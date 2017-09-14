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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13787137881378913790>
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 23:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Було б бажання.
Тобто банально не схотів.
Ти знову вирішив перекласти з хворої голови на здорову.
Питання не було про тебе і твої дії
Питання ставилось
Хто БІЛЬШЕ а ХТО менше відповідальний за кінцевий результат життя індивідума...
Я кажу
90% -це персональна відповідальність,9% це вплив батьків( які можуть ЗАСУНУТИ людину не туди куди вона хоче, але людина ПІСЛЯ того як її засунула САМОСТІЙНО приймає рішення залишатись їй туди куди її засунули чи змінювати )

Тому й показую
Ти міг піти в ЗСУ , міг не піти в ЗСУ...
Ти вибрав НЕ ЙТИ....
Це твій вибір ? чи це вибір ТЦК чи можновладців які керуються законом який дозволяє тобі не йти....
Закон створений можновладцями - є
Але немає Закону . який би забороняв тобі поміняти диван на ЗСУ
а що є
Є ТВОЄ рішення. І це ТВОЄ рішення а не право яке тобі дали Законом.
Розумієш
ТИ відповідальний
І так на кожному кроці свого життя.
Ти вибирав йти тобі в училище чи ні
ти вибирав залишатись після училища в ЗСУ чи ні
ти вибирав виходити на пенсію після 20 календарних чи служити далі..
і ці твої рішення й створили твоє життя.
То де в цих рішеннях - вплив Президента чи Каб Міну ?
Так , законодавці створювали умови по яким ти ПРИЙМАВ рпішення порівнюючи ті чи інші умови(міг як я в бізнес, міг як ти в Армію)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 23:49

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Було б бажання.
Тобто банально не схотів.
Ти знову вирішив перекласти з хворої голови на здорову.
Питання не було про тебе і твої дії
Питання ставилось
Хто БІЛЬШЕ а ХТО менше відповідальний за кінцевий результат життя індивідума...
Я кажу
90% -це персональна відповідальність,9% це вплив батьків( які можуть ЗАСУНУТИ людину не туди куди вона хоче, але людина ПІСЛЯ того як її засунула САМОСТІЙНО приймає рішення залишатись їй туди куди її засунули чи змінювати )

Тому й показую
Ти міг піти в ЗСУ , міг не піти в ЗСУ...
Ти вибрав НЕ ЙТИ....
Це твій вибір ? чи це вибір ТЦК чи можновладців які керуються законом який дозволяє тобі не йти....
Закон створений можновладцями - є
Але немає Закону . який би забороняв тобі поміняти диван на ЗСУ
а що є
Є ТВОЄ рішення. І це ТВОЄ рішення а не право яке тобі дали Законом.
Розумієш
ТИ відповідальний
І так на кожному кроці свого життя.
Ти вибирав йти тобі в училище чи ні
ти вибирав залишатись після училища в ЗСУ чи ні
ти вибирав виходити на пенсію після 20 календарних чи служити далі..
і ці твої рішення й створили твоє життя.
То де в цих рішеннях - вплив Президента чи Каб Міну ?
Так , законодавці створювали умови по яким ти ПРИЙМАВ рпішення порівнюючи ті чи інші умови(міг як я в бізнес, міг як ти в Армію)

По буквах - намалюй цей сценарій без наявності відстрочки.

Що ти забовтуєш-то?
Без відстрочки не мав би ніякого вибору.
Як і не мають всі інші, в кого нема броні, відстрочки, непридатності (як в тебе було).
То й намалюй не для мене, а для отих всіх інших.

А ти ще й знов кожен будь-який крок пхаєш під доленосне рішення для ситуації яка розглядається - тобто доленосне рішення від когось іншого.
Мова саме про доленосне рішення від когось. Ти ж сам приклад привів. От його і малюй. Тільки не єралашиком.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 08 тра, 2025 00:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 23:54

  Hotab написав: та зі здатністю стріляти утрьох синхронно по одній цілі з одночасною доставкою снаряда в одне місце, та з розгортанням чи згортанням менше хвилини, вартує 10-ти .

И что эффективнее - стрельба трех синхронно или через режим MRSI на одной ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 00:21

  tumos написав:
  Hotab написав: та зі здатністю стріляти утрьох синхронно по одній цілі з одночасною доставкою снаряда в одне місце, та з розгортанням чи згортанням менше хвилини, вартує 10-ти .

И что эффективнее - стрельба трех синхронно или через режим MRSI на одной ?

Я не артилерист, але на мою думку приліт 3 снарядів в одну точку одночасно (максимум з інтервалом в 1 сек) набагато краще ніж прильоти через 6 сек 3 рази. Після першого ж снаряду всі будуть на пузі в канаві, або і навіть в підготовленому укритті.
На землі був один раз під обстрілом, так в носках і футболці в лютому за 3 секунди вистрибнув з палатки і заскочив в траншею з бетонним перекриттям . Ниряв як щука туди. А ще через 3 секунди на «голови» (насправді на бетонне перекриття над головою) рясно почали падати невеликі бімбочки з РСЗО СМЕРЧ.

Якщо що, я знаю що то за мульті-режим. Але не знаю що буде ефективніше.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 01:01

  Hotab написав:але на мою думку приліт 3 снарядів в одну точку одночасно (максимум з інтервалом в 1 сек) набагато краще ніж прильоти через 6 сек 3 рази.

Если я правильно понял, то прилеты через 6 сек 3 раза - это сказано про шквал огня. Из ствола, наверное, снаряды вылетают в этом темпе. Но прилетать должны как и в первом случае практически одновременно.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 02:19

  Hotab написав:На землі був один раз під обстрілом, так в носках і футболці в лютому за 3 секунди вистрибнув з палатки і заскочив в траншею з бетонним перекриттям . Ниряв як щука туди. А ще через 3 секунди на «голови» (насправді на бетонне перекриття над головою) рясно почали падати невеликі бімбочки з РСЗО СМЕРЧ.

Гарно влаштувався, (СМЕРЧ це майже як HIMARS) - 50-80км від ЛБЗ і з реальним захистом... У нас за 30-50км в кращому разі була "щілина з перекриттям" здатна врятувати хіба-що КД від догани... І звісно ніхто щукою в трусах та футболці туди не ниряв, розуміючи відсутність реального захисту...
candle645
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 07:37

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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 08:54

  sergey_stasyuk555 написав:
Рада 8 травня має ратифікувати угоду про надра зі США, - Зеленський

символічно, що завтра ж кацапи теж підпишуть якесь там всеосяжне партнерство.

чисто імхо по поводу:
наша війна за виживання умовно завершується поточним некатастрофічним програшем ("всього лиш" 20% території мінус, це крім окупованих раніше 7%),
і фактично починається новий етап: багаторічна (?) проксі-війна, де результат повністю буде залежати від трампонів і цзиньпінів...
Для проксі-війни характерне існування прямих довгострокових відносин між зовнішніми акторами та сторонами, що безпосередньо беруть участь у конфлікті. Такі відносини зазвичай передбачають фінансування, надання збройної підтримки чи інших форм матеріальної допомоги для підтримки військових зусиль сторін конфлікту

в найгіршому для нас випадку навіть в тайвані вже не буде сенсу воювати, можна на теренах...

чисто імхо по поводу: "війна за виживання" уже давно условно закончилась - примерно на Стамбуле/ЗАЭС.

С Тайванем все несколько сложнее: чипы у Китая все еще не получаюся (хотя и прогресс есть). С другой стороны - у Китая там внутренние проблемы полезли...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 09:24

  Бетон написав:Якщо зелений на 9мая втече за кордон, тоді треба ховатися😳

С кассой и Беней?
Ну и Колываном и Гетьманцевым впридачу
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 09:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:Тепер про рішення управлінців
Чим кращі умови для розвитку - тим більша різниця між досягненнями різних людей в суспільстві
В різних суспільствах - люди спокійно переживають різні діапазони..
Тобто
В Сінгапурі - нікого не дивує різниця в доходах в 50 разів
В Польщі нікого не дивує різниця в 20 разів
В Україні -населення готове глотку перегризти якщо різниця більше ніж 10 разів...

От і виходить - швидкість РОЗВИТКУ суспільства залежить від ментально запрограмованої величини цього суспільства( при чому навіть в різних частинах України -ця величина є різною , на Заході який довше був в капсистемі і швидше почав виїзжати на заробітки діапазон в 20 - це нормально , а на Сході (особливо в промислових областях) різниця в 10 - це вже критично)
Та й в Україні тих же 20 разів не особливо дивує, про реакцію на 10 ви перебільшуєте
Faceless
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