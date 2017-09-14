detroytred написав:Пульне Пакістан одну-дві кудись... Пульне і Індія у відповідь. Нехай кудись. Хоча сумніваюсь, що вона тоді були пуляти кудись, а не повноцінно по повній по столиці та критичних об'єктах Пакістану.
Не пальне Індія у відповідь тому що буде розуміти що прилетить по Делі. Ось і все. А найкраще взагалі не допустити щоб Пакистан пуляв.
Так і Пакістан не збирається кудись пуляти аби пуляти. Він чітко вказав, що пуляти буде за умови *якщо існування Пакістану опиниться під загрозою".
detroytred написав:Пульне Пакістан одну-дві кудись... Пульне і Індія у відповідь. Нехай кудись. Хоча сумніваюсь, що вона тоді були пуляти кудись, а не повноцінно по повній по столиці та критичних об'єктах Пакістану.
Не пальне Індія у відповідь тому що буде розуміти що прилетить по Делі. Ось і все. А найкраще взагалі не допустити щоб Пакистан пуляв.
Так і Пакістан не збирається кудись пуляти аби пуляти. Він чітко вказав, що пуляти буде за умови *якщо існування Пакістану опиниться під загрозою".
А з чого ми(Пакистан) почали? Пакистан пульне якщо Індія повноцінно вторгнеться! Значить Індія не буде вторгатись. Ось і все. Будуть страждати фігнею на кордоні ще деякий час. Але повноцінної війни не буде. Це не прогноз, просто логічний висновок. Я в їхній ситуації не сильно орієнтуюсь.
Як повідомили NDTV джерела у повітряних силах Індії, бої показали, що російські ракети не відповідають навіть заявленій дальності і не можуть вражати цілі, що знаходяться на такій відстані, на якій працює AMRAAM.
В якості альтернативи РВВ-АЕ для Су-30 індійці в різний час розглядали ізраїльську I-Derby, французьку MICA і навіть Astra Mk1 власного виробництва.
І якщо ізраїльську та європейську зброю ще можна якось порівняти з американською (хоча дальність AMRAAM все одно майже вдвічі більша, ніж у MICA і Derby), то в ефективності Astra є великі сумніви. Адже ракета зовсім нова і може мати "дитячі хвороби", а окрім того Індія не має достатнього досвіду у виробництві такої зброї.
Російський літак має й інші проблеми.
Ще у 2014-му стало відомо, що половина Су-30МКІ індійських повітряних сил прикута до землі через труднощі з обслуговуванням.
Індійці неодноразово звертали увагу на численні збої бортового комп'ютера БЦВМ та відключення багатофункціональних дисплеїв під час польоту (критичні проблеми, які дуже сильно впливають на ефективність літаків).
Вже у 2023-му індійське видання Frontier India повідомило, що винищувачі Су-30МКІ більше не є "передовими літаками", якими вони були під час прийняття на озброєння багато років тому.
Індійці де-факто визнали, що російська РЛС Н011 "Барс" для Су-30МКІ не відповідає сучасним вимогам через застарілу "архітектуру" і має бути замінена на індійську радіолокаційну станцію Virupaaksha з удосконаленою активною фазованою антенною решіткою.
Такі вдосконалення можуть дати певну перевагу над пакистанськими F-16, однак проблема полягає в тому, що головним ворогом для Су-30МКІ у випадку повномасштабної війни стане не він.
Читачі, певно, вже звернули увагу на те, що Пакистан має гігантський флот винищувачів JF-17, також відомих як Chengdu FC-1 Xiaolong. Це новий багатоцільовий літак спільної китайсько-пакистанської розробки.
Його можна називати "легким", "бюджетним" та "перехідним", однак це аж ніяк не робить його менш небезпечним.
Якщо порівнювати JF-17 з основним індійським літаком, то суто формально перевага на боці Су-30.
Наприклад, його бойове навантаження досягає 8000 кг, тоді як бойове навантаження JF-17 становить приблизно ≈ 3500 кг. Однак, як вже зазначалось, в сучасних умовах це вже не грає настільки важливої ролі, як колись. Набагато важливішим є те, яку саме зброю несе винищувач.
У ніч проти 7 травня Росія атакувала Київ та Київщину ракетами та безпілотниками. В столиці є наслідки у чотирьох районах, в області постраждала Буча. Відомо про двох загиблих та сімох травмованих у Києві, з них четверо – діти.
По словам местных, в начале шестого утра по местному времени их разбудила тревожная сирена, также прогремело несколько мощных взрывов в одном из промышленных районов. После этого неподалеку местного завода в районе Химмаш начался пожар, пишет SHOT.
Обновлено в 23:00: Захватчики нанесли не менее 13 ударов по Запорожью, добавляет Федоров. Известно о повреждениях и нескольких возгораниях в разных районах города. Под завалами частного дома остаются два человека.
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Telegram, что в течение вечера на пути к российской столице сбили еще восемь дронов. Тем временем жители Тульской, Ярославской, Тверской, Владимирской и Московской областей жалуются на перебои в работе мобильных операторов.
І знову руйнування будинків, цивільні жертви... тільки з нашої сторони, вже щоденно. Думай-те, якщо ще є чим.
Що я і казав Ти пишешь, виключно, по методичці - помічаєшь тільки руйнювання з нашої сторони, не засуджуєшь Росію
Так, по данным Коваленко, в Саранске был поражен завод оптоволоконных систем, который является ключевым элементом российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи ... Кроме того, в Туле было атаковано АО "Конструкторское бюро приборостроения" - это "один из флагманов российского ВПК", предприятие специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули. "Его продукты активно используются во время войны в Украине", - подчеркнул руководитель ЦПД.
Под атакой также был и "СПЛАВ" - главный разработчик реактивных систем залпового огня в России. "Именно здесь создавали "Грады", "Ураганы" и "Смерчи", которые активно применяются против украинских городов и на фронте", - отметил Коваленко.
Он также отметил, что предприятие имеет тесную связь с концерном "Ростех" и остается одним из приоритетных производителей оружия для российской армии.
"Также были поражены два аэродрома врага. Аэродром "Шайковка" в Калужской области, где базируются Ту-22м3, хранятся ракеты, в частности Х-22. Авиабаза "Кубинка" в Московской области, где базируются Су-27, МиГ-29", - сообщил руководитель ЦПД.
Позже Коваленко сообщил, что завод оптоволоконных систем в Саранске после удара очень серьезно пострадал.
"Оптоволокно – это одно из преимуществ врага на фронте за счет дронов на оптоволокне. Этот завод полностью обеспечивает российскую армию оптоволокном. Сейчас стоит вопрос возможной остановки его работы", – отметил он.
Ми почали саме з тверддення Пака та рфії пофіг на увесь інший світ, коли тобі є загроза існуванню. І я продовжив, що будь-яке масштабне застосування ЯЗ є констатацією оцього "пофігу на весь інший світ". А не масштабно стратегічною ядерною зброєю не балуються.
Байден присоромив Трампа за його підхід до завершення війни та тиск на Україну
Тиск з боку адміністрації президента США Дональда Трампа на Україну з вимогою віддати частину територій Росії - це "сучасне умиротворення". Про це заявив експрезидент США Джо Байден в інтерв'ю BBC.
Путін і Трамп Журналісти нагадали, що Байден неодноразово говорив, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, якщо поступитися йому територіями в рамках мирної угоди. В інтерв'ю експрезидент США заявив, що "люди, які вірять у зворотне, - дурні".
Під час виступу 5 травня в Делавері він сказав, що його турбує розрив відносин між США і Європою за Трампа. Експрезидент США вважає, що нинішній американський лідер "змінить сучасну історію світу".
У розмові з журналістами Байден засудив заклики Трампа повернути Панамський канал, купити Гренландію і зробити Канаду 51-м штатом.
"Що, чорт забирай, тут відбувається? Який президент взагалі говорить так? Ми не такі. Ми за свободу, демократію, можливості, а не за конфіскацію", - сказав він.
Крім цього Байден прокоментував слова адміністрації Трампа про те, що Україні потрібно віддати частину територій, щоб домогтися мирної угоди. За його словами, це схоже на те, як колишній прем'єр-міністр Великої Британії Невілл Чемберлен у 1930-х роках намагався умиротворити вимоги Адольфа Гітлера в невдалій спробі уникнути катастрофічної війни в Європі.
"Це сучасне умиротворення", - заявив Байден.
Крім того, експрезидент США стурбований тим, що Європа може втратити впевненість у тому, що "Америка все ще залишається лідером".
"Лідери континенту задаються питанням, що ж мені тепер робити?.... Чи можу я покластися на Сполучені Штати? Чи будуть вони там?", - підкреслив Байден.
Крім цього колишній американський лідер розкритикував підхід Трампа до діалогу з Путіним. Він обурився тим, що ставлення адміністрації США до російського диктатора досить прихильне:
"Я просто не розумію, як люди думають, що якщо ми дозволимо диктатору, бандиту, вирішити, що він збирається захопити значні ділянки землі, які йому не належать, то це його задовольнить. Я не зовсім розумію".
Також Байден висловив побоювання, що деяким країнам НАТО, які межують із Росією, доведеться піти на поступки Путіну, якщо Україна поступиться частиною своїх територій.
Допомога Україні
вчора подивився це відео-Трамп виглядає наче під впливом алкоголю чи снодійного (може все разом), він верзе таку маячню, що дід Байден проти нього як нормальна людина проти шизофреніка (3-5хв)
За словами Байдена, російський диктатор Володимир Путін вважає Україну частиною Росії. І будь-хто, хто думає, що він зупиниться після того, як Київ поступиться територією в межах мирної угоди, "просто дурний".
"Я просто не розумію, як люди думають, що якщо ми дозволимо диктатору, бандиту, вирішити, що він збирається захопити значні ділянки землі, які йому не належать, то це його задовольнить. Я не зовсім розумію", – сказав експрезидент.
Він також заявив, що стурбований погіршенням відносин між США та Європою при Трампі. Це, на думку Байдена, змінить сучасну історію світу.
"Це сучасна політика умиротворення... Європа втратить впевненість у впевненості та лідерстві Америки", – сказав він.
"Президент Трамп действовал очень осознанно, добиваясь того, чтобы россияне прямо заявили: "Вот что мы хотим, чтобы закончить конфликт". И снова - вам не обязательно с этим соглашаться. Вы можете считать, что их требования чрезмерны. И, конечно, когда россияне впервые выдвинули свои условия мира, наша реакция была: "Вы требуете слишком многого". Но именно так и проходят переговоры", - заявил Вэнс.
Багато хто на цьому форумі закидає, що Росія тільки вимагає більшого, щоб на перемовинах поступитись
Пам"ятаєте один найВеличніший вже казав "сойдёмся по середине", то як, зійшлись ?
Ді Джей Венс роюить ту саму помилку. Росія вимагає більшого не для того, щоб поступитись, а Росія прощупує слабкі місця. І де з їх вимогами погодились - вимагати і вимагати ще більшого