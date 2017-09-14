detroytred написав: Якщо застосування ЯЗ (навіть хоча б суто для удару у відповідь на ядерний удар) веде до ядерної війни-ядерного апокаліпсису (тобто наслідок саме такий - весь мір в труху), то чи є якесь інше пояснення володіння ядерною зброєю, окрім оцих двох від оркостану та Пакістану (однакових по суті)?



Яке?

На всяк випадок одразу зазначу: володіння для стримування (попередження агресії) також само має на увазі саме застосування (те що у відповідь на ядерний напад ну ніяк не відміняє наслідку --- тоді і всі інші території теж в труху).

Альтернативою є тільки смиренно прийняти ядерний удар і нехай інші живуть...

Але тоді навіщо оту ядрьону зброю мати? Якщо застосування ЯЗ (навіть хоча б суто для удару у відповідь на ядерний удар) веде до ядерної війни-ядерного апокаліпсису (тобто наслідок саме такий - весь мір в труху), то чи є якесь інше пояснення володіння ядерною зброєю, окрім оцих двох від оркостану та Пакістану (однакових по суті)?Яке?На всяк випадок одразу зазначу: володіння для стримування (попередження агресії) також само має на увазі саме застосування (те що у відповідь на ядерний напад ну ніяк не відміняє наслідку --- тоді і всі інші території теж в труху).Альтернативою є тільки смиренно прийняти ядерний удар і нехай інші живуть...Але тоді навіщо оту ядрьону зброю мати?

А чому обов'язково в труху весь світ? Застосування ЯЗ вже були (допомогло виграти війну, до речі), а випробувань було в десятки і сотні разів більше. І світ поки стоїть.Дійсно, Пакистан може знищити Індію, як і Індія Пакистан. Але навряд чи вони можуть знищити весь світ. Так само росія може знищити декілька країн, але навряд чи весь світ. Площа суші землі 129 млн км². Нехай в середньому одна атомна бомба може вразити 1000 км² (хоча на ділі може і менше, бо не всі стратегічні боєголовки), отже для враження усього світу треба близько 129тис боєголовок. Це якщо вражати всі землі. Хіба що у стилі самогубців зібрати боєголовки і підірвати десь у Маріанській западині, але такі експерименти ще не проводили.Та все ж я думаю попри всі бравади спочатку будуть намагатися пульнути якнайбільше в сторону ворога, але таким чином щоб самому при цьому вижити. І потім зірвати планету вже буде нікому, якщо ворог відповість також точково по нападнику