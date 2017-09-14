Додано: Сер 07 тра, 2025 21:30

detroytred написав: За кращих умов в ринку всі мали б кращий результат.

А не твоя дурня, що тоді лише б ти відгриз в когось більший шматок. За кращих умов в ринку всі мали б кращий результат.А не твоя дурня, що тоді лише б ти відгриз в когось більший шматок.

Моя думкаТВОЄ життя на 90% залежить від ТВОЇХ рішень, 9% від рішень твоїх родичівІ тільки на 1% залежить від рішень інших...А раз так - то ти повинен тільки 1-5% своїх зусиль(часу) витрачати на обговорення дій/рішень тих хто на твої дії/рішення практично не впливає.І більше часу задавати собіадже правильно поставлене собі питання - це вже висока ймовірність отримати вірне рішення, а вірне рішення-збільшує ймовірність покращення власного життя.Ти вмієш аналізувати прочитане?1 Якщо умови для розвитку будуть КРАЩИМИ-то виграють УСІ.2 При цьому, ті хто краще готовий(довели свою ефективність при гірших умовах) - ті виграють більше ніж виграє середньостатистичний.ВисновокРізниця між бідним(який став багатшим ніж був) і багатим( який став ще багатшим) - тільки збільшиться.А раз збільшиться-значить в бідного(не залежно від того що він отримав+1кг ковбаси і троє штанів) зміцниться враження що світ НЕСПРАВЕДЛИВИЙ....Це враження може ігнорувати влада диктаторського типу...але не може ігнорувати влада яку обирають шляхом голосування...А так як у бідних і багатих один голос на громадянина, то у випадку коли бідні які становлять більшість отримають враження що НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ збільшилась - вони виберуть ту владу яка їм щось наобіцяє, а не ту , яка МОЖЕ проводити ефективну де факто, але не справедливу з точки зору виборців політику.