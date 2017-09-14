Додано: Сер 07 тра, 2025 23:46

detroytred написав: Було б бажання.

Тобто банально не схотів. Було б бажання.Тобто банально не схотів.

Ти знову вирішив перекласти з хворої голови на здорову.Питання не було про тебе і твої діїПитання ставилосьХто БІЛЬШЕ а ХТО менше відповідальний за кінцевий результат життя індивідума...Я кажу90% -це персональна відповідальність,9% це вплив батьків( які можуть ЗАСУНУТИ людину не туди куди вона хоче, але людина ПІСЛЯ того як її засунула САМОСТІЙНО приймає рішення залишатись їй туди куди її засунули чи змінювати )Тому й показуюТи міг піти в ЗСУ , міг не піти в ЗСУ...Ти вибрав НЕ ЙТИ....Це твій вибір ? чи це вибір ТЦК чи можновладців які керуються законом який дозволяє тобі не йти....Закон створений можновладцями - єАле немає Закону . який би забороняв тобі поміняти диван на ЗСУа що єЄ ТВОЄ рішення. І це ТВОЄ рішення а не право яке тобі дали Законом.РозумієшТИ відповідальнийІ так на кожному кроці свого життя.Ти вибирав йти тобі в училище чи ніти вибирав залишатись після училища в ЗСУ чи ніти вибирав виходити на пенсію після 20 календарних чи служити далі..і ці твої рішення й створили твоє життя.То де в цих рішеннях - вплив Президента чи Каб Міну ?Так , законодавці створювали умови по яким ти ПРИЙМАВ рпішення порівнюючи ті чи інші умови(міг як я в бізнес, міг як ти в Армію)