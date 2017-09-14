Додано: Сер 07 тра, 2025 23:12

pesikot написав: Ракети до систем IRIS-T, гаубиці та артснаряди: Німеччина передала Україні нову допомогу

Зазначається, що ЗСУ отримають від Німеччини нову партію військової техніки та боєприпасів, яка включає 66 транспортних засобів MRAP (захищених від мінних засідок), чотири транспортних засоби з кінетичним захистом Зазначається, що ЗСУ отримають від Німеччини нову партію військової техніки та боєприпасів, яка включає 66 транспортних засобів MRAP (захищених від мінних засідок), чотири транспортних засоби з кінетичним захистом

та три колісні гаубиці Zuzana-2.

Окрім цього, Берлін передає ракети для комплексів ППО IRIS-T SLM, боєприпаси для танків Leopard-2,

майже 40 000 снарядів для самохідних артилерійських установок GEPARD,

27 000 155-мм артилерійських боєприпасів та

1000 снарядів калібру 122 мм.

150 БпЛА HF-1

70 розвідувальних дронів VECTOR з комплектуючими

20 наземних безпілотників, шість машин Bergepanzer-2, чотири машини для розмінування WISENT-1 з запасними частинами та два плуги.

Помощь только до конца года ...

- 70 броньованих позашляховиків:facepalm:Дуже наївно сподіваюсь, що кількість не розголошується саме тому що це і є реальний пакет допомоги, а все решта в гомеопатичній кількості лише для створення інформаційного шуму.GEPARD це звісно мабудь найкраще що в нас є для захисту від "шахедів", і "40 000 снарядів" звучить круто, але по суті це 40 000 куль для крупнокаліберного кулемету (яких 2 на установку), здатного їх відстріляти за півтори години.Гугл та ШІ підказують що в Україні таких установок 55-60, тобто мова йде про 2 БК на кожен, або взагалі ні про що.За ідеального збігу обставин цього достатньо для знищення 1000-1500 шахедів(або муляжів), яких лише за вчорашню ніч було випущено 180+на фоні минулорічних новин про чехів які нам намагались поставити їх мільйон, чи поставок 152-мм оркам від північної кореї - менше статистичної похибки:facepalm:фанерні одноразові камікадзе, причому Української розробки зібрані в НімеччиніКласно, але зовсім мало, причому теж частково Українська розробка:facepalm:Масштаби допомоги справді вражаючі, звісно не "100 касок та 1000 аптечок" як в перші місяці війни, але справді більше схоже на "Помощь" ніж на допомогу