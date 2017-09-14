detroytred написав:Доречним тут буде факт: за більш сприятливих умов, творених в ринку-країні управлінцями-можновлалцями-регуляторами, ти б мав результат суттєво більший твоїх 14 млн. Аналогічно і всі інші.
Дві речі, які поки що недоступні для твого розуміння. Якщо забезпечені первинні потреби(тобто зняте питання голоду) -то Перше - суспільство менш комфортно себе почуває від збільшення різниці в доходах бідних і багатих Друге - якщо правильні Закони створять умови для збільшення доходів в середньому на 20%.... То той хто мав 8000 - отримає 9600______була різниця ________1/12,5 А той хто мав 100 000 - отримає 130 000__стала різниця ______1/13,5
І при цьому Третій раз тебе питаю Хто несе відповідальність за те що ти пішов в училище?-ти чи хтось ? Хто несе відповідальність що ти залишився офіцером а не звільнився або після училища, або після 10 років , або після 20 років?
Знову ти
То який вплив зовнішнього а який ТВОГО рішення на ТВОЄ життя?
ПС Ти не розумієш що таке мої наприклад 14 млн.... це приблизно 1/10 000 000 частка ринку України Навіть якби умови були покращені в 2-5 разів і я б отримав на сьогодні 70 млн - це все одно була б якась 1/ 9 000 000 частка ринку України ( тобто при сприятливіших умовах я б зайняв більшу частку ринку України ніж зайняв за поточних умов.. за рахунок СЛАБКІШИХ учасників ринку (грубо за рахунок тебе)....
Будівельник Ти гадаєш є сенс пояснювати дурість твого питання? Воно базується начебто абсолютно кожен мій крок залежить від можновладців. Це очевидь не так. Мови про те, що всі доленосні рішення громадянина залежать від можновладців, не було.
Ніііт. За кращих умов в ринку всі мали б кращий результат. А не твоя дурня, що тоді лише б ти відгриз в когось більший шматок. Почни з абетки.
Кейнс-бальцерович тощо це про рост у більшості в ринку. Про розвиток всього ринку країни. А от Кіосакі - це як вихопити собі шматок. Зачастую в іншого.
Моя думка ТВОЄ життя на 90% залежить від ТВОЇХ рішень, 9% від рішень твоїх родичів І тільки на 1% залежить від рішень інших... А раз так - то ти повинен тільки 1-5% своїх зусиль(часу) витрачати на обговорення дій/рішень тих хто на твої дії/рішення практично не впливає. І більше часу задавати собі адже правильно поставлене собі питання - це вже висока ймовірність отримати вірне рішення, а вірне рішення-збільшує ймовірність покращення власного життя.
detroytred написав:За кращих умов в ринку всі мали б кращий результат. А не твоя дурня, що тоді лише б ти відгриз в когось більший шматок.
Ти вмієш аналізувати прочитане? 1 Якщо умови для розвитку будуть КРАЩИМИ-то виграють УСІ. 2 При цьому, ті хто краще готовий(довели свою ефективність при гірших умовах) - ті виграють більше ніж виграє середньостатистичний.
Висновок Різниця між бідним(який став багатшим ніж був) і багатим( який став ще багатшим) - тільки збільшиться. А раз збільшиться-значить в бідного(не залежно від того що він отримав+1кг ковбаси і троє штанів) зміцниться враження що світ НЕСПРАВЕДЛИВИЙ.... Це враження може ігнорувати влада диктаторського типу... але не може ігнорувати влада яку обирають шляхом голосування... А так як у бідних і багатих один голос на громадянина, то у випадку коли бідні які становлять більшість отримають враження що НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ збільшилась - вони виберуть ту владу яка їм щось наобіцяє, а не ту , яка МОЖЕ проводити ефективну де факто, але не справедливу з точки зору виборців політику.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 07 тра, 2025 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Зазначається, що ЗСУ отримають від Німеччини нову партію військової техніки та боєприпасів, яка включає 66 транспортних засобів MRAP (захищених від мінних засідок), чотири транспортних засоби з кінетичним захистом та три колісні гаубиці Zuzana-2.
Окрім цього, Берлін передає ракети для комплексів ППО IRIS-T SLM, боєприпаси для танків Leopard-2, майже 40 000 снарядів для самохідних артилерійських установок GEPARD, 27 000 155-мм артилерійських боєприпасів та 1000 снарядів калібру 122 мм.
У новому пакеті допомоги також зазначено 70 розвідувальних дронів VECTOR з комплектуючими, 150 БпЛА HF-1, 20 наземних безпілотників, шість машин Bergepanzer-2, чотири машини для розмінування WISENT-1 з запасними частинами та два плуги.
Зазначається, що ЗСУ отримають від Німеччини нову партію військової техніки та боєприпасів, яка включає 66 транспортних засобів MRAP (захищених від мінних засідок), чотири транспортних засоби з кінетичним захистом та три колісні гаубиці Zuzana-2.
Окрім цього, Берлін передає ракети для комплексів ППО IRIS-T SLM, боєприпаси для танків Leopard-2, майже 40 000 снарядів для самохідних артилерійських установок GEPARD, 27 000 155-мм артилерійських боєприпасів та 1000 снарядів калібру 122 мм.
У новому пакеті допомоги також зазначено 70 розвідувальних дронів VECTOR з комплектуючими, 150 БпЛА HF-1, 20 наземних безпілотників, шість машин Bergepanzer-2, чотири машини для розмінування WISENT-1 з запасними частинами та два плуги.
Помощь только до конца года ...
не бреши що до кінця року. а в контексті стволів, ти можеш відрізнити кількість 1500 шт. кацапських, які щомісяця знищуються від 3 шт. (трьох плять!) наданих?
detroytred написав:Навіть якщо хоча б одне доленосне рішення для окремої людини приймає якась стороння особа
То ця окрема людина після прийняття сторонньою особою доленосного рішення... приймає СВОЄ рішення по виконанню ДОЛЕНОСНОГО від сторонньої особи. Прийняв Зеленський ДОЛЕНОСНЕ рішення обороняти Україну... І як це рішення вплинуло на військового пенсіонера? А ніяк, бо рішення Зеленського -це так би мовити дорожня карта, а йти по ній чи не йти-кожен приймає самостійно.
Ти вирішив - не воювати. Це чиє рішення? Твоє? А яке ДОЛЕНОСНЕ - воювати? А чому ТВОЄ не дорівнює ДОЛЕНОСНЕ ? може тому що для себе ти в стані ігнорувати або погоджуватись з чужими рішеннями. І саме ігнорування чи погодження й перетворює чуже рішення - в ТВОЄ. А раз так, то за СВОЇ рішення-ти й несеш відповідальність. І разом з відповідальністю отримуєш і результат який приходить ВНАСЛІДОК прийняття ТОБОЮ рішення.
ПС Ти прийняв рішення піти? А потім повернувся? Чому? Бо ЗАХОТІВ відповісти? чи я тобою керую? і змусив відповідати?