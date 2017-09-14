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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13787137881378913790
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 09:49

  candle645 написав:
  Hotab написав:На землі був один раз під обстрілом, так в носках і футболці в лютому за 3 секунди вистрибнув з палатки і заскочив в траншею з бетонним перекриттям . Ниряв як щука туди. А ще через 3 секунди на «голови» (насправді на бетонне перекриття над головою) рясно почали падати невеликі бімбочки з РСЗО СМЕРЧ.

Гарно влаштувався, (СМЕРЧ це майже як HIMARS) - 50-80км від ЛБЗ і з реальним захистом... У нас за 30-50км в кращому разі була "щілина з перекриттям" здатна врятувати хіба-що КД від догани... І звісно ніхто щукою в трусах та футболці туди не ниряв, розуміючи відсутність реального захисту...


Тут згадується лише анекдот:
Дівчина хлопцю:
- не парся, маленький член не така вже і проблема
- так,,але його у тебе взагалі не повинно було бути!!



Авіація в принципі не повинна потрапляти під смерч. Під роботу ППО (як свого так і чужого) - так. Під роботу винищувачів. Під стрілкотню на кілька секунд над ЛБЗ.,Але не СМЕРЧ.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:
budivelnik написав:Тепер про рішення управлінців
Чим кращі умови для розвитку - тим більша різниця між досягненнями різних людей в суспільстві
В різних суспільствах - люди спокійно переживають різні діапазони..
Тобто
В Сінгапурі - нікого не дивує різниця в доходах в 50 разів
В Польщі нікого не дивує різниця в 20 разів
В Україні -населення готове глотку перегризти якщо різниця більше ніж 10 разів...

От і виходить - швидкість РОЗВИТКУ суспільства залежить від ментально запрограмованої величини цього суспільства( при чому навіть в різних частинах України -ця величина є різною , на Заході який довше був в капсистемі і швидше почав виїзжати на заробітки діапазон в 20 - це нормально , а на Сході (особливо в промислових областях) різниця в 10 - це вже критично)
Та й в Україні тих же 20 разів не особливо дивує, про реакцію на 10 ви перебільшуєте
Є моє або Ваше враження - є реалії в країні.
Реалії в країні наступні
1 Практично не чути щоб малий/середній бізнес казав наступне
Ми готові щоб базою для нарахування єдиного податку була не мінімальна а середня зарплата по Україні...
Адже така заявка вибила б в гетьманцевих фантазію що треба знищити єдиний податок, бо ті хто ним користуються - недоплачують( і він правий що недоплачують якщо ті хто ним не користуються платять від середньої в Україні)...
Тобто навіть ті хто мають бізнес не розуміють як його можна захистити.
2 Постійно чути вимоги населення про створення якогось нового органу який проконтролює попередньо створений і наведе порядок....
І ніхто не вимагає
Провести ревізію роботи контролюючих органів і закрити ті, діяльність яких збиткова ( прийдеться закрити 99% , але жити то від цього гірше не стане, адже все що знаходять ці органий йдуть їм на виплату)
3 Сильно процвітають популістичні партії , при чому складаються практично з одних і тих самих персонажів.... Тобто партія сьогодні це не засіб змінити-це засіб заробити... Таке собі політичне заробітчанство.

Як бачите - саме не прямі враження й показують
Суспільство помаленьку перетравлює отруту совка, але поки що не готове до кардинальних змін в своєму житті.
budivelnik
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  #<1 ... 13787137881378913790
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