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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13790137911379213793>
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 18:04

  Бетон написав:За бабло в западной будут не просто говорить по русски, а петь русские песни,

Как ты набздел российской пропагандой
  Бетон написав:которые лично я никогда не слушал

Да конечно, не слушал ... )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 18:05

  fox767676 написав:Бетон

Если не "Любе" c "Shaman" и т.п., то пусть поют
Вы хотите больше мовной политики и инспекторов?
Вроде либертарианцем себя позиционировали
мое мнение - крайне неудачное время и методы для нацбилдинга


Я семью отсюда увёз давно из этого дурдома и мне плевать на сумасшедших.
Пусть делают что хотят.

Меня никто не спрашивает. Либертарианства здесь не будет.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 18:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Например СССР во время войны пошел на уступки верующим , снизил накал атеистической пропаганды., пытались получить лояльность среди эмигрантских кругов, велись даже какие-то переговоры с национал-подпольем западных регионов.
И рейх тоже - пока все было Ок, могли позволить себе свой расизм.
Но после 1943 - стали мньше трындеть о славянских унтернменшах, пытались создать широкую антибольшевисткую коалицию
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 18:12

  fox767676 написав:давайте еще располовиньте население, а то зашиковали
уже было видео со старушкой из Покровска, которая боится эвакуироваться вглубь Украины "из-за мовных патрулей"
В Україні хочуть посилити мовний контроль у соцмережах – зміни (https://sud.ua/uk/news/publication/3304 ... otssetyakh) до законодавства готуються

Так, публікувати контент у Telegram, X, YouTube та інших платформах можна буде виключно українською мовою. За порушення передбачатимуть відповідальність.

рас5 намєсцє
а за рогулізми, полонізми, євренізмами, англосшанізми і за бойківсько-гоцульсько-русинській ?
але це ж для бюджетосісів
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 18:17

Бетон

у вас уже нет семьи
а либертарианство - блажь кастрюльных бегунцов типа Балашова, которые и привели к к тому, к чему привели
они поддерживали любой кипиш в т.ч и ненавидимых вами зеленых в 2019
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:рас5 намєсцє
а за рогулізми, полонізми, євренізмами, англосшанізми і за бойківсько-гоцульсько-русинській ?
але це ж для бюджетосісів


в тому і справа
створять цілі управління з експертизи ("укркомнагляд")по сепарації української від усіляких слобожанських говірок
та ще фактично перейнято російську практику "іноагентів" через т.з. "санкції"
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 18:32

  budivelnik написав:Почнемо знизу - зі школи....
Вчитель математики задав завдання - а учень назло пішов грати в хокей і вуха відморозив не вивчивши завдання...
Хто винуватий в тому що:
а - все життя будуть відморожені вуха
б - на жодну спеціальність яка потребує математичних(або знань логіки ) знань (наприклад ай-ті) - ця людина претендувати не зможе.
Хто і на який % винуватий?

Ніхто не винуватий(винувата природа). В учня такий характер(і не факт що це мінус).
Якщо поставити до нього няньку, то можливо його характер зміниться, а можливо і ні.
  budivelnik написав:Тепер по нашим варіантам.
Є Летсурок...
Він міг піти в ЗСУ і стати Героєм
Він міг навіть загинути - і його сімя б отримала 15 млн грн.... це більше ніж заробить Летсурок за все своє життя...
Але він прийняв рішення сидіти тихенько на дивані, і жалітись що він не може нікуди виїхати і платить чи то 400 чи то 800 грн/місяць військового податку..
Від кого залежить його подальше життя?
Хтось змушує його лізти в Тису?
Чи змушує його піти в ЗСУ?
чи змушує його сидіти на дивані і жалітись?

Ні , те що він РОБИТЬ- це ЙОГО рішення на 99,99%
Інше питання що він народився в Україні, а тому змушений враховувати існування придурковатих сусідів(педерація і угорщина) на наших кордонах...
Але ж точно так само він змушений взимку вдягатись тепло , а на пляж брати плавки чи ховатись від дощу під парасольку...
Чи все таки це ХТОСЬ прийняв колись рішення і Летсурок ЗОБОВЯЗАНИЙ під дощем ходити тільки з парасолькою?

В цьому і суть!
Letusrock робить те що йому вигідно і говорить те саме.
budivelnik робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить бо турбопатріот.
Зеленський робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить заради України і українського народу.
Є реальні Герої, я цього не заперечую. Але це точно не budivelnik чи Зеленський.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 18:34

  Бетон написав:
  fox767676 написав:Бетон

Если не "Любе" c "Shaman" и т.п., то пусть поют
Вы хотите больше мовной политики и инспекторов?
Вроде либертарианцем себя позиционировали
мое мнение - крайне неудачное время и методы для нацбилдинга


Я семью отсюда увёз давно из этого дурдома и мне плевать на сумасшедших.
Пусть делают что хотят.

Давно ? )
Семью ?
Ты же разведенный, свободный арёл

Ты ещё в прошлом году, на этом форуме, наматывал пьяные сопли на кулак, как тебе тяжело кормить детей без электричества

И кстати, а какая это твоя жена снимает жильё в Ирландии, если у тебя квартира в Польше ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 18:35

  fox767676 написав:
  flyman написав:рас5 намєсцє
а за рогулізми, полонізми, євренізмами, англосшанізми і за бойківсько-гоцульсько-русинській ?
але це ж для бюджетосісів


в тому і справа
створять цілі управління з експертизи ("укркомнагляд")по сепарації української від усіляких слобожанських говірок
та ще фактично перейнято російську практику "іноагентів" через т.з. "санкції"

Що ти брешешь ... москаль номерний ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 18:36

ковбаси на всіх не вистачить (про крах запоребрика)

flyman
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  #<1 ... 13790137911379213793>
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