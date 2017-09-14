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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 тра, 2025 17:53
prodigy написав:
вчора подивився це відео-Трамп виглядає наче під впливом алкоголю чи снодійного (може все разом), він верзе таку маячню, що дід Байден проти нього як нормальна людина проти шизофреніка (3-5хв)
Ніііт. Ніякої шизи, алко тощо.
Місія. Місіонер.
Отак і вигляє людина, яка відчула себе місією. Впевнена в правоті та місії.
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detroytred
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Додано: Сер 07 тра, 2025 18:13
detroytred написав: andrijk777 написав:
А з чого ми(Пакистан) почали?
Ми почали саме з тверддення Пака та рфії пофіг на увесь інший світ, коли тобі є загроза існуванню.
А іншим країнам не пофіг? Інші країни готові загинути лиш би існував світ?
Тим більше "існуванню світу" ні Пакистан ні Індія не загрожують навіть при бажанні.
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andrijk777
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Додано: Сер 07 тра, 2025 18:20
andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
А з чого ми(Пакистан) почали?
Ми почали саме з тверддення Пака та рфії пофіг на увесь інший світ, коли тобі є загроза існуванню.
А іншим країнам не пофіг? Інші країни готові загинути лиш би існував світ?
Тим більше "існуванню світу" ні Пакистан ні Індія не загрожують навіть при бажанні.
А якщо лупити ядеркою своєю вони будуть не стільки по столицях, а по АЕС друг друга.
Ну щоб вплинути по-дорослому, коли нічого втрачати.
Скільки там сумарно реакторів?
Тоді загрожують чи ні?
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detroytred
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Додано: Сер 07 тра, 2025 18:35
detroytred написав:
А якщо лупити ядеркою своєю вони будуть не стільки по столицях, а по АЕС друг друга.
Ну щоб вплинути по-дорослому, коли нічого втрачати.
Скільки там сумарно реакторів?
Далеко не факт що навіть прямий ядерний удар по реактору спровокує додатковий ядерний вибух реактора... фізика ядерного вибуху може трохи завадити ланцюговій реакції ядерного палива з меншою концентрацію...
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Додано: Сер 07 тра, 2025 18:35
detroytred написав:
А якщо лупити ядеркою своєю вони будуть не стільки по столицях, а по АЕС друг друга.
Ну щоб вплинути по-дорослому, коли нічого втрачати.
Скільки там сумарно реакторів?
Тоді загрожують чи ні?
Ні. Ось Чорнобиль зірвався і що? Тільки локальне зараження територій. За 1000км від Чорнобиля значних наслідків не було. Тобто постраждають самі Пакистан і Індія і їх сусіди. Немає жодного сенсу таке робити.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 18:37
andrijk777 написав: detroytred написав:
А якщо лупити ядеркою своєю вони будуть не стільки по столицях, а по АЕС друг друга.
Ну щоб вплинути по-дорослому, коли нічого втрачати.
Скільки там сумарно реакторів?
Тоді загрожують чи ні?
Ні. Ось Чорнобиль зірвався і що? Тільки локальне зараження територій. За 1000км від Чорнобиля значних наслідків не було. Тобто постраждають самі Пакистан і Індія і їх сусіди. Немає жодного сенсу таке робити.
"Розмір... має значення" (с) Кілотони, мегатони, десятки-сотні...
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