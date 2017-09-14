Ти знову вирішив перекласти з хворої голови на здорову.
Питання не було про тебе і твої дії
Питання ставилось
Хто БІЛЬШЕ а ХТО менше відповідальний за кінцевий результат життя індивідума...
Я кажу
90% -це персональна відповідальність,9% це вплив батьків( які можуть ЗАСУНУТИ людину не туди куди вона хоче, але людина ПІСЛЯ того як її засунула САМОСТІЙНО приймає рішення залишатись їй туди куди її засунули чи змінювати )
Тому й показую
Ти міг піти в ЗСУ , міг не піти в ЗСУ...
Ти вибрав НЕ ЙТИ....
Це твій вибір ? чи це вибір ТЦК чи можновладців які керуються законом який дозволяє тобі не йти....
Закон створений можновладцями - є
Але немає Закону . який би забороняв тобі поміняти диван на ЗСУ
а що є
Є ТВОЄ рішення. І це ТВОЄ рішення а не право яке тобі дали Законом.
Розумієш
ТИ відповідальний
І так на кожному кроці свого життя.
Ти вибирав йти тобі в училище чи ні
ти вибирав залишатись після училища в ЗСУ чи ні
ти вибирав виходити на пенсію після 20 календарних чи служити далі..
і ці твої рішення й створили твоє життя.
То де в цих рішеннях - вплив Президента чи Каб Міну ?
Так , законодавці створювали умови по яким ти ПРИЙМАВ рпішення порівнюючи ті чи інші умови(міг як я в бізнес, міг як ти в Армію)