detroytred написав:Якщо застосування ЯЗ (навіть хоча б суто для удару у відповідь на ядерний удар) веде до ядерної війни-ядерного апокаліпсису (тобто наслідок саме такий - весь мір в труху), то чи є якесь інше пояснення володіння ядерною зброєю, окрім оцих двох від оркостану та Пакістану (однакових по суті)?
Яке? На всяк випадок одразу зазначу: володіння для стримування (попередження агресії) також само має на увазі саме застосування (те що у відповідь на ядерний напад ну ніяк не відміняє наслідку --- тоді і всі інші території теж в труху). Альтернативою є тільки смиренно прийняти ядерний удар і нехай інші живуть... Але тоді навіщо оту ядрьону зброю мати?
А чому обов'язково в труху весь світ? Застосування ЯЗ вже були (допомогло виграти війну, до речі), а випробувань було в десятки і сотні разів більше. І світ поки стоїть.
Дійсно, Пакистан може знищити Індію, як і Індія Пакистан. Але навряд чи вони можуть знищити весь світ. Так само росія може знищити декілька країн, але навряд чи весь світ. Площа суші землі 129 млн км². Нехай в середньому одна атомна бомба може вразити 1000 км² (хоча на ділі може і менше, бо не всі стратегічні боєголовки), отже для враження усього світу треба близько 129тис боєголовок. Це якщо вражати всі землі. Хіба що у стилі самогубців зібрати боєголовки і підірвати десь у Маріанській западині, але такі експерименти ще не проводили.
Та все ж я думаю попри всі бравади спочатку будуть намагатися пульнути якнайбільше в сторону ворога, але таким чином щоб самому при цьому вижити. І потім зірвати планету вже буде нікому, якщо ворог відповість також точково по нападнику
Якщо розглядати отак, то і предмету обговорення нема. Якщо неможливо.
Тим паче, що в путла мова була про удар у відповідь на напад: *По словам Путина, Россия может применить ядерное оружие только в том случае, если система предупреждения о ракетном нападении зафиксирует старт ракет противника, рассчитает их траекторию и время падения головных частей на территорию России. «Это называется ответно-встречный удар. Если это решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить», — заявил Путин. «Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?» — сказал Путин. https://meduza.io/news/2018/03/07/zache ... nogo-udara
Апокаліпсистичні сценарії малюють знищення світу не від безпосереднього застосування масово ЯЗ, а від потім наслідків.
Як у вас поєднується *спочатку будуть намагатися пульнути якнайбільше в сторону ворога* і *точково*? Сценарії малюють, що оцього *якнайбільше* цілком достатньо для наступу Апокаліпсису. Одразу і як найбільше будуть намагатися пульнути і для нападу, і у відповідь. (застосування ТЯЗ, зрозуміло, не розглядається).
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 07 тра, 2025 16:28, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что «никто не выживет на этой планете» в случае нападения Индии.
«Если Индия нападет и существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной другой стране жить на этой планете», - сказал Асиф. https://haqqin.az/news/347470
О, такий самий меседж, як і в північних сусідів. "Зачем нам мир в котором нет россии". Отже не такі вже росіянці унікальні зі своєю ядерною зброєю.
Якщо застосування ЯЗ (навіть хоча б суто для удару у відповідь на ядерний удар) веде до ядерної війни-ядерного апокаліпсису (тобто наслідок саме такий - весь мір в труху), то чи є якесь інше пояснення володіння ядерною зброєю, окрім оцих двох від оркостану та Пакістану (однакових по суті)?
Яке? На всяк випадок одразу зазначу: володіння для стримування (попередження агресії) також само має на увазі саме застосування (те що у відповідь на ядерний напад ну ніяк не відміняє наслідку --- тоді і всі інші території теж в труху). Альтернативою є тільки смиренно прийняти ядерний удар і нехай інші живуть... Але тоді навіщо оту ядрьону зброю мати?
Ну заяви приблизно одинакові, але ситуації кардинально різні. Оркостан напав, а Пакистан захищається. Пакистан однозначно має використовувати ЯЗ якщо буде повноцінна агресія Індії. Інакше який зміст в ЯЗ?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 07 тра, 2025 16:42, всього редагувалось 1 раз.
The_Rebel написав:Якщо застосування ЯЗ (навіть хоча б суто для удару у відповідь на ядерний удар) веде до ядерної війни-ядерного апокаліпсису (тобто наслідок саме такий - весь мір в труху), то чи є якесь інше пояснення володіння ядерною зброєю, окрім оцих двох від оркостану та Пакістану (однакових по суті)?
Яке? На всяк випадок одразу зазначу: володіння для стримування (попередження агресії) також само має на увазі саме застосування (те що у відповідь на ядерний напад ну ніяк не відміняє наслідку --- тоді і всі інші території теж в труху). Альтернативою є тільки смиренно прийняти ядерний удар і нехай інші живуть... Але тоді навіщо оту ядрьону зброю мати?
Ну заяви приблизно одинакові одинакові, але ситуації кардинально різні. Оркостан напав, а Пакистан захищається. Пакистан однозначно має використовувати ЯЗ якщо буде повноцінна агресія Індії. Інакше який зміст в ЯЗ?
Причина не відміняє наслідку. Має право чи не має; правий не правий --- не грає ніякої ролі для розгляду в даній площині. Наслідків.
Тому й запитав)) І спеціально! не звернув увагу на різницю ситуацій.
Якщо не бажаєш усьому іншому світу в труху, то, виходить, треба проковтнути удар по собі (знищення себе).
Кажись, саме отак закидав Орбан, що Україна повинна здатися або приведе світ до 3СВ.
шо там ? Зеленський прийняв Путінські вимоги перемирря?
хрін тобі з редькою і не перемир'я
Во! Так само путло і каже.
Що хрєн вам рпв, перемир'я, продовжуємо БД і одночасно ведемо перемовини.
Ось в цьому корінець. Різниця. Україна - рпв, перемовини. Путло - БД, перемовини.
Хоча теж є нюанс)): путло згоден на рпв..., але при повній зупинці надання в цей час допомоги та розвіданих Україні. І можливості надання йому контролю цього припинення допомоги. На що звісно ніхто не піде. _______________________________ Трамп знайшов важель тиску: *Участь збірної рф на Чемпіонаті світу з футболу у 2026 році може стати стимулом для завершення війни в Україні, — Трамп* А якже хокей?)) Хокеєм треба було тиснути)) В Ов'єчкіна рекорд відібрати.
detroytred написав:Пульне Пакістан одну-дві кудись... Пульне і Індія у відповідь. Нехай кудись. Хоча сумніваюсь, що вона тоді були пуляти кудись, а не повноцінно по повній по столиці та критичних об'єктах Пакістану.
Не пальне Індія у відповідь тому що буде розуміти що прилетить по Делі. Ось і все. А найкраще взагалі не допустити щоб Пакистан пуляв.