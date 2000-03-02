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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 тра, 2025 18:54
detroytred написав:
*якщо існування Пакістану опиниться під загрозою".
Коли сенсу вже для них нема ні в чому.
Що означає "існування Пакістану"?
160 ядерних бомб - це взагалі мізер щоб знищити усіх пакистанців. Думаю 50% населення виживе. Навіщо ще добивати це населення ударами по АЕС? Я не бачу сенсу.
Більше того - рішення приймають окремі люди, а не "Пакистан". Окремі люди напевно будуть сидіти в бункері. Тобто 99% виживуть після ядерних ударів. Який сенс їм забруднювати місцевість ядерними відходами АЕС??? Це якийсь абсолютний тупняк. Це як стріляти собі в ногу.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 19:00
andrijk777 написав: detroytred написав:
*якщо існування Пакістану опиниться під загрозою".
Коли сенсу вже для них нема ні в чому.
Що означає "існування Пакістану"?
160 ядерних бомб - це взагалі мізер щоб знищити усіх пакистанців. Думаю 50% населення виживе. Навіщо ще добивати це населення ударами по АЕС? Я не бачу сенсу.
Більше того - рішення приймають окремі люди, а не "Пакистан". Окремі люди напевно будуть сидіти в бункері. Тобто 99% виживуть після ядерних ударів. Який сенс їм забруднювати місцевість ядерними відходами АЕС??? Це якийсь абсолютний тупняк. Це як стріляти собі в ногу.
Існування Пакістану.
Не мешканців, а існуванню Пакістану, як держави.
Державність опиниться під загрозою.
Тобто держава понад усе. Держава. Державність.
А визначати і асоціюють себе з державою, приймають рішення оті "окремі люди".
Що один з них вважає -- він і сказав. МО. Від імені усіх інших бохів.
Пересічних громадян ніхто не питав.
Сенс?
Наслідок, коли стався, вже не залежить від причини.
Буде вибух, буде забруднення, будуть наслідки забруднення... Незалежно від причини та сенсу застосування.
Доленосні для кожної окремої людини рішення приймає не вона, а якійсь-то бох. Навіть демократично обраний))
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 07 тра, 2025 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 19:12
detroytred написав: _Mykola_ написав: detroytred написав:
А якщо лупити ядеркою своєю вони будуть не стільки по столицях, а по АЕС друг друга.
Ну щоб вплинути по-дорослому, коли нічого втрачати.
Скільки там сумарно реакторів?
Далеко не факт що навіть прямий ядерний удар по реактору спровокує додатковий ядерний вибух реактора... фізика ядерного вибуху може трохи завадити ланцюговій реакції ядерного палива з меншою концентрацію...
Так а збій управління та контролю, а також роботи автоматики внаслідок ядерного удару може призвести до вибуху?
Якщо рознесе реактор, то скоріше ні, частини твелів може трохи повибухають (але на фоні потужного ядерного вибуху від бомби це вже не так важливо), якщо не будуть сильно розбиті, але кумулятивного одночасного вибуху скоріше за все не буде, забруднення збільшиться, але сила вибуху скоріше за все, ні.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 19:15
andrijk777 написав: _Mykola_ написав:
"Розмір... має значення" (с) Кілотони, мегатони, десятки-сотні...
Має значення якщо ти хочеш вбити людину на відстані 100км.
Якщо відстань 1000км, Кілотони-мегатони значення не мають.
*Говоримо за Пакистан і Індію а не за марсіан.
Відразу вбити, так складно, але потім наслідки для континента та планети будуть кардинально різні. Хоча б по забрудненню та пилу який підніметься в атмосферу, який трохи змінить погоду...
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Додано: Сер 07 тра, 2025 19:47
_Mykola_ написав: detroytred написав: _Mykola_ написав:
Далеко не факт що навіть прямий ядерний удар по реактору спровокує додатковий ядерний вибух реактора... фізика ядерного вибуху може трохи завадити ланцюговій реакції ядерного палива з меншою концентрацію...
Так а збій управління та контролю, а також роботи автоматики внаслідок ядерного удару може призвести до вибуху?
Якщо рознесе реактор, то скоріше ні, частини твелів може трохи повибухають (але на фоні потужного ядерного вибуху від бомби це вже не так важливо), якщо не будуть сильно розбиті, але кумулятивного одночасного вибуху скоріше за все не буде, забруднення збільшиться
, але сила вибуху скоріше за все, ні.
Так в этом же и смысл, вроде? - "чистая" бомба превращается в "грязную": тут один "микровзрыв" на ЧАЭС какую площадь загадил - а если б все содержимое в воздух поднялось...
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Додано: Сер 07 тра, 2025 19:48
unicdima написав:
то якась брехня у заявках, не знаю з чим зв'язано але стільки не вибивається в реалі.
хз, наші ж типу не брешуть...
можливо за рахунок пошкоджень, а не знищення - один ствол може рахуватись по 2-5 раз в статистиці.
або в стволи наші пишуть всі в тч дрібні міномети.
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555
в Сер 07 тра, 2025 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 19:52
Від першого лиця
Можна дивитись все, але краще просто з 2-03-00
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Додано: Сер 07 тра, 2025 20:05
detroytred написав:Доленосні
для кожної окремої людини рішення приймає не вона
, а якійсь-то бох. Навіть демократично обраний))
Більшої дурниці не читав...
Навіть методологічно-це фантазія притягнута за вуха.....
Для того щоб зрозуміти що цитата це емоційна фантазія, достатньо привести парочку цифр....
Населення Держави - Пакистан 250 млн
За 78 років існування Пакистану - 1 млн загиблих (за перших три роки) .. і все... далі втрати рахуються на сотні життів у трьох війнах.
Питання на засипку...
Як на життя 250 млн *87 років - вплинуло одне рішення, яке не зацепило
99,6% населення?
І порівняти з тим як на життя кожного з цих 250 млн вплинули ОСОБИСТІ рішення кожного?
Тому менше читайте цього любителя закотити очі до верху і розповсюдити чергову фантазію яка народилась в голові.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 07 тра, 2025 20:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 20:10
pesikot написав:
гімно номерне ...
в тебе фобія щодо цифри 5?
бійся краще шахедів і ракет.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 20:14
sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
гімно номерне ...
в тебе фобія щодо цифри 5?
бійся краще шахедів і ракет.
Єбало закрив своє брехливе ...
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