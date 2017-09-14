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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1378313784137851378613787>
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 17:53

  prodigy написав:вчора подивився це відео-Трамп виглядає наче під впливом алкоголю чи снодійного (може все разом), він верзе таку маячню, що дід Байден проти нього як нормальна людина проти шизофреніка (3-5хв)

Ніііт. Ніякої шизи, алко тощо.

Місія. Місіонер.
Отак і вигляє людина, яка відчула себе місією. Впевнена в правоті та місії.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 18:13

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:А з чого ми(Пакистан) почали?

Ми почали саме з тверддення Пака та рфії пофіг на увесь інший світ, коли тобі є загроза існуванню.

А іншим країнам не пофіг? Інші країни готові загинути лиш би існував світ? :D :D
Тим більше "існуванню світу" ні Пакистан ні Індія не загрожують навіть при бажанні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 18:20

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:А з чого ми(Пакистан) почали?

Ми почали саме з тверддення Пака та рфії пофіг на увесь інший світ, коли тобі є загроза існуванню.

А іншим країнам не пофіг? Інші країни готові загинути лиш би існував світ? :D :D
Тим більше "існуванню світу" ні Пакистан ні Індія не загрожують навіть при бажанні.

А якщо лупити ядеркою своєю вони будуть не стільки по столицях, а по АЕС друг друга.
Ну щоб вплинути по-дорослому, коли нічого втрачати.
Скільки там сумарно реакторів?

Тоді загрожують чи ні?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 18:35

  detroytred написав:А якщо лупити ядеркою своєю вони будуть не стільки по столицях, а по АЕС друг друга.
Ну щоб вплинути по-дорослому, коли нічого втрачати.
Скільки там сумарно реакторів?

Далеко не факт що навіть прямий ядерний удар по реактору спровокує додатковий ядерний вибух реактора... фізика ядерного вибуху може трохи завадити ланцюговій реакції ядерного палива з меншою концентрацію... :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 18:35

  detroytred написав:А якщо лупити ядеркою своєю вони будуть не стільки по столицях, а по АЕС друг друга.
Ну щоб вплинути по-дорослому, коли нічого втрачати.
Скільки там сумарно реакторів?

Тоді загрожують чи ні?

Ні. Ось Чорнобиль зірвався і що? Тільки локальне зараження територій. За 1000км від Чорнобиля значних наслідків не було. Тобто постраждають самі Пакистан і Індія і їх сусіди. Немає жодного сенсу таке робити.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 18:37

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:А якщо лупити ядеркою своєю вони будуть не стільки по столицях, а по АЕС друг друга.
Ну щоб вплинути по-дорослому, коли нічого втрачати.
Скільки там сумарно реакторів?

Тоді загрожують чи ні?

Ні. Ось Чорнобиль зірвався і що? Тільки локальне зараження територій. За 1000км від Чорнобиля значних наслідків не було. Тобто постраждають самі Пакистан і Індія і їх сусіди. Немає жодного сенсу таке робити.

"Розмір... має значення" (с) Кілотони, мегатони, десятки-сотні... :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 18:41

  andrijk777 написав:Тобто постраждають самі Пакистан і Індія і їх сусіди. Немає жодного сенсу таке робити.

Ситуація, яка розглядається.
Тобто за яких умов на таке підуть:
*якщо існування Пакістану опиниться під загрозою".

Коли сенсу вже для них нема ні в чому.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 18:43

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:А якщо лупити ядеркою своєю вони будуть не стільки по столицях, а по АЕС друг друга.
Ну щоб вплинути по-дорослому, коли нічого втрачати.
Скільки там сумарно реакторів?

Далеко не факт що навіть прямий ядерний удар по реактору спровокує додатковий ядерний вибух реактора... фізика ядерного вибуху може трохи завадити ланцюговій реакції ядерного палива з меншою концентрацію... :roll:

Так а збій управління та контролю, а також роботи автоматики внаслідок ядерного удару може призвести до вибуху?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 18:44

  _Mykola_ написав:"Розмір... має значення" (с) Кілотони, мегатони, десятки-сотні... :lol:

Має значення якщо ти хочеш вбити людину на відстані 100км.
Якщо відстань 1000км, Кілотони-мегатони значення не мають.
*Говоримо за Пакистан і Індію а не за марсіан.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 18:46

  andrijk777 написав:
  _Mykola_ написав:"Розмір... має значення" (с) Кілотони, мегатони, десятки-сотні... :lol:

Має значення якщо ти хочеш вбити людину на відстані 100км.
Якщо відстань 1000км, Кілотони-мегатони значення не мають.
*Говоримо за Пакистан і Індію а не за марсіан.


На последнем берегу
https://mu.hdrezka.pl/films/1-fiction/4 ... -2000.html
Анотацію отам гляньте.

Хоча і художній фільм))
Фільм цікавий. Чел не виконав наказ...
Командир ядерної підлодки.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 07 тра, 2025 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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