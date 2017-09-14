Якщо вірити українському Генштабу, знищується в середньому до 50 арт.систем на добу. Але проблема в тому, що знищене залишається на території супротивника. Тобто, деякі з них може відновлювати. Головне для артустановки - ствол та механізми прицілювання. Деякі стволи залишаються цілими. Загалом, незрозуміло, скільки з кожних 50 знищених повертається до ладу. Виробляти стволи росії складно - мало хонінгувальних верстатів, здатних обробляти довжини стволи всередині; мало верстатів, здатних нарізати довгі стволи; мало обладнання для термообробки стволів... Китай цілком міг допомагати росії в цьому, постачаючи стволи. Під виглядом безшовні труби з легованих сплавів. Минулого року було помічено постачання таких труб, які відрізнялися набагато вищою ціною, ніж зазвичай. Так що крутяться як можуть. Так, північнокорейські та білоруські постачання артилерії – крапля у морі порівняно з тим, скільки знищується.
Так, цифри досить умовні. Важко також врахувати знос від настрілу.
Так, сторона, що наступає, забирає все, що залишилося на полі бою і в неї є можливість щось вибрати для подальшого використання після ремонту та відновлення. Їм дістаються стволи від танків. Гаубиці стоять далеко за лінією фронту та залишаються господарям. Тому важко зрозуміти, скільки стволів іде руситам. Північнокорейські снаряди трохи тонші за російські, оскільки в КНДР пристосована система мір СІ (там міліметри не зовсім міліметри). Завдяки цьому стволи швидше приходять в непридатність через велику різницю в діаметрах системи ствіл-снаряд. Так було на початку співробітництва РФ-КНДР. Може, щось змінилося. Проте, здається, динаміка знищення російських артсистем показує, що вони мають ось-ось закінчитися (щоправда, ми не знаємо, що ГШ ЗСУ розуміє під артсистемами, які знищуються).
tester3373 написав:WP: Адміністрація Трампа хоче депортувати мігрантів з третіх країн до України
Адміністрація Дональда Трампа на початку 2025 року звернулася до України з проханням прийняти депортованих зі США осіб, які не є українськими громадянами — попри війну та зруйновану інфраструктуру. Про це пише The Washington Post з посиланням на документи, які редакція отримала в розпорядження.
На початку року американський дипломат передав Києву пропозицію про депортацію до України громадян третіх країн, хоча в країні триває повномасштабна війна й не функціонують аеропорти. Представник МЗС України повідомив посольству США, що Київ сформує відповідь після узгодження позиції. Джерела в уряді зазначають, що це питання не дійшло до найвищого рівня ухвалення рішень.
Уряд України не приймав таких осіб, і немає ознак, що пропозиція розглядалася серйозно.
За даними документів, США також зверталися до інших країн, зокрема Узбекистану, Руанди, Грузії, Мексики та Панами, часто пропонуючи їм фінансові або дипломатичні стимули. Наприклад, Руанда отримала $100 000 за прийом іракського депортованого, а Узбекистан погодився стати транзитною країною для громадян Казахстану й Киргизстану.
Держдепартамент США заявив, що така співпраця важлива для запобігання незаконній міграції, але направив усі запити щодо України до Міністерства внутрішньої безпеки
ЗІ ну якщо їх на фронт спочатку то можна. а от якщо вони будуть неприкасаємі то "цікаво" буде
Україна атакувала місця дислокації особового складу і техніки – учасників параду
БПЛА атакували аеродром у Підмосков’ї, де базуються літаки, які беруть участь у параді. Про це повідомив голова українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Вночі атакували авіабазу Кубинка в Московській області, де базуються літаки Су-27 і Міг-29, а також аеродром Шайківка в Калузькій області, де базуються літаки Ту-22м3 і зберігаються ракети, в тому числі Х-22.
Атаку по “Кубинці” підтвердив російський військовий блогер Fighterbomber.
“Намагаються зіпсувати нам парад і б’ють по місцях дислокації особового складу і техніки – учасників параду. Вночі безпілотники атакували аеродром Кубинка, де базуються наші пілотажні групи “Русские Витязи” і “Стрижи”. На повітряній частині показу цей удар ніяк не позначиться, але сам факт”, – написав він.
Пожежі в районі Кубинки і Шайківки зафіксовані на карті пожеж NASA. Як повідомляє український телеграм-канал Exilenova, за попередніми даними, на аеродромі Кубинка горять цистерни з авіаційним паливом і склад паливно-мастильних матеріалів (ПММ).
Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що вночі сили ППО відбили атаку дев’яти безпілотників. За його словами, фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків.
tester3373 написав:Україна атакувала місця дислокації особового складу і техніки – учасників параду
БПЛА атакували аеродром у Підмосков’ї, де базуються літаки, які беруть участь у параді. Про це повідомив голова українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Вночі атакували авіабазу Кубинка в Московській області, де базуються літаки Су-27 і Міг-29, а також аеродром Шайківка в Калузькій області, де базуються літаки Ту-22м3 і зберігаються ракети, в тому числі Х-22.
Атаку по “Кубинці” підтвердив російський військовий блогер Fighterbomber.
“Намагаються зіпсувати нам парад і б’ють по місцях дислокації особового складу і техніки – учасників параду. Вночі безпілотники атакували аеродром Кубинка, де базуються наші пілотажні групи “Русские Витязи” і “Стрижи”. На повітряній частині показу цей удар ніяк не позначиться, але сам факт”, – написав він.
Пожежі в районі Кубинки і Шайківки зафіксовані на карті пожеж NASA. Як повідомляє український телеграм-канал Exilenova, за попередніми даними, на аеродромі Кубинка горять цистерни з авіаційним паливом і склад паливно-мастильних матеріалів (ПММ).
Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що вночі сили ППО відбили атаку дев’яти безпілотників. За його словами, фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків.
tester3373 написав:Україна атакувала місця дислокації особового складу і техніки – учасників параду
БПЛА атакували аеродром у Підмосков’ї, де базуються літаки, які беруть участь у параді. Про це повідомив голова українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Вночі атакували авіабазу Кубинка в Московській області, де базуються літаки Су-27 і Міг-29, а також аеродром Шайківка в Калузькій області, де базуються літаки Ту-22м3 і зберігаються ракети, в тому числі Х-22.
Атаку по “Кубинці” підтвердив російський військовий блогер Fighterbomber.
“Намагаються зіпсувати нам парад і б’ють по місцях дислокації особового складу і техніки – учасників параду. Вночі безпілотники атакували аеродром Кубинка, де базуються наші пілотажні групи “Русские Витязи” і “Стрижи”. На повітряній частині показу цей удар ніяк не позначиться, але сам факт”, – написав він.
Пожежі в районі Кубинки і Шайківки зафіксовані на карті пожеж NASA. Як повідомляє український телеграм-канал Exilenova, за попередніми даними, на аеродромі Кубинка горять цистерни з авіаційним паливом і склад паливно-мастильних матеріалів (ПММ).
Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що вночі сили ППО відбили атаку дев’яти безпілотників. За його словами, фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків.
послухали пораду трігера якраз про це вчора бесідував
detroytred написав:Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что «никто не выживет на этой планете» в случае нападения Индии.
«Если Индия нападет и существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной другой стране жить на этой планете», - сказал Асиф. https://haqqin.az/news/347470
О, такий самий меседж, як і в північних сусідів. "Зачем нам мир в котором нет россии". Отже не такі вже росіянці унікальні зі своєю ядерною зброєю.
Якщо застосування ЯЗ (навіть хоча б суто для удару у відповідь на ядерний удар) веде до ядерної війни-ядерного апокаліпсису (тобто наслідок саме такий - весь мір в труху), то чи є якесь інше пояснення володіння ядерною зброєю, окрім оцих двох від оркостану та Пакістану (однакових по суті)?
Яке? На всяк випадок одразу зазначу: володіння для стримування (попередження агресії) також само має на увазі саме застосування (те що у відповідь на ядерний напад ну ніяк не відміняє наслідку --- тоді і всі інші території теж в труху). Альтернативою є тільки смиренно прийняти ядерний удар і нехай інші живуть... Але тоді навіщо оту ядрьону зброю мати?
tester3373 написав:Україна атакувала місця дислокації особового складу і техніки – учасників параду
БПЛА атакували аеродром у Підмосков’ї, де базуються літаки, які беруть участь у параді. Про це повідомив голова українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Вночі атакували авіабазу Кубинка в Московській області, де базуються літаки Су-27 і Міг-29, а також аеродром Шайківка в Калузькій області, де базуються літаки Ту-22м3 і зберігаються ракети, в тому числі Х-22.
Атаку по “Кубинці” підтвердив російський військовий блогер Fighterbomber.
“Намагаються зіпсувати нам парад і б’ють по місцях дислокації особового складу і техніки – учасників параду. Вночі безпілотники атакували аеродром Кубинка, де базуються наші пілотажні групи “Русские Витязи” і “Стрижи”. На повітряній частині показу цей удар ніяк не позначиться, але сам факт”, – написав він.
Пожежі в районі Кубинки і Шайківки зафіксовані на карті пожеж NASA. Як повідомляє український телеграм-канал Exilenova, за попередніми даними, на аеродромі Кубинка горять цистерни з авіаційним паливом і склад паливно-мастильних матеріалів (ПММ).
Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що вночі сили ППО відбили атаку дев’яти безпілотників. За його словами, фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків.
Прям по заявкам форумчан 😎
Так це і є усредньоний)) варіант)) Ні нашим, ні вашим. Або і нашим, і вашим. І начебто вдарили, і на проведення параду не вплине. Україна продемонструвала, що може бити. Оркостан продемонструє незламність продовжувати.
Значення має удар під час параду.. Або перед парадом, але такий, щоб був вплив на проведення параду.
Тобто все попереду. Час є.
Мета. Точніше її досягнення. Україна доводить, що вона здатна і впливає. Оркостан намагатиметься довести, що ні. Все інше лише "захопливі історії".
detroytred написав:Якщо застосування ЯЗ (навіть хоча б суто для удару у відповідь на ядерний удар) веде до ядерної війни-ядерного апокаліпсису (тобто наслідок саме такий - весь мір в труху), то чи є якесь інше пояснення володіння ядерною зброєю, окрім оцих двох від оркостану та Пакістану (однакових по суті)?
Яке? На всяк випадок одразу зазначу: володіння для стримування (попередження агресії) також само має на увазі саме застосування (те що у відповідь на ядерний напад ну ніяк не відміняє наслідку --- тоді і всі інші території теж в труху). Альтернативою є тільки смиренно прийняти ядерний удар і нехай інші живуть... Але тоді навіщо оту ядрьону зброю мати?
А чому обов'язково в труху весь світ? Застосування ЯЗ вже були (допомогло виграти війну, до речі), а випробувань було в десятки і сотні разів більше. І світ поки стоїть.
Дійсно, Пакистан може знищити Індію, як і Індія Пакистан. Але навряд чи вони можуть знищити весь світ. Так само росія може знищити декілька країн, але навряд чи весь світ. Площа суші землі 129 млн км². Нехай в середньому одна атомна бомба може вразити 1000 км² (хоча на ділі може і менше, бо не всі стратегічні боєголовки), отже для враження усього світу треба близько 129тис боєголовок. Це якщо вражати всі землі. Хіба що у стилі самогубців зібрати боєголовки і підірвати десь у Маріанській западині, але такі експерименти ще не проводили.
Та все ж я думаю попри всі бравади спочатку будуть намагатися пульнути якнайбільше в сторону ворога, але таким чином щоб самому при цьому вижити. І потім зірвати планету вже буде нікому, якщо ворог відповість також точково по нападнику