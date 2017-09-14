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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1378113782137831378413785>
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 16:19

  The_Rebel написав:
  detroytred написав:Якщо застосування ЯЗ (навіть хоча б суто для удару у відповідь на ядерний удар) веде до ядерної війни-ядерного апокаліпсису (тобто наслідок саме такий - весь мір в труху), то чи є якесь інше пояснення володіння ядерною зброєю, окрім оцих двох від оркостану та Пакістану (однакових по суті)?

Яке?
На всяк випадок одразу зазначу: володіння для стримування (попередження агресії) також само має на увазі саме застосування (те що у відповідь на ядерний напад ну ніяк не відміняє наслідку --- тоді і всі інші території теж в труху).
Альтернативою є тільки смиренно прийняти ядерний удар і нехай інші живуть...
Але тоді навіщо оту ядрьону зброю мати?

А чому обов'язково в труху весь світ? Застосування ЯЗ вже були (допомогло виграти війну, до речі), а випробувань було в десятки і сотні разів більше. І світ поки стоїть.

Дійсно, Пакистан може знищити Індію, як і Індія Пакистан. Але навряд чи вони можуть знищити весь світ. Так само росія може знищити декілька країн, але навряд чи весь світ. Площа суші землі 129 млн км². Нехай в середньому одна атомна бомба може вразити 1000 км² (хоча на ділі може і менше, бо не всі стратегічні боєголовки), отже для враження усього світу треба близько 129тис боєголовок. Це якщо вражати всі землі. Хіба що у стилі самогубців зібрати боєголовки і підірвати десь у Маріанській западині, але такі експерименти ще не проводили.

Та все ж я думаю попри всі бравади спочатку будуть намагатися пульнути якнайбільше в сторону ворога, але таким чином щоб самому при цьому вижити. І потім зірвати планету вже буде нікому, якщо ворог відповість також точково по нападнику

Якщо розглядати отак, то і предмету обговорення нема. Якщо неможливо.

Тим паче, що в путла мова була про удар у відповідь на напад:
*По словам Путина, Россия может применить ядерное оружие только в том случае, если система предупреждения о ракетном нападении зафиксирует старт ракет противника, рассчитает их траекторию и время падения головных частей на территорию России.
«Это называется ответно-встречный удар. Если это решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить», — заявил Путин.
«Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?» — сказал Путин.
https://meduza.io/news/2018/03/07/zache ... nogo-udara

Апокаліпсистичні сценарії малюють знищення світу не від безпосереднього застосування масово ЯЗ, а від потім наслідків.

Як у вас поєднується *спочатку будуть намагатися пульнути якнайбільше в сторону ворога* і *точково*?
Сценарії малюють, що оцього *якнайбільше* цілком достатньо для наступу Апокаліпсису.
Одразу і як найбільше будуть намагатися пульнути і для нападу, і у відповідь.
(застосування ТЯЗ, зрозуміло, не розглядається).
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 07 тра, 2025 16:28, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 16:28

  detroytred написав:
  The_Rebel написав:
  detroytred написав:Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что «никто не выживет на этой планете» в случае нападения Индии.

«Если Индия нападет и существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной другой стране жить на этой планете», - сказал Асиф.
https://haqqin.az/news/347470

О, такий самий меседж, як і в північних сусідів. "Зачем нам мир в котором нет россии". Отже не такі вже росіянці унікальні зі своєю ядерною зброєю.

Якщо застосування ЯЗ (навіть хоча б суто для удару у відповідь на ядерний удар) веде до ядерної війни-ядерного апокаліпсису (тобто наслідок саме такий - весь мір в труху), то чи є якесь інше пояснення володіння ядерною зброєю, окрім оцих двох від оркостану та Пакістану (однакових по суті)?

Яке?
На всяк випадок одразу зазначу: володіння для стримування (попередження агресії) також само має на увазі саме застосування (те що у відповідь на ядерний напад ну ніяк не відміняє наслідку --- тоді і всі інші території теж в труху).
Альтернативою є тільки смиренно прийняти ядерний удар і нехай інші живуть...
Але тоді навіщо оту ядрьону зброю мати?

Ну заяви приблизно одинакові, але ситуації кардинально різні.
Оркостан напав, а Пакистан захищається.
Пакистан однозначно має використовувати ЯЗ якщо буде повноцінна агресія Індії.
Інакше який зміст в ЯЗ?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 07 тра, 2025 16:42, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 16:29

The_Rebel
Від гіпотези ядерної зими після ядерної війни, вчені так і не відмовились. Вважають, що для настання ядерної зими достатньо 100 тактичних ядерних зарядів.
andrey_spec
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 16:31

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  The_Rebel написав:Якщо застосування ЯЗ (навіть хоча б суто для удару у відповідь на ядерний удар) веде до ядерної війни-ядерного апокаліпсису (тобто наслідок саме такий - весь мір в труху), то чи є якесь інше пояснення володіння ядерною зброєю, окрім оцих двох від оркостану та Пакістану (однакових по суті)?

Яке?
На всяк випадок одразу зазначу: володіння для стримування (попередження агресії) також само має на увазі саме застосування (те що у відповідь на ядерний напад ну ніяк не відміняє наслідку --- тоді і всі інші території теж в труху).
Альтернативою є тільки смиренно прийняти ядерний удар і нехай інші живуть...
Але тоді навіщо оту ядрьону зброю мати?

Ну заяви приблизно одинакові одинакові, але ситуації кардинально різні.
Оркостан напав, а Пакистан захищається.
Пакистан однозначно має використовувати ЯЗ якщо буде повноцінна агресія Індії.
Інакше який зміст в ЯЗ?

Причина не відміняє наслідку.
Має право чи не має; правий не правий --- не грає ніякої ролі для розгляду в даній площині. Наслідків.

Тому й запитав))
І спеціально! не звернув увагу на різницю ситуацій.

Якщо не бажаєш усьому іншому світу в труху, то, виходить, треба проковтнути удар по собі (знищення себе).

Кажись, саме отак закидав Орбан, що Україна повинна здатися або приведе світ до 3СВ.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 16:44

  andrey_spec написав:The_Rebel
Від гіпотези ядерної зими після ядерної війни, вчені так і не відмовились. Вважають, що для настання ядерної зими достатньо 100 тактичних ядерних зарядів.

Я на 100% впевнений що перебільшують. Або їм заплатили щоб вони перебільшували.

Якщо правильним вченим правильно платити то вони видають правильні висновки. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 16:54

  Banderlog написав:
  Бетон написав:

Но радоваться нужно дронам на селе на расии
шо там ? Зеленський прийняв Путінські вимоги перемирря?


хрін тобі з редькою і не перемир'я
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 16:56

  detroytred написав:Причина не відміняє наслідку.
Має право чи не має; правий не правий --- не грає ніякої ролі для розгляду в даній площині. Наслідків.

Грає ключову роль! Якщо б Україна напала на РФ то була б зовсім інша ситуація.

*Пакистан не повинен кидати ядерку прям на Делі, може кинути на якесь незначне місто/місцевість, типу попередження.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 17:04

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Причина не відміняє наслідку.
Має право чи не має; правий не правий --- не грає ніякої ролі для розгляду в даній площині. Наслідків.

Грає ключову роль! Якщо б Україна напала на РФ то була б зовсім інша ситуація.

*Пакистан не повинен кидати ядерку прям на Делі, може кинути на якесь незначне місто/місцевість, типу попередження.


*не грає ніякої ролі для розгляду в даній площині. Наслідків.*

Предметом обговорення є що?
Наявність чи відсутність права на застосування ЯЗ чи може правий не правий, або справедливість? Ні.
Предметом є --- наслідки застосування ЯЗ, ведення ядерної війни.

І не одну-дві бімби кудись пульнути.

Пульне Пакістан одну-дві кудись...
Пульне і Індія у відповідь. Нехай кудись. Хоча сумніваюсь, що вона тоді були пуляти кудись, а не повноцінно по повній по столиці та критичних об'єктах Пакістану.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 17:14

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
  Бетон написав:

Но радоваться нужно дронам на селе на расии
шо там ? Зеленський прийняв Путінські вимоги перемирря?


хрін тобі з редькою і не перемир'я

Во!
Так само путло і каже.

Що хрєн вам рпв, перемир'я, продовжуємо БД і одночасно ведемо перемовини.

Ось в цьому корінець. Різниця.
Україна - рпв, перемовини.
Путло - БД, перемовини.

Хоча теж є нюанс)): путло згоден на рпв..., але при повній зупинці надання в цей час допомоги та розвіданих Україні. І можливості надання йому контролю цього припинення допомоги. На що звісно ніхто не піде.
_______________________________
Трамп знайшов важель тиску:
*Участь збірної рф на Чемпіонаті світу з футболу у 2026 році може стати стимулом для завершення війни в Україні, — Трамп*
А якже хокей?)) Хокеєм треба було тиснути)) В Ов'єчкіна рекорд відібрати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 17:25

  detroytred написав:Пульне Пакістан одну-дві кудись...
Пульне і Індія у відповідь. Нехай кудись. Хоча сумніваюсь, що вона тоді були пуляти кудись, а не повноцінно по повній по столиці та критичних об'єктах Пакістану.

Не пальне Індія у відповідь тому що буде розуміти що прилетить по Делі. Ось і все.
А найкраще взагалі не допустити щоб Пакистан пуляв.
andrijk777
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