Як повідомили NDTV джерела у повітряних силах Індії, бої показали, що російські ракети не відповідають навіть заявленій дальності і не можуть вражати цілі, що знаходяться на такій відстані, на якій працює AMRAAM.



В якості альтернативи РВВ-АЕ для Су-30 індійці в різний час розглядали ізраїльську I-Derby, французьку MICA і навіть Astra Mk1 власного виробництва.



І якщо ізраїльську та європейську зброю ще можна якось порівняти з американською (хоча дальність AMRAAM все одно майже вдвічі більша, ніж у MICA і Derby), то в ефективності Astra є великі сумніви. Адже ракета зовсім нова і може мати "дитячі хвороби", а окрім того Індія не має достатнього досвіду у виробництві такої зброї.



Російський літак має й інші проблеми.



Ще у 2014-му стало відомо, що половина Су-30МКІ індійських повітряних сил прикута до землі через труднощі з обслуговуванням.



Індійці неодноразово звертали увагу на численні збої бортового комп'ютера БЦВМ та відключення багатофункціональних дисплеїв під час польоту (критичні проблеми, які дуже сильно впливають на ефективність літаків).



Вже у 2023-му індійське видання Frontier India повідомило, що винищувачі Су-30МКІ більше не є "передовими літаками", якими вони були під час прийняття на озброєння багато років тому.



Індійці де-факто визнали, що російська РЛС Н011 "Барс" для Су-30МКІ не відповідає сучасним вимогам через застарілу "архітектуру" і має бути замінена на індійську радіолокаційну станцію Virupaaksha з удосконаленою активною фазованою антенною решіткою.



Такі вдосконалення можуть дати певну перевагу над пакистанськими F-16, однак проблема полягає в тому, що головним ворогом для Су-30МКІ у випадку повномасштабної війни стане не він.



Читачі, певно, вже звернули увагу на те, що Пакистан має гігантський флот винищувачів JF-17, також відомих як Chengdu FC-1 Xiaolong. Це новий багатоцільовий літак спільної китайсько-пакистанської розробки.



Його можна називати "легким", "бюджетним" та "перехідним", однак це аж ніяк не робить його менш небезпечним.



Якщо порівнювати JF-17 з основним індійським літаком, то суто формально перевага на боці Су-30.



Наприклад, його бойове навантаження досягає 8000 кг, тоді як бойове навантаження JF-17 становить приблизно ≈ 3500 кг. Однак, як вже зазначалось, в сучасних умовах це вже не грає настільки важливої ролі, як колись. Набагато важливішим є те, яку саме зброю несе винищувач.