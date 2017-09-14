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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13789137901379113792
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 18:04

  Бетон написав:За бабло в западной будут не просто говорить по русски, а петь русские песни,

Как ты набздел российской пропагандой
  Бетон написав:которые лично я никогда не слушал

Да конечно, не слушал ... )
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 18:05

  fox767676 написав:Бетон

Если не "Любе" c "Shaman" и т.п., то пусть поют
Вы хотите больше мовной политики и инспекторов?
Вроде либертарианцем себя позиционировали
мое мнение - крайне неудачное время и методы для нацбилдинга


Я семью отсюда увёз давно из этого дурдома и мне плевать на сумасшедших.
Пусть делают что хотят.

Меня никто не спрашивает. Либертарианства здесь не будет.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 18:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Например СССР во время войны пошел на уступки верующим , снизил накал атеистической пропаганды., пытались получить лояльность среди эмигрантских кругов, велись даже какие-то переговоры с национал-подпольем западных регионов.
И рейх тоже - пока все было Ок, могли позволить себе свой расизм.
Но после 1943 - стали мньше трындеть о славянских унтернменшах, пытались создать широкую антибольшевисткую коалицию
fox767676
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