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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 тра, 2025 13:00
detroytred написав:
І нехай він опише оті майбутні 90% доленосних своїх рішень для 18 річного пацана, якщо хтось приме рішення понизити до 18 років і його життя обірветься до 19.
Які він наприймає рішення з труни..
Хоча підкреслюю мова не про %, а про саму наявність приймання доленосних рішень кимось для інших.
Навіть не питаючи отих інших.
Як бохи.. вирішують для інших доленосні речі.
Статистично схильність до тих чи інших рішень закладена в генетиці, іншими словами в базових налаштуваннях програмного забезпечення його прошивки.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 13:27
flyman написав: detroytred написав:
І нехай він опише оті майбутні 90% доленосних своїх рішень для 18 річного пацана, якщо хтось приме рішення понизити до 18 років і його життя обірветься до 19.
Які він наприймає рішення з труни..
Хоча підкреслюю мова не про %, а про саму наявність приймання доленосних рішень кимось для інших.
Навіть не питаючи отих інших.
Як бохи.. вирішують для інших доленосні речі.
Статистично схильність до тих чи інших рішень закладена в генетиці, іншими словами в базових налаштуваннях програмного забезпечення його прошивки.
Будівельник інгорує також вплив зовнішніх умов та соціуму.
Народившись в Ліхтенштейні в родині адвоката та кардіологині для успішного успіху достатньо не тупити.
А от якщо родився в сімї єменських ісламських фундаменталістів, то тут і 95% не гарантія
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Додано: Чет 08 тра, 2025 15:35
Letusrock написав:
Будівельник інгорує також вплив зовнішніх умов та соціуму.
Народившись в Ліхтенштейні в родині адвоката та кардіологині для успішного успіху достатньо не тупити.
А от якщо родився в сімї єменських ісламських фундаменталістів, то тут і 95% не гарантія
Кілька реінкранацій на колі Сансари і вуаля, всі більш-менш на своїх місцях+-.
Хоча в будь-який момент часу, думаю, система знаходиться в точці локального оптимума.
Черговість реінкранацій показують лише градієнт руху (прогрес, регрес, стагнація ...)
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Додано: Чет 08 тра, 2025 15:43
flyman написав: Letusrock написав:
Будівельник інгорує також вплив зовнішніх умов та соціуму.
Народившись в Ліхтенштейні в родині адвоката та кардіологині для успішного успіху достатньо не тупити.
А от якщо родився в сімї єменських ісламських фундаменталістів, то тут і 95% не гарантія
Кілька реінкранацій на колі Сансари і вуаля, всі більш-менш на своїх місцях+-.
Хоча в будь-який момент часу, думаю, система знаходиться в точці локального оптимума.
Черговість реінкранацій показують лише градієнт руху (прогрес, регрес, стагнація ...)
Колесо сансари теж буває приспущене
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Додано: Чет 08 тра, 2025 15:58
Faceless написав: flyman написав: Letusrock написав:
Будівельник інгорує також вплив зовнішніх умов та соціуму.
Народившись в Ліхтенштейні в родині адвоката та кардіологині для успішного успіху достатньо не тупити.
А от якщо родився в сімї єменських ісламських фундаменталістів, то тут і 95% не гарантія
Кілька реінкранацій на колі Сансари і вуаля, всі більш-менш на своїх місцях+-.
Хоча в будь-який момент часу, думаю, система знаходиться в точці локального оптимума.
Черговість реінкранацій показують лише градієнт руху (прогрес, регрес, стагнація ...)
Колесо сансари теж буває приспущене
В тих хто спить в палатці в носках і майці (і вискакує без трусів)
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