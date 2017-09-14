Додано: Чет 08 тра, 2025 18:02

Letusrock написав: Будівельник інгорує також вплив зовнішніх умов та соціуму.

Народившись в Ліхтенштейні в родині адвоката та кардіологині для успішного успіху достатньо не тупити.

А от якщо родився в сімї єменських ісламських фундаменталістів, то тут і 95% не гарантія Будівельник інгорує також вплив зовнішніх умов та соціуму.Народившись в Ліхтенштейні в родині адвоката та кардіологині для успішного успіху достатньо не тупити.А от якщо родився в сімї єменських ісламських фундаменталістів, то тут і 95% не гарантія

А можеМухи окремо - котлети окремо?Що обговорюємо?Стартовий СТАН ?Чи хто(що) впливає на ЗМІНУ Стартового Стану?Ясно що якщо я Трамп - то стартовий стан сина трампа вищий ніж стартовий стан негра в гарлемі....Ясно що якщо народився в Швейцарії ,в сімї громадян Швейцарії, і цей громадянин є ще й власником якогось Цюріх-банку.. - то стартовий стан цього народженого точно відрізняється від стартового стану дванадцятого сина останнього по багатству члена племені мумба-юмба....ОтжеЗі стартовим станом чи приналежністю до якогось цивілізаційного утворення- розібрались?А тепер переходимо до того чиї рішення впливають на ЗМІНУ стартового стану....Почнемо знизу - зі школи....Вчитель математики задав завдання - а учень назло пішов грати в хокей і вуха відморозив не вивчивши завдання...Хто винуватий в тому що:а - все життя будуть відморожені вухаб - на жодну спеціальність яка потребує математичних(або знань логіки ) знань (наприклад ай-ті) - ця людина претендувати не зможе.Хто і на який % винуватий?Йдемо далі, припустимо що пацан з відмороженими вухами ( до речі це також є мінусом і при спробах створення сімї, адже ні знань ні вигляду...) , якимось чином все таки навчився працювати шофером.... Заробляє багато(дальнобійник)... і от бачить він РЕКЛАМУ лохотрона...Влазить в цей лохотрон і втрачає річну зарплату....Хто і наскільки тут винуватий....І втративши річну зарплату він не йде лікувати зуби , що приводить до виникнення розповсюдження інфекції, яка впливає на серцевий мяз і він отримує інвалідність в 30+ років...Розповідати як інвалід буде жити ще років 230.. я не буду.АлеДе в цьому прикладі хоч 1% відповідальності когось іншого?Тепер по нашим варіантам.Є Летсурок...Він міг піти в ЗСУ і стати ГероємВін міг навіть загинути - і його сімя б отримала 15 млн грн.... це більше ніж заробить Летсурок за все своє життя...Але він прийняв рішення сидіти тихенько на дивані, і жалітись що він не може нікуди виїхати і платить чи то 400 чи то 800 грн/місяць військового податку..Від кого залежить його подальше життя?Хтось змушує його лізти в Тису?Чи змушує його піти в ЗСУ?чи змушує його сидіти на дивані і жалітись?Ні , те що він РОБИТЬ- це ЙОГО рішення на 99,99%Інше питання що він народився в Україні, а тому змушений враховувати існування придурковатих сусідів(педерація і угорщина) на наших кордонах...Але ж точно так само він змушений взимку вдягатись тепло , а на пляж брати плавки чи ховатись від дощу під парасольку...Чи все таки це ХТОСЬ прийняв колись рішення і Летсурок ЗОБОВЯЗАНИЙ під дощем ходити тільки з парасолькою?