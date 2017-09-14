Faceless написав:
budivelnik написав:Тепер про рішення управлінців
Чим кращі умови для розвитку - тим більша різниця між досягненнями різних людей в суспільстві
В різних суспільствах - люди спокійно переживають різні діапазони..
Тобто
В Сінгапурі - нікого не дивує різниця в доходах в 50 разів
В Польщі нікого не дивує різниця в 20 разів
В Україні -населення готове глотку перегризти якщо різниця більше ніж 10 разів...
От і виходить - швидкість РОЗВИТКУ суспільства залежить від ментально запрограмованої величини цього суспільства( при чому навіть в різних частинах України -ця величина є різною , на Заході який довше був в капсистемі і швидше почав виїзжати на заробітки діапазон в 20 - це нормально , а на Сході (особливо в промислових областях) різниця в 10 - це вже критично)
Та й в Україні тих же 20 разів не особливо дивує, про реакцію на 10 ви перебільшуєте
Є моє або Ваше враження - є реалії в країні.
Реалії в країні наступні
1 Практично не чути щоб малий/середній бізнес казав наступнеМи готові щоб базою для нарахування єдиного податку була не мінімальна а середня зарплата по Україні.
..
Адже така заявка вибила б в гетьманцевих фантазію що треба знищити єдиний податок, бо ті хто ним користуються - недоплачують( і він правий що недоплачують якщо ті хто ним не користуються платять від середньої в Україні)...
Тобто навіть ті хто мають бізнес не розуміють як його можна захистити.
2 Постійно чути вимоги населення про створення якогось нового органу який проконтролює попередньо створений і наведе порядок....
І ніхто не вимагає
Провести ревізію роботи контролюючих органів і закрити ті, діяльність яких збиткова ( прийдеться закрити 99% , але жити то від цього гірше не стане, адже все що знаходять ці органий йдуть їм на виплату)
3 Сильно процвітають популістичні партії , при чому складаються практично з одних і тих самих персонажів.... Тобто партія сьогодні це не засіб змінити-це засіб заробити... Таке собі політичне заробітчанство.
Як бачите - саме не прямі враження й показують
Суспільство помаленьку перетравлює отруту совка, але поки що не готове до кардинальних змін в своєму житті.