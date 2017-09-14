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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13789137901379113792>
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 13:00

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Ну да, 90% залежить твоїх рішень, а 1% від рішення інших. :D :D :D
Мужик напевно сам себе підмінив в роддомі.

І нехай він опише оті майбутні 90% доленосних своїх рішень для 18 річного пацана, якщо хтось приме рішення понизити до 18 років і його життя обірветься до 19.
Які він наприймає рішення з труни..

Хоча підкреслюю мова не про %, а про саму наявність приймання доленосних рішень кимось для інших.
Навіть не питаючи отих інших.
Як бохи.. вирішують для інших доленосні речі.

Статистично схильність до тих чи інших рішень закладена в генетиці, іншими словами в базових налаштуваннях програмного забезпечення його прошивки.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 13:27

  flyman написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Ну да, 90% залежить твоїх рішень, а 1% від рішення інших. :D :D :D
Мужик напевно сам себе підмінив в роддомі.

І нехай він опише оті майбутні 90% доленосних своїх рішень для 18 річного пацана, якщо хтось приме рішення понизити до 18 років і його життя обірветься до 19.
Які він наприймає рішення з труни..

Хоча підкреслюю мова не про %, а про саму наявність приймання доленосних рішень кимось для інших.
Навіть не питаючи отих інших.
Як бохи.. вирішують для інших доленосні речі.

Статистично схильність до тих чи інших рішень закладена в генетиці, іншими словами в базових налаштуваннях програмного забезпечення його прошивки.

Будівельник інгорує також вплив зовнішніх умов та соціуму.
Народившись в Ліхтенштейні в родині адвоката та кардіологині для успішного успіху достатньо не тупити.
А от якщо родився в сімї єменських ісламських фундаменталістів, то тут і 95% не гарантія
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 15:35

Хмарний атлас

  Letusrock написав:Будівельник інгорує також вплив зовнішніх умов та соціуму.
Народившись в Ліхтенштейні в родині адвоката та кардіологині для успішного успіху достатньо не тупити.
А от якщо родився в сімї єменських ісламських фундаменталістів, то тут і 95% не гарантія

Кілька реінкранацій на колі Сансари і вуаля, всі більш-менш на своїх місцях+-.
Хоча в будь-який момент часу, думаю, система знаходиться в точці локального оптимума.
Черговість реінкранацій показують лише градієнт руху (прогрес, регрес, стагнація ...)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Letusrock написав:Будівельник інгорує також вплив зовнішніх умов та соціуму.
Народившись в Ліхтенштейні в родині адвоката та кардіологині для успішного успіху достатньо не тупити.
А от якщо родився в сімї єменських ісламських фундаменталістів, то тут і 95% не гарантія

Кілька реінкранацій на колі Сансари і вуаля, всі більш-менш на своїх місцях+-.
Хоча в будь-який момент часу, думаю, система знаходиться в точці локального оптимума.
Черговість реінкранацій показують лише градієнт руху (прогрес, регрес, стагнація ...)
Колесо сансари теж буває приспущене
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 15:58

  Faceless написав:
flyman написав:
  Letusrock написав:Будівельник інгорує також вплив зовнішніх умов та соціуму.
Народившись в Ліхтенштейні в родині адвоката та кардіологині для успішного успіху достатньо не тупити.
А от якщо родився в сімї єменських ісламських фундаменталістів, то тут і 95% не гарантія

Кілька реінкранацій на колі Сансари і вуаля, всі більш-менш на своїх місцях+-.
Хоча в будь-який момент часу, думаю, система знаходиться в точці локального оптимума.
Черговість реінкранацій показують лише градієнт руху (прогрес, регрес, стагнація ...)
Колесо сансари теж буває приспущене

В тих хто спить в палатці в носках і майці (і вискакує без трусів)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

давайте еще располовиньте население, а то зашиковали
уже было видео со старушкой из Покровска, которая боится эвакуироваться вглубь Украины "из-за мовных патрулей"
В Україні хочуть посилити мовний контроль у соцмережах – зміни (https://sud.ua/uk/news/publication/3304 ... otssetyakh) до законодавства готуються

Так, публікувати контент у Telegram, X, YouTube та інших платформах можна буде виключно українською мовою. За порушення передбачатимуть відповідальність.
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:12

  fox767676 написав:давайте еще располовиньте население, а то зашиковали
уже было видео со старушкой из Покровска, которая боится эвакуироваться вглубь Украины "из-за мовных патрулей"
В Україні хочуть посилити мовний контроль у соцмережах – зміни (https://sud.ua/uk/news/publication/3304 ... otssetyakh) до законодавства готуються

Так, публікувати контент у Telegram, X, YouTube та інших платформах можна буде виключно українською мовою. За порушення передбачатимуть відповідальність.

Старушка из Покровска наслушалась российской пропаганды

Ты сам видел эти патрули ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:46

  fox767676 написав:давайте еще располовиньте население, а то зашиковали
уже было видео со старушкой из Покровска, которая боится эвакуироваться вглубь Украины "из-за мовных патрулей"
В Україні хочуть посилити мовний контроль у соцмережах – зміни (https://sud.ua/uk/news/publication/3304 ... otssetyakh) до законодавства готуються

Так, публікувати контент у Telegram, X, YouTube та інших платформах можна буде виключно українською мовою. За порушення передбачатимуть відповідальність.

За бабло в западной будут не просто говорить по русски, а петь русские песни, которые лично я никогда не слушал (говно не слушаю совсем и наше в том числе).
Немає ніякої мовної проблеми взагалі
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:53

Бетон

Если не "Любе" c "Shaman" и т.п., то пусть поют
Вы хотите больше мовной политики и инспекторов?
Вроде либертарианцем себя позиционировали
мое мнение - крайне неудачное время и методы для нацбилдинга
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 18:02

  Letusrock написав:Будівельник інгорує також вплив зовнішніх умов та соціуму.
Народившись в Ліхтенштейні в родині адвоката та кардіологині для успішного успіху достатньо не тупити.
А от якщо родився в сімї єменських ісламських фундаменталістів, то тут і 95% не гарантія
А може
Мухи окремо - котлети окремо?
Що обговорюємо?
Стартовий СТАН ?
Чи хто(що) впливає на ЗМІНУ Стартового Стану?
Ясно що якщо я Трамп - то стартовий стан сина трампа вищий ніж стартовий стан негра в гарлемі....
Ясно що якщо народився в Швейцарії ,в сімї громадян Швейцарії, і цей громадянин є ще й власником якогось Цюріх-банку.. - то стартовий стан цього народженого точно відрізняється від стартового стану дванадцятого сина останнього по багатству члена племені мумба-юмба....

Отже
Зі стартовим станом чи приналежністю до якогось цивілізаційного утворення- розібрались?

А тепер переходимо до того чиї рішення впливають на ЗМІНУ стартового стану....
Почнемо знизу - зі школи....
Вчитель математики задав завдання - а учень назло пішов грати в хокей і вуха відморозив не вивчивши завдання...
Хто винуватий в тому що:
а - все життя будуть відморожені вуха
б - на жодну спеціальність яка потребує математичних(або знань логіки ) знань (наприклад ай-ті) - ця людина претендувати не зможе.
Хто і на який % винуватий?

Йдемо далі, припустимо що пацан з відмороженими вухами ( до речі це також є мінусом і при спробах створення сімї, адже ні знань ні вигляду...) , якимось чином все таки навчився працювати шофером.... Заробляє багато(дальнобійник)... і от бачить він РЕКЛАМУ лохотрона...
Влазить в цей лохотрон і втрачає річну зарплату....
Хто і наскільки тут винуватий....
І втративши річну зарплату він не йде лікувати зуби , що приводить до виникнення розповсюдження інфекції, яка впливає на серцевий мяз і він отримує інвалідність в 30+ років...
Розповідати як інвалід буде жити ще років 230.. я не буду.

Але
Де в цьому прикладі хоч 1% відповідальності когось іншого?

Тепер по нашим варіантам.
Є Летсурок...
Він міг піти в ЗСУ і стати Героєм
Він міг навіть загинути - і його сімя б отримала 15 млн грн.... це більше ніж заробить Летсурок за все своє життя...
Але він прийняв рішення сидіти тихенько на дивані, і жалітись що він не може нікуди виїхати і платить чи то 400 чи то 800 грн/місяць військового податку..
Від кого залежить його подальше життя?
Хтось змушує його лізти в Тису?
Чи змушує його піти в ЗСУ?
чи змушує його сидіти на дивані і жалітись?

Ні , те що він РОБИТЬ- це ЙОГО рішення на 99,99%
Інше питання що він народився в Україні, а тому змушений враховувати існування придурковатих сусідів(педерація і угорщина) на наших кордонах...
Але ж точно так само він змушений взимку вдягатись тепло , а на пляж брати плавки чи ховатись від дощу під парасольку...
Чи все таки це ХТОСЬ прийняв колись рішення і Летсурок ЗОБОВЯЗАНИЙ під дощем ходити тільки з парасолькою?
budivelnik
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