|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 07 тра, 2025 22:34
budivelnik написав:
І як це рішення вплинуло на військового пенсіонера?
А ніяк, бо рішення Зеленського -це так би мовити дорожня карта, а йти по ній чи не йти-кожен приймає самостійно.
Я так розумію, що повідомлення по темі, оскільки залишилось.
То поясню тобі на чому побудував ти оцей єралашик:
- наявність пенспосвідчення жодним чином не надає права відмову, тобто на вибір. Тому впенс тут наявне зайве. Впенс точно такий само військовозобов'язаний і призивається без згоди;
- право на вибір дає наявність відстрочки. Про яку ти начебто "забув" і на цьому побудував.
То побудуй тепер реал, а не єралашик. Про право вибору, своє рішення для всіх звичайних військовозобов'язаних без броней, відстрочок, непридатності.
Тільки не сміши про альтернтивний вибір - в ухилянти, бігунці тощо.
Я ж кажу, що все в тебе на брехні побудовано.
І точно такий вибір був у тебе, бувшого пр-ка розвідроти, який навіть після ковіду і двохстороннього запалення легенів, одразу махає на лижах 5 км.; і навіть зараз може 12 годин за кермом. Але по здоров'ю непридатний. Хоча за бажанням легко пройшов би оту ВЛК. Як і інші. За 5 хвилин... Було б бажання.
Тобто банально не схотів.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24266
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 07 тра, 2025 22:46
sergey_stasyuk555
1500 шт. кацапських, які щомісяця знищуються від 3 шт. (трьох плять!) наданих?
Знищується, чи може трохи пошкоджується, хз.
Але там в більшості отой мотлох буксируємий, який є вже і 1947 року випуску . А ота Богдана , Цезар чи Сюзана з цифровими системами наведення , інтегрованими з БПЛА , та зі здатністю стріляти утрьох синхронно по одній цілі з одночасною доставкою снаряда в одне місце, та з розгортанням чи згортанням менше хвилини, вартує 10-ти . А може і більше.
Доречі там якісь суттєві цифри щомісячного виробництва Богдан в Україні. Чи не на десятки вже рахунок.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 07 тра, 2025 22:50, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15007
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 2384 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
2
Додано: Сер 07 тра, 2025 22:50
sergey_stasyuk555 написав: unicdima написав:
то якась брехня у заявках, не знаю з чим зв'язано але стільки не вибивається в реалі.
хз, наші ж типу не брешуть...
можливо за рахунок пошкоджень, а не знищення - один ствол може рахуватись по 2-5 раз в статистиці.
або в стволи наші пишуть всі в тч дрібні міномети.
міномети теж пишуть. А мотоцикли в автотехніку) ну і степінь пошкодження теж трудно зрозуміти.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2620
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 07 тра, 2025 22:58
Рада 8 травня має ратифікувати угоду про надра зі США, - Зеленський
символічно, що завтра ж кацапи теж підпишуть якесь там всеосяжне партнерство.
чисто імхо по поводу:
наша війна за виживання умовно завершується поточним некатастрофічним програшем ("всього лиш" 20% території мінус, це крім окупованих раніше 7%),
і фактично починається новий етап: багаторічна (?) проксі-війна, де результат повністю буде залежати від трампонів і цзиньпінів...
Для проксі-війни характерне існування прямих довгострокових відносин між зовнішніми акторами та сторонами, що безпосередньо беруть участь у конфлікті. Такі відносини зазвичай передбачають фінансування, надання збройної підтримки чи інших форм матеріальної допомоги для підтримки військових зусиль сторін конфлікту
в найгіршому для нас випадку навіть в тайвані вже не буде сенсу воювати, можна на теренах...
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 364
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 07 тра, 2025 23:10
Виступаючи на першому засіданні робочої групи своєї адміністрації з питань чемпіонату світу з футболу 2026 року, Трамп заявив, що повернення Росії до участі в турнірі може покласти край війні в Україні.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2979
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 07 тра, 2025 23:12
- 70 броньованих позашляховиків
та три колісні гаубиці Zuzana-2.
:facepalm:
Окрім цього, Берлін передає ракети для комплексів ППО IRIS-T SLM, боєприпаси для танків Leopard-2,
Дуже наївно сподіваюсь, що кількість не розголошується саме тому що це і є реальний пакет допомоги, а все решта в гомеопатичній кількості лише для створення інформаційного шуму.
майже 40 000 снарядів для самохідних артилерійських установок GEPARD,
GEPARD це звісно мабудь найкраще що в нас є для захисту від "шахедів", і "40 000 снарядів"
звучить круто, але по суті це 40 000 куль для крупнокаліберного кулемету (яких 2 на установку), здатного їх відстріляти за півтори години.
Гугл та ШІ підказують що в Україні таких установок 55-60, тобто мова йде про 2 БК на кожен, або взагалі ні про що.
За ідеального збігу обставин цього достатньо для знищення 1000-1500 шахедів(або муляжів), яких лише за вчорашню ніч було випущено 180+
27 000 155-мм артилерійських боєприпасів та
на фоні минулорічних новин про чехів які нам намагались поставити їх мільйон, чи поставок 152-мм оркам від північної кореї - менше статистичної похибки
1000 снарядів калібру 122 мм.
:facepalm:
150 БпЛА HF-1
фанерні одноразові камікадзе, причому Української розробки зібрані в Німеччині
70 розвідувальних дронів VECTOR з комплектуючими
Класно, але зовсім мало, причому теж частково Українська розробка
20 наземних безпілотників, шість машин Bergepanzer-2, чотири машини для розмінування WISENT-1 з запасними частинами та два плуги.
:facepalm:
Помощь только до конца года ...
Масштаби допомоги справді вражаючі, звісно не "100 касок та 1000 аптечок"
як в перші місяці війни, але справді більше схоже на "Помощь"
ніж на допомогу
-
candle645
-
-
- Повідомлень: 212
- З нами з: 25.01.20
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 07 тра, 2025 23:19
Он як добряче тепер (а не коли було - пауза на руку хремлю) Зе може тицяти, як палкою, в тушку пу:
*Зеленский:
Прямая речь: "И совершенно справедливо, что российское небо, небо агрессора, сегодня зеркально тоже неспокойно.
Наше предложение прекратить удары, прекратить огонь минимум на 30 суток остается в силе – мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от России мир не видит ответа – никакого ответа, кроме новых ударов"...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24266
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 07 тра, 2025 23:23
Water написав:
Виступаючи на першому засіданні робочої групи своєї адміністрації з питань чемпіонату світу з футболу 2026 року, Трамп заявив, що повернення Росії до участі в турнірі може покласти край війні в Україні.
"Мы достигаем точки, когда предстоит принять какие-то решения. Это меня не радует"... Трамп про рішення відносно рфії.
Так що чекаємо, які будуть рішення.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24266
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 07 тра, 2025 23:24
detroytred написав:
Будівельник
Ти гадаєш є сенс пояснювати дурість твого питання? Воно базується начебто абсолютно кожен мій крок залежить від можновладців. Це очевидь не так. Мови про те, що всі доленосні рішення громадянина залежать від можновладців, не було.
Ніііт.
За кращих умов в ринку всі мали б кращий результат.
А не твоя дурня, що тоді лише б ти відгриз в когось більший шматок.
Почни з абетки.
Кейнс-бальцерович тощо це про рост у більшості в ринку. Про розвиток всього ринку країни.
А от Кіосакі - це як вихопити собі шматок. Зачастую в іншого.
Кейнс лівак, для чого оті його лівацькі ідеї?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39451
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1600 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 07 тра, 2025 23:34
flyman написав: detroytred написав:
Будівельник
Ти гадаєш є сенс пояснювати дурість твого питання? Воно базується начебто абсолютно кожен мій крок залежить від можновладців. Це очевидь не так. Мови про те, що всі доленосні рішення громадянина залежать від можновладців, не було.
Ніііт.
За кращих умов в ринку всі мали б кращий результат.
А не твоя дурня, що тоді лише б ти відгриз в когось більший шматок.
Почни з абетки.
Кейнс-бальцерович тощо це про рост у більшості в ринку. Про розвиток всього ринку країни.
А от Кіосакі - це як вихопити собі шматок. Зачастую в іншого.
Кейнс лівак, для чого оті його лівацькі ідеї?
Не гальмуй.
Не подобається Кейнс, то можу Фрідменом або іншим замінити.
Це суто для прикладу тицяти отому відсеб'ятиннику на тих, хто розглядає рішення для ринку країни.
А не для окремого індивідуума в ринку. Різність об'єктів розмови.
Кейнс як собіратєльний образ.
Ну поясняв вже. І саме тобі. Записуй там чи що.
І де тут саме отут зараз в тесті про ідею отого Кейнса побачив?
Правак он Трамп і що?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24266
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|97534
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|273365
|
|
|6076
|925947
|
|