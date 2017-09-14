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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 тра, 2025 12:55
andrijk777 написав: budivelnik написав:
Моя думка
ТВОЄ життя на 90% залежить від ТВОЇХ рішень, 9% від рішень твоїх родичів
І тільки на 1% залежить від рішень інших...
Якраз недавно прочитав історію:
В 2013 году стало известно, что двое японцев были подменены при рождении в марте 1953 года. Один из них вырос в бедности, а другой в обеспеченной семье, не подозревая, что их судьбы могли быть совершенно иными.
Ошибка, совершенная в роддоме более семи десятилетий назад, кардинально изменила жизни двух мужчин.
Мужчина, воспитывавшийся в однокомнатной квартире с женщиной, которую считал матерью, трудился на заводе, учился в вечерней школе, а затем стал водителем грузовика. Он так и не женился и большую часть жизни провел в борьбе за выживание. Все это время его родные братья получали образование с помощью репетиторов и строили карьеру в престижных сферах.
Истина раскрылась благодаря сомнениям младших братьев мужчины, попавшего случайно в богатую семью. Они заметили, что он внешне не похож на остальных членов семьи и вспомнили странный эпизод, когда он вернулся из больницы в чужой одежде. Уже после смерти родителей они провели ДНК-тест, который подтвердил подозрения. Начав расследование, они нашли своего настоящего брата.
Токийский окружной суд постановил, что корпорация San-Ikukai, управляющая больницей, обязана выплатить 38 миллионов иен в качестве компенсации. Из них 32 миллиона предназначены мужчине, который вырос в бедности, оставшаяся сумма — его биологическим братьям, инициировавшим расследование.
Мужчина признался, что, узнав правду, не мог в это поверить.
"Возможно, у меня была бы другая жизнь. Я хочу, чтобы больница отмотала время назад, к тому дню, когда я родился", — говорил японец. Он добавил, что в течение месяцев не мог сдерживать слез, глядя на фотографии своих биологических родителей.
Ну да, 90% залежить твоїх рішень, а 1% від рішення інших.
Мужик напевно сам себе підмінив в роддомі.
А якщо в сім"ї селян народжується майбутній успішний Успіх, то що це доводить? Що в нього інші гени, що він на 90% залежить від тих інших генів, що йому тупо повезло і зірвав джекпот? Що його п"яна медсестра підмінила в роддомі на справжнього генетичного Успіха, а він не він а чиясь підміна?
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Додано: Чет 08 тра, 2025 13:00
detroytred написав:
І нехай він опише оті майбутні 90% доленосних своїх рішень для 18 річного пацана, якщо хтось приме рішення понизити до 18 років і його життя обірветься до 19.
Які він наприймає рішення з труни..
Хоча підкреслюю мова не про %, а про саму наявність приймання доленосних рішень кимось для інших.
Навіть не питаючи отих інших.
Як бохи.. вирішують для інших доленосні речі.
Статистично схильність до тих чи інших рішень закладена в генетиці, іншими словами в базових налаштуваннях програмного забезпечення його прошивки.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 13:27
flyman написав: detroytred написав:
І нехай він опише оті майбутні 90% доленосних своїх рішень для 18 річного пацана, якщо хтось приме рішення понизити до 18 років і його життя обірветься до 19.
Які він наприймає рішення з труни..
Хоча підкреслюю мова не про %, а про саму наявність приймання доленосних рішень кимось для інших.
Навіть не питаючи отих інших.
Як бохи.. вирішують для інших доленосні речі.
Статистично схильність до тих чи інших рішень закладена в генетиці, іншими словами в базових налаштуваннях програмного забезпечення його прошивки.
Будівельник інгорує також вплив зовнішніх умов та соціуму.
Народившись в Ліхтенштейні в родині адвоката та кардіологині для успішного успіху достатньо не тупити.
А от якщо родився в сімї єменських ісламських фундаменталістів, то тут і 95% не гарантія
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