Додано: Чет 08 тра, 2025 19:34

andrijk777 написав: budivelnik написав: Почнемо знизу - зі школи....

Вчитель математики задав завдання - а учень назло пішов грати в хокей і вуха відморозив не вивчивши завдання...

Хто винуватий в тому що:

а - все життя будуть відморожені вуха

б - на жодну спеціальність яка потребує математичних(або знань логіки ) знань (наприклад ай-ті) - ця людина претендувати не зможе.

Хто і на який % винуватий? Почнемо знизу - зі школи....Вчитель математики задав завдання - а учень назло пішов грати в хокей і вуха відморозив не вивчивши завдання...Хто винуватий в тому що:а - все життя будуть відморожені вухаб - на жодну спеціальність яка потребує математичних(або знань логіки ) знань (наприклад ай-ті) - ця людина претендувати не зможе.Хто і на який % винуватий? Ніхто не винуватий(винувата природа). В учня такий характер(і не факт що це мінус).

Якщо поставити до нього няньку, то можливо його характер зміниться, а можливо і ні. Ніхто не винуватий(винувата природа). В учня такий характер(і не факт що це мінус).Якщо поставити до нього няньку, то можливо його характер зміниться, а можливо і ні.

andrijk777 написав: budivelnik написав: Тепер по нашим варіантам.

Є Летсурок...

Він міг піти в ЗСУ і стати Героєм

Він міг навіть загинути - і його сімя б отримала 15 млн грн.... це більше ніж заробить Летсурок за все своє життя...

Але він прийняв рішення сидіти тихенько на дивані, і жалітись що він не може нікуди виїхати і платить чи то 400 чи то 800 грн/місяць військового податку..

Від кого залежить його подальше життя?

Хтось змушує його лізти в Тису?

Чи змушує його піти в ЗСУ?

чи змушує його сидіти на дивані і жалітись?



Ні , те що він РОБИТЬ- це ЙОГО рішення на 99,99%

Інше питання що він народився в Україні, а тому змушений враховувати існування придурковатих сусідів(педерація і угорщина) на наших кордонах...

Але ж точно так само він змушений взимку вдягатись тепло , а на пляж брати плавки чи ховатись від дощу під парасольку...

Чи все таки це ХТОСЬ прийняв колись рішення і Летсурок ЗОБОВЯЗАНИЙ під дощем ходити тільки з парасолькою? Тепер по нашим варіантам.Є Летсурок...Він міг піти в ЗСУ і стати ГероємВін міг навіть загинути - і його сімя б отримала 15 млн грн.... це більше ніж заробить Летсурок за все своє життя...Але він прийняв рішення сидіти тихенько на дивані, і жалітись що він не може нікуди виїхати і платить чи то 400 чи то 800 грн/місяць військового податку..Від кого залежить його подальше життя?Хтось змушує його лізти в Тису?Чи змушує його піти в ЗСУ?чи змушує його сидіти на дивані і жалітись?Ні , те що він РОБИТЬ- це ЙОГО рішення на 99,99%Інше питання що він народився в Україні, а тому змушений враховувати існування придурковатих сусідів(педерація і угорщина) на наших кордонах...Але ж точно так само він змушений взимку вдягатись тепло , а на пляж брати плавки чи ховатись від дощу під парасольку...Чи все таки це ХТОСЬ прийняв колись рішення і Летсурок ЗОБОВЯЗАНИЙ під дощем ходити тільки з парасолькою? В цьому і суть!

Letusrock робить те що йому вигідно і говорить те саме.

budivelnik робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить бо турбопатріот.

Зеленський робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить заради України і українського народу.

Є реальні Герої, я цього не заперечую. Але це точно не budivelnik чи Зеленський. В цьому і суть!Letusrock робить те що йому вигідно і говорить те саме.budivelnik робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить бо турбопатріот.Зеленський робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить заради України і українського народу.Є реальні Герої, я цього не заперечую. Але це точно не budivelnik чи Зеленський.

Питання стояло наступним чиномХто відповідальний за прийняте рішення.Моя думка - той хто приймав рішення.І навіть які зовнішні фактори змушували(підштовхували) до прийняття рішення - це не важливо.Важливо іншеДо якого РЕЗУЛЬТАТУ привело ПРИЙНЯТЕ рішення.Знову жА де в цьому обговоренні ви побачили присвоєння комусь звання Героя?Чи звання Патріота?Обговорювалось банальне..Що буде якби зробив по іншомуХто відповідальний за те що зробив так як зробив.Все, ніяких патріотів/героїв/зеленських/будівельників...Гола констатація.Звідси висновокЧим швидше кожен відмовиться від спихування на когось ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за рішення які САМ і приймав - тим швидше життя цієї людини і покращиться.Адже є просте правило..Не залежно від того до якого результату хтось прийшов при прийнятті рішення - якщо він вважає прийняте рішення СВОЇМ - то завжди ЗНАЙДЕ позитівні моменти в результаті..А от як тільки починає при поганому результаті шукати винуватих навколо - так відразу життя й погіршується, бо вплинути на Будівельника за прийняте Летусроком чи Адрійчиком777 рішення, особливо якщо результатом цього рішення єповна дупа - останні не можуть, а раз не можуть значить в них росте НЕЗАДОВОЛЕННЯ бо виявляється що світ несправедливий..А все ж банально простоа - як правило в житті людини поганих рішень більше ніж хорошихб - якщо рішення приймав САМ то навіть в поганому результаті шукаєш позитивні моменти-хоча б згідно ТМ(с)Народна Мудрістьв - якщо в поганому результаті своєї діяльності вважаєш когось винуватим - виходить що більше ніж 50% результатів викликають в тебе невдоволення, бо пошуки крайніх в голові завжди успішні, але чомусь це не змінює результат твоєї діяльності...ПСце як боротьба з олігархамиВсі хочуть щоб був наведений порядок, але внаслідок того що розкуркулення олігархів не покращить життя - то ніхто цей порядок наводити й не спішить.Бо навіщо напрягатись( якщо навіть коли розкуркулиш - то населення все одно буде незадоволене)