, що це питання не дійшло до найвищого рівня ухвалення рішень.
Уряд України не приймав таких осіб, і немає ознак, що пропозиція розглядалася серйозно.
За даними документів, США також зверталися до інших країн, зокрема Узбекистану, Руанди, Грузії, Мексики та Панами, часто пропонуючи їм фінансові або дипломатичні стимули. Наприклад, Руанда отримала $100 000 за прийом іракського депортованого, а Узбекистан погодився стати транзитною країною для громадян Казахстану й Киргизстану.
Держдепартамент США заявив, що така співпраця важлива для запобігання незаконній міграції, але направив усі запити щодо України до Міністерства внутрішньої безпеки
ЗІ
ну якщо їх на фронт спочатку то можна. а от якщо вони будуть неприкасаємі то "цікаво" буде
іноземний легіон ім. св. Доні
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Додано: Сер 07 тра, 2025 14:19
Xenon написав:
❗️Киян і всіх українців готуватимуть до збройного спротиву ворогу, – Верещук.
Невдовзі презентують законопроєкти
А просто відкрити кордони слабо?
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Додано: Сер 07 тра, 2025 14:26
Україна атакувала місця дислокації особового складу і техніки – учасників параду
БПЛА атакували аеродром у Підмосков’ї, де базуються літаки, які беруть участь у параді. Про це повідомив голова українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Вночі атакували авіабазу Кубинка в Московській області, де базуються літаки Су-27 і Міг-29, а також аеродром Шайківка в Калузькій області, де базуються літаки Ту-22м3 і зберігаються ракети, в тому числі Х-22.
Атаку по “Кубинці” підтвердив російський військовий блогер Fighterbomber.
“Намагаються зіпсувати нам парад і б’ють по місцях дислокації особового складу і техніки – учасників параду. Вночі безпілотники атакували аеродром Кубинка, де базуються наші пілотажні групи “Русские Витязи” і “Стрижи”. На повітряній частині показу цей удар ніяк не позначиться, але сам факт”, – написав він.
Пожежі в районі Кубинки і Шайківки зафіксовані на карті пожеж NASA. Як повідомляє український телеграм-канал Exilenova, за попередніми даними, на аеродромі Кубинка горять цистерни з авіаційним паливом і склад паливно-мастильних матеріалів (ПММ).
Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що вночі сили ППО відбили атаку дев’яти безпілотників. За його словами, фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків.
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tester3373
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Додано: Сер 07 тра, 2025 14:33
tester3373 написав:Україна атакувала місця дислокації особового складу і техніки – учасників парадуБПЛА атакували аеродром у Підмосков’ї, де базуються літаки, які беруть участь у параді. Про це повідомив голова українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Вночі атакували авіабазу Кубинка в Московській області, де базуються літаки Су-27 і Міг-29, а також аеродром Шайківка в Калузькій області, де базуються літаки Ту-22м3 і зберігаються ракети, в тому числі Х-22.
Атаку по “Кубинці” підтвердив російський військовий блогер Fighterbomber.
“Намагаються зіпсувати нам парад і б’ють по місцях дислокації особового складу і техніки – учасників параду. Вночі безпілотники атакували аеродром Кубинка, де базуються наші пілотажні групи “Русские Витязи” і “Стрижи”. На повітряній частині показу цей удар ніяк не позначиться, але сам факт”, – написав він.
Пожежі в районі Кубинки і Шайківки зафіксовані на карті пожеж NASA. Як повідомляє український телеграм-канал Exilenova, за попередніми даними, на аеродромі Кубинка горять цистерни з авіаційним паливом і склад паливно-мастильних матеріалів (ПММ).
Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що вночі сили ППО відбили атаку дев’яти безпілотників. За його словами, фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків.
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