Додано: Чет 08 тра, 2025 11:00

budivelnik написав: detroytred написав: І що йому ЛОМи, самі політики, експерти, артисти наспівають, отого і буде вимагати і отак бачити.



Це реал. А не твої вигадки. І що йому ЛОМи, самі політики, експерти, артисти наспівають, отого і буде вимагати і отак бачити.Це реал. А не твої вигадки. Ти настільки дурень-що навіть не в стані зрозуміти де ти правий.

Тому читай по буквам

Саме ТОМУ населення живе погано , що слухає різних ломів а не покладається на власні рішення, і не аналізує результати СВОЄЇ діяльності яка виникла ПІСЛЯ прийняття населенням СВОЇХ рішень



А ті хто дрочить на прихід месії(тобто ти) ті є дурнями в кубі, бо ПІДТРИМУЮТЬ в населення враження що прийде месія, і при цьому самі заявляють

Що ломи наспівають те й буде робити населення



Тепер розумієш наскільки ти примітив? Ти наслухався ломів що все погано і хтось винен і що робиш?

Пробуєш змінити ситуацію на свою користь і починаєш аналізувати СВОЇ рішення?

чи пропонуєш іншим чекати правильного лома? Ти настільки дурень-що навіть не в стані зрозуміти де ти правий.Тому читай по буквамСаме ТОМУ населення живе погано , що слухає різних ломів а не покладається на власні рішення, і не аналізує результати СВОЄЇ діяльності яка виникла ПІСЛЯ прийняття населенням СВОЇХ рішеньА ті хто дрочить на прихід месії(тобто ти) ті є дурнями в кубі, бо ПІДТРИМУЮТЬ в населення враження що прийде месія, і при цьому самі заявляютьЩо ломи наспівають те й буде робити населенняТепер розумієш наскільки ти примітив? Ти наслухався ломів що все погано і хтось винен і що робиш?Пробуєш змінити ситуацію на свою користь і починаєш аналізувати СВОЇ рішення?чи пропонуєш іншим чекати правильного лома?

Це і є реал.Який ти заперечуєш. Ще й єралашиками.Саме ЛОМи (політики, артисти, експерти, власники змі і т!д.) формують суспільну думку, бачення.Це факт. Дійсність.Яка не залежить від того, що хочу я. Підтримую я це чи ні.Або від твоїх хотєлок чи єралашиків.Населення отримує....Хто виграє конкурентну боротьбу між самими можновладцями.І хто йому, цьому населенню, сформує повєстку)) дня.А для маскування цього, щоб отакий д...)), як ти, цього не помітив, населенню надано допуск до ОСТАННЬОГО етапу-акту цієї вистави --- кинути бюлетень. Начебто самому обрати.Але вибір цього населення йому цьому (населенню) ВЖЕ сформували...Починаючи з визначеного обмеженого меню кандидатів і до "донесення" до нього бачення.Образно: в кого краща Бейонсе краще проспіває, той і переможе.Це як ти в магазин прийшов і обираєш масло в пачках серед тих, що на прилавку --- не маючи жодної реальної інфи, що ото за масло. Плюс реклама та обгортку.А смак, колір, консистенція та запах вже давно формується штучно... Кимось. І як він схоче. Яку має ціль.Справжнього ж масла на прилавку для тебе апріорі нема.Ти особисто можеш хоч корову собі завести або купляти собі справжнє в селі, або особисто знайти інфу, яке з запропонованих є кращим, але суспільство-країна купляє-живе інакше. Це і є реал.І буде жити незалежно від твоєї місії, пісень та єралашиків.Твої пісні навіть в твоєму районі-місті не слухають...І ніхто ні на який прихід ніякого месії не чекає. Вже сотий раз тобі на це вказую. Всі влаштуються згідно створених в суспільстві-крахні умов.Це ти чекаєш, поки кожен підійде до дзеркала або всі еволюціонують за ... років.Ще й провину на мене намагаєшся почепити.