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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13787137881378913790
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 09:49

  candle645 написав:
  Hotab написав:На землі був один раз під обстрілом, так в носках і футболці в лютому за 3 секунди вистрибнув з палатки і заскочив в траншею з бетонним перекриттям . Ниряв як щука туди. А ще через 3 секунди на «голови» (насправді на бетонне перекриття над головою) рясно почали падати невеликі бімбочки з РСЗО СМЕРЧ.

Гарно влаштувався, (СМЕРЧ це майже як HIMARS) - 50-80км від ЛБЗ і з реальним захистом... У нас за 30-50км в кращому разі була "щілина з перекриттям" здатна врятувати хіба-що КД від догани... І звісно ніхто щукою в трусах та футболці туди не ниряв, розуміючи відсутність реального захисту...


Тут згадується лише анекдот:
Дівчина хлопцю:
- не парся, маленький член не така вже і проблема
- так,,але його у тебе взагалі не повинно було бути!!



Авіація в принципі не повинна потрапляти під смерч. Під роботу ППО (як свого так і чужого) - так. Під роботу винищувачів. Під стрілкотню на кілька секунд над ЛБЗ.,Але не СМЕРЧ.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:
budivelnik написав:Тепер про рішення управлінців
Чим кращі умови для розвитку - тим більша різниця між досягненнями різних людей в суспільстві
В різних суспільствах - люди спокійно переживають різні діапазони..
Тобто
В Сінгапурі - нікого не дивує різниця в доходах в 50 разів
В Польщі нікого не дивує різниця в 20 разів
В Україні -населення готове глотку перегризти якщо різниця більше ніж 10 разів...

От і виходить - швидкість РОЗВИТКУ суспільства залежить від ментально запрограмованої величини цього суспільства( при чому навіть в різних частинах України -ця величина є різною , на Заході який довше був в капсистемі і швидше почав виїзжати на заробітки діапазон в 20 - це нормально , а на Сході (особливо в промислових областях) різниця в 10 - це вже критично)
Та й в Україні тих же 20 разів не особливо дивує, про реакцію на 10 ви перебільшуєте
Є моє або Ваше враження - є реалії в країні.
Реалії в країні наступні
1 Практично не чути щоб малий/середній бізнес казав наступне
Ми готові щоб базою для нарахування єдиного податку була не мінімальна а середня зарплата по Україні...
Адже така заявка вибила б в гетьманцевих фантазію що треба знищити єдиний податок, бо ті хто ним користуються - недоплачують( і він правий що недоплачують якщо ті хто ним не користуються платять від середньої в Україні)...
Тобто навіть ті хто мають бізнес не розуміють як його можна захистити.
2 Постійно чути вимоги населення про створення якогось нового органу який проконтролює попередньо створений і наведе порядок....
І ніхто не вимагає
Провести ревізію роботи контролюючих органів і закрити ті, діяльність яких збиткова ( прийдеться закрити 99% , але жити то від цього гірше не стане, адже все що знаходять ці органий йдуть їм на виплату)
3 Сильно процвітають популістичні партії , при чому складаються практично з одних і тих самих персонажів.... Тобто партія сьогодні це не засіб змінити-це засіб заробити... Таке собі політичне заробітчанство.

Як бачите - саме не прямі враження й показують
Суспільство помаленьку перетравлює отруту совка, але поки що не готове до кардинальних змін в своєму житті.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 10:39

  budivelnik написав:
  Faceless написав:
budivelnik написав:Тепер про рішення управлінців
В Україні -населення готове глотку перегризти якщо різниця більше ніж 10 разів...

От і виходить - швидкість РОЗВИТКУ суспільства залежить від ментально запрограмованої величини цього суспільства( при чому навіть в різних частинах України -ця величина є різною , на Заході який довше був в капсистемі і швидше почав виїзжати на заробітки діапазон в 20 - це нормально , а на Сході (особливо в промислових областях) різниця в 10 - це вже критично)
Та й в Україні тих же 20 разів не особливо дивує, про реакцію на 10 ви перебільшуєте
Є моє або Ваше враження - є реалії в країні.
Реалії в країні наступні


Як бачите - саме не прямі враження й показують
Суспільство помаленьку перетравлює отруту совка, але поки що не готове до кардинальних змін в своєму житті.

Реалії - ти знов забовтуєш черговим єралашиком свій попередній, який спростував тобі Фейслесс.
Да побоку вже давно ота різниця в досягненнях. Нормально люди її сприймають. А не твої вигадки про 10 вже критично.
Ні на що ця різниця не впливає.

І пофіг управлінцям на вимоги отого населення "про створення якогось нового органу який проконтролює попередньо створений і наведе порядок...."
Ці вимоги йшли від кого?
Від партнерів....
Тому й були створені набу і т.д.

Населення п'є пиво і дивиться футбол. Таке саме, як і оте, що дивиться бейсбол.
І що йому ЛОМи, самі політики, експерти, артисти наспівають, отого і буде вимагати і отак бачити.

Це реал. А не твої вигадки.
І навіть оте совкове населення було НА ПОРЯДКИ ВИЩЕ готове до будь-яких змін: від учора про стахановців-колгоспників і до завтра про кооперативщиків.
Тобто, як управлінці, вкажуть-розтлумачуть, то так і зробить-сприйме.
А ти все навпаки перекрутив.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 08 тра, 2025 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І що йому ЛОМи, самі політики, експерти, артисти наспівають, отого і буде вимагати і отак бачити.

Це реал. А не твої вигадки.
Ти настільки дурень-що навіть не в стані зрозуміти де ти правий.
Тому читай по буквам
Саме ТОМУ населення живе погано , що слухає різних ломів а не покладається на власні рішення, і не аналізує результати СВОЄЇ діяльності яка виникла ПІСЛЯ прийняття населенням СВОЇХ рішень

А ті хто дрочить на прихід месії(тобто ти) ті є дурнями в кубі, бо ПІДТРИМУЮТЬ в населення враження що прийде месія, і при цьому самі заявляють
Що ломи наспівають те й буде робити населення

Тепер розумієш наскільки ти примітив? Ти наслухався ломів що все погано і хтось винен і що робиш?
Пробуєш змінити ситуацію на свою користь і починаєш аналізувати СВОЇ рішення?
чи пропонуєш іншим чекати правильного лома?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 11:00

  budivelnik написав:
  detroytred написав:І що йому ЛОМи, самі політики, експерти, артисти наспівають, отого і буде вимагати і отак бачити.

Це реал. А не твої вигадки.
Ти настільки дурень-що навіть не в стані зрозуміти де ти правий.
Тому читай по буквам
Саме ТОМУ населення живе погано , що слухає різних ломів а не покладається на власні рішення, і не аналізує результати СВОЄЇ діяльності яка виникла ПІСЛЯ прийняття населенням СВОЇХ рішень

А ті хто дрочить на прихід месії(тобто ти) ті є дурнями в кубі, бо ПІДТРИМУЮТЬ в населення враження що прийде месія, і при цьому самі заявляють
Що ломи наспівають те й буде робити населення

Тепер розумієш наскільки ти примітив? Ти наслухався ломів що все погано і хтось винен і що робиш?
Пробуєш змінити ситуацію на свою користь і починаєш аналізувати СВОЇ рішення?
чи пропонуєш іншим чекати правильного лома?

Це і є реал.
Який ти заперечуєш. Ще й єралашиками.

Саме ЛОМи (політики, артисти, експерти, власники змі і т!д.) формують суспільну думку, бачення.
Це факт. Дійсність.
Яка не залежить від того, що хочу я. Підтримую я це чи ні.
Або від твоїх хотєлок чи єралашиків.

Населення отримує....
Хто виграє конкурентну боротьбу між самими можновладцями.
І хто йому, цьому населенню, сформує повєстку)) дня.

А для маскування цього, щоб отакий д...)), як ти, цього не помітив, населенню надано допуск до ОСТАННЬОГО етапу-акту цієї вистави --- кинути бюлетень. Начебто самому обрати.
Але вибір цього населення йому цьому (населенню) ВЖЕ сформували...
Починаючи з визначеного обмеженого меню кандидатів і до "донесення" до нього бачення.
Образно: в кого краща Бейонсе краще проспіває, той і переможе.

Це як ти в магазин прийшов і обираєш масло в пачках серед тих, що на прилавку --- не маючи жодної реальної інфи, що ото за масло. Плюс реклама та обгортку.
А смак, колір, консистенція та запах вже давно формується штучно... Кимось. І як він схоче. Яку має ціль.
Справжнього ж масла на прилавку для тебе апріорі нема.

Ти особисто можеш хоч корову собі завести або купляти собі справжнє в селі, або особисто знайти інфу, яке з запропонованих є кращим, але суспільство-країна купляє-живе інакше. Це і є реал.
І буде жити незалежно від твоєї місії, пісень та єралашиків.
Твої пісні навіть в твоєму районі-місті не слухають...

І ніхто ні на який прихід ніякого месії не чекає. Вже сотий раз тобі на це вказую. Всі влаштуються згідно створених в суспільстві-крахні умов.
Це ти чекаєш, поки кожен підійде до дзеркала або всі еволюціонують за ... років.
Ще й провину на мене намагаєшся почепити.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 08 тра, 2025 11:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 11:15

  budivelnik написав:Моя думка
ТВОЄ життя на 90% залежить від ТВОЇХ рішень, 9% від рішень твоїх родичів
І тільки на 1% залежить від рішень інших...

Якраз недавно прочитав історію:
В 2013 году стало известно, что двое японцев были подменены при рождении в марте 1953 года. Один из них вырос в бедности, а другой в обеспеченной семье, не подозревая, что их судьбы могли быть совершенно иными.

Ошибка, совершенная в роддоме более семи десятилетий назад, кардинально изменила жизни двух мужчин.

Мужчина, воспитывавшийся в однокомнатной квартире с женщиной, которую считал матерью, трудился на заводе, учился в вечерней школе, а затем стал водителем грузовика. Он так и не женился и большую часть жизни провел в борьбе за выживание. Все это время его родные братья получали образование с помощью репетиторов и строили карьеру в престижных сферах.

Истина раскрылась благодаря сомнениям младших братьев мужчины, попавшего случайно в богатую семью. Они заметили, что он внешне не похож на остальных членов семьи и вспомнили странный эпизод, когда он вернулся из больницы в чужой одежде. Уже после смерти родителей они провели ДНК-тест, который подтвердил подозрения. Начав расследование, они нашли своего настоящего брата.

Токийский окружной суд постановил, что корпорация San-Ikukai, управляющая больницей, обязана выплатить 38 миллионов иен в качестве компенсации. Из них 32 миллиона предназначены мужчине, который вырос в бедности, оставшаяся сумма — его биологическим братьям, инициировавшим расследование.

Мужчина признался, что, узнав правду, не мог в это поверить.

"Возможно, у меня была бы другая жизнь. Я хочу, чтобы больница отмотала время назад, к тому дню, когда я родился", — говорил японец. Он добавил, что в течение месяцев не мог сдерживать слез, глядя на фотографии своих биологических родителей.


Ну да, 90% залежить твоїх рішень, а 1% від рішення інших. :D :D :D
Мужик напевно сам себе підмінив в роддомі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 11:21

  andrijk777 написав:Ну да, 90% залежить твоїх рішень, а 1% від рішення інших. :D :D :D
Мужик напевно сам себе підмінив в роддомі.

І нехай він опише оті майбутні 90% доленосних своїх рішень для 18 річного пацана, якщо хтось приме рішення понизити до 18 років і його життя обірветься до 19.
Які він наприймає рішення з труни..

Хоча підкреслюю мова не про %, а про саму наявність приймання доленосних рішень кимось для інших.
Навіть не питаючи отих інших.
Як бохи.. вирішують для інших доленосні речі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 11:36

  pesikot написав:
  Schmit написав:І знову руйнування будинків, цивільні жертви... тільки з нашої сторони, вже щоденно. Думай-те, якщо ще є чим.


Що я і казав
Ти пишешь, виключно, по методичці - помічаєшь тільки руйнювання з нашої сторони, не засуджуєшь Росію

Те, що добряче прилітає і по Росії, ти свідомо не помічаєшь
Поражены аэродромы и оборонные предприятия: детали о новых ударах по России
Так, по данным Коваленко, в Саранске был поражен завод оптоволоконных систем, который является ключевым элементом российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи
...
Кроме того, в Туле было атаковано АО "Конструкторское бюро приборостроения" - это "один из флагманов российского ВПК", предприятие специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули. "Его продукты активно используются во время войны в Украине", - подчеркнул руководитель ЦПД.

Под атакой также был и "СПЛАВ" - главный разработчик реактивных систем залпового огня в России. "Именно здесь создавали "Грады", "Ураганы" и "Смерчи", которые активно применяются против украинских городов и на фронте", - отметил Коваленко.

Он также отметил, что предприятие имеет тесную связь с концерном "Ростех" и остается одним из приоритетных производителей оружия для российской армии.

"Также были поражены два аэродрома врага. Аэродром "Шайковка" в Калужской области, где базируются Ту-22м3, хранятся ракеты, в частности Х-22. Авиабаза "Кубинка" в Московской области, где базируются Су-27, МиГ-29", - сообщил руководитель ЦПД.

Позже Коваленко сообщил, что завод оптоволоконных систем в Саранске после удара очень серьезно пострадал.

"Оптоволокно – это одно из преимуществ врага на фронте за счет дронов на оптоволокне. Этот завод полностью обеспечивает российскую армию оптоволокном. Сейчас стоит вопрос возможной остановки его работы", – отметил он.

Я тобі нагадаю, мені не важко

Оптоволокно, кажеш. А у кого ми купуємо оптоволокно для своїх дронів? напевно у китайців? Так і москалі там куплять та й усі проблеми. Питання, у кого ми купимо, якщо Зе продовжить потужнічати з Китаєм?
Так ото ж.
Покажи краще хоч один такий будинок, розвалений нашим "шахедом" у якомусь з міст рфії.
На Костянтинівку Донецької області скинули авіабомбу: поранені щонайменше 12 людей
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 11:41

  budivelnik написав:Тому читай по буквам
Саме ТОМУ населення живе погано , що слухає різних ломів а не покладається на власні рішення, і не аналізує результати СВОЄЇ діяльності яка виникла ПІСЛЯ прийняття населенням СВОЇХ рішень

Ти дійсно такий примітивний чи притворяєшся?

Чому американці живуть краще ніж українці? - Тому що середній американець приймає кращі рішення ніж середній українець.(по-твоєму) :D :D :D
Це викликає тільки сміх.
  budivelnik написав:А ті хто дрочить на прихід месії

Відкрию тобі таємницю - увесь світ дрочить на прихід месії. Навіть США, де обрали Трампа.
Така напевно людська природа.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 11:44

Давайте згадаємо про ще одну трагедію в нашій історії

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