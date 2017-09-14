prodigy написав:вчора подивився це відео-Трамп виглядає наче під впливом алкоголю чи снодійного (може все разом), він верзе таку маячню, що дід Байден проти нього як нормальна людина проти шизофреніка (3-5хв)
Ніііт. Ніякої шизи, алко тощо.
Місія. Місіонер. Отак і вигляє людина, яка відчула себе місією. Впевнена в правоті та місії.
detroytred написав:А якщо лупити ядеркою своєю вони будуть не стільки по столицях, а по АЕС друг друга. Ну щоб вплинути по-дорослому, коли нічого втрачати. Скільки там сумарно реакторів?
Далеко не факт що навіть прямий ядерний удар по реактору спровокує додатковий ядерний вибух реактора... фізика ядерного вибуху може трохи завадити ланцюговій реакції ядерного палива з меншою концентрацію...
detroytred написав:А якщо лупити ядеркою своєю вони будуть не стільки по столицях, а по АЕС друг друга. Ну щоб вплинути по-дорослому, коли нічого втрачати. Скільки там сумарно реакторів?
Тоді загрожують чи ні?
Ні. Ось Чорнобиль зірвався і що? Тільки локальне зараження територій. За 1000км від Чорнобиля значних наслідків не було. Тобто постраждають самі Пакистан і Індія і їх сусіди. Немає жодного сенсу таке робити.
detroytred написав:А якщо лупити ядеркою своєю вони будуть не стільки по столицях, а по АЕС друг друга. Ну щоб вплинути по-дорослому, коли нічого втрачати. Скільки там сумарно реакторів?
Тоді загрожують чи ні?
Ні. Ось Чорнобиль зірвався і що? Тільки локальне зараження територій. За 1000км від Чорнобиля значних наслідків не було. Тобто постраждають самі Пакистан і Індія і їх сусіди. Немає жодного сенсу таке робити.
"Розмір... має значення" (с) Кілотони, мегатони, десятки-сотні...
detroytred написав:А якщо лупити ядеркою своєю вони будуть не стільки по столицях, а по АЕС друг друга. Ну щоб вплинути по-дорослому, коли нічого втрачати. Скільки там сумарно реакторів?
Далеко не факт що навіть прямий ядерний удар по реактору спровокує додатковий ядерний вибух реактора... фізика ядерного вибуху може трохи завадити ланцюговій реакції ядерного палива з меншою концентрацію...
Так а збій управління та контролю, а також роботи автоматики внаслідок ядерного удару може призвести до вибуху?