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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13788137891379013791
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 13:00

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Ну да, 90% залежить твоїх рішень, а 1% від рішення інших. :D :D :D
Мужик напевно сам себе підмінив в роддомі.

І нехай він опише оті майбутні 90% доленосних своїх рішень для 18 річного пацана, якщо хтось приме рішення понизити до 18 років і його життя обірветься до 19.
Які він наприймає рішення з труни..

Хоча підкреслюю мова не про %, а про саму наявність приймання доленосних рішень кимось для інших.
Навіть не питаючи отих інших.
Як бохи.. вирішують для інших доленосні речі.

Статистично схильність до тих чи інших рішень закладена в генетиці, іншими словами в базових налаштуваннях програмного забезпечення його прошивки.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 13:27

  flyman написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Ну да, 90% залежить твоїх рішень, а 1% від рішення інших. :D :D :D
Мужик напевно сам себе підмінив в роддомі.

І нехай він опише оті майбутні 90% доленосних своїх рішень для 18 річного пацана, якщо хтось приме рішення понизити до 18 років і його життя обірветься до 19.
Які він наприймає рішення з труни..

Хоча підкреслюю мова не про %, а про саму наявність приймання доленосних рішень кимось для інших.
Навіть не питаючи отих інших.
Як бохи.. вирішують для інших доленосні речі.

Статистично схильність до тих чи інших рішень закладена в генетиці, іншими словами в базових налаштуваннях програмного забезпечення його прошивки.

Будівельник інгорує також вплив зовнішніх умов та соціуму.
Народившись в Ліхтенштейні в родині адвоката та кардіологині для успішного успіху достатньо не тупити.
А от якщо родився в сімї єменських ісламських фундаменталістів, то тут і 95% не гарантія
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 15:35

Хмарний атлас

  Letusrock написав:Будівельник інгорує також вплив зовнішніх умов та соціуму.
Народившись в Ліхтенштейні в родині адвоката та кардіологині для успішного успіху достатньо не тупити.
А от якщо родився в сімї єменських ісламських фундаменталістів, то тут і 95% не гарантія

Кілька реінкранацій на колі Сансари і вуаля, всі більш-менш на своїх місцях+-.
Хоча в будь-який момент часу, думаю, система знаходиться в точці локального оптимума.
Черговість реінкранацій показують лише градієнт руху (прогрес, регрес, стагнація ...)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Letusrock написав:Будівельник інгорує також вплив зовнішніх умов та соціуму.
Народившись в Ліхтенштейні в родині адвоката та кардіологині для успішного успіху достатньо не тупити.
А от якщо родився в сімї єменських ісламських фундаменталістів, то тут і 95% не гарантія

Кілька реінкранацій на колі Сансари і вуаля, всі більш-менш на своїх місцях+-.
Хоча в будь-який момент часу, думаю, система знаходиться в точці локального оптимума.
Черговість реінкранацій показують лише градієнт руху (прогрес, регрес, стагнація ...)
Колесо сансари теж буває приспущене
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 15:58

  Faceless написав:
flyman написав:
  Letusrock написав:Будівельник інгорує також вплив зовнішніх умов та соціуму.
Народившись в Ліхтенштейні в родині адвоката та кардіологині для успішного успіху достатньо не тупити.
А от якщо родився в сімї єменських ісламських фундаменталістів, то тут і 95% не гарантія

Кілька реінкранацій на колі Сансари і вуаля, всі більш-менш на своїх місцях+-.
Хоча в будь-який момент часу, думаю, система знаходиться в точці локального оптимума.
Черговість реінкранацій показують лише градієнт руху (прогрес, регрес, стагнація ...)
Колесо сансари теж буває приспущене

В тих хто спить в палатці в носках і майці (і вискакує без трусів)
flyman
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