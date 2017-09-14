Как ты набздел российской пропагандой
Да конечно, не слушал ... )
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Додано: Чет 08 тра, 2025 18:04
Додано: Чет 08 тра, 2025 18:05
Я семью отсюда увёз давно из этого дурдома и мне плевать на сумасшедших.
Пусть делают что хотят.
Меня никто не спрашивает. Либертарианства здесь не будет.
Додано: Чет 08 тра, 2025 18:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Например СССР во время войны пошел на уступки верующим , снизил накал атеистической пропаганды., пытались получить лояльность среди эмигрантских кругов, велись даже какие-то переговоры с национал-подпольем западных регионов.
И рейх тоже - пока все было Ок, могли позволить себе свой расизм.
Но после 1943 - стали мньше трындеть о славянских унтернменшах, пытались создать широкую антибольшевисткую коалицию
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