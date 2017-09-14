flyman написав:рас5 намєсцє а за рогулізми, полонізми, євренізмами, англосшанізми і за бойківсько-гоцульсько-русинській ? але це ж для бюджетосісів
в тому і справа створять цілі управління з експертизи ("укркомнагляд")по сепарації української від усіляких слобожанських говірок та ще фактично перейнято російську практику "іноагентів" через т.з. "санкції"
Європа така європа годі і очікувати капітальних інвестицій у виробництва зброї, тим більше у щось довгострокове, на декілька електоральних циклів, виборці не зрозуміють
На пенсії для військових більше ніж на зброю: як у ЄС "зашивають" у нормативні 2% ВВП на оборону під 20% соціальних виплат Детальний аналіз оборонних витрат показав, що країни Євросоюзу активно включили пенсії військовим в оборонні витрати, при цьому так, що Бельгія змогла поставити два антирекорди одразу Читати (https://defence-ua.com/people_and_compa ... 18776.html)
Hotab написав:На землі був один раз під обстрілом, так в носках і футболці в лютому за 3 секунди вистрибнув з палатки і заскочив в траншею з бетонним перекриттям . Ниряв як щука туди. А ще через 3 секунди на «голови» (насправді на бетонне перекриття над головою) рясно почали падати невеликі бімбочки з РСЗО СМЕРЧ.
Гарно влаштувався, (СМЕРЧ це майже як HIMARS) - 50-80км від ЛБЗ і з реальним захистом... У нас за 30-50км в кращому разі була "щілина з перекриттям" здатна врятувати хіба-що КД від догани... І звісно ніхто щукою в трусах та футболці туди не ниряв, розуміючи відсутність реального захисту...
Якраз щілина тебе і врятує. Коли звикаєш то одразу не біжиш прятатися, чекаєш куди прилетить, якщо близько то вже лізеш, бо в 4-5км від підарів гупає постійно і на кожен вихід немає сенсу ховатися.
andrijk777 написав:В цьому і суть! Letusrock робить те що йому вигідно і говорить те саме. budivelnik робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить бо турбопатріот. Зеленський робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить заради України і українського народу.
Вірно підмічено))
budivelnik написав:Він міг навіть загинути - і його сімя б отримала 15 млн грн.... це більше ніж заробить Летсурок за все своє життя
дурня повна. Ти шо мені в кишеню заглядав? Якщо в тебе все так просто то спитай своїх продавців на мінімалці - чому вони не біжать обмінювати свою тушу на 15 млн. Або підійди до 58-річного двірника чи шкілького сторожа, здивуєшся що навіть їх 15 млн не зацікавлять.
Hotab написав:На землі був один раз під обстрілом, так в носках і футболці в лютому за 3 секунди вистрибнув з палатки і заскочив в траншею з бетонним перекриттям . Ниряв як щука туди. А ще через 3 секунди на «голови» (насправді на бетонне перекриття над головою) рясно почали падати невеликі бімбочки з РСЗО СМЕРЧ.
Гарно влаштувався, (СМЕРЧ це майже як HIMARS) - 50-80км від ЛБЗ і з реальним захистом... У нас за 30-50км в кращому разі була "щілина з перекриттям" здатна врятувати хіба-що КД від догани... І звісно ніхто щукою в трусах та футболці туди не ниряв, розуміючи відсутність реального захисту...
Якраз щілина тебе і врятує. Коли звикаєш то одразу не біжиш прятатися, чекаєш куди прилетить, якщо близько то вже лізеш, бо в 4-5км від підарів гупає постійно і на кожен вихід немає сенсу ховатися.
Ну а відповідно я ніякого прильоту не очікував. Бо майданчики з вертольотами (як і аеродроми) не мають бути в досяжності стволки чи РСЗО. Там є винятки по майданчикам підскоку, вони можуть бути в досяжності, але там дуже обмежений час перебування на одному місці . Щоб не встиг спрацювати ланцюжок «виявлення - передача інформації- наведення - удар». Але ж…
budivelnik написав:Почнемо знизу - зі школи.... Вчитель математики задав завдання - а учень назло пішов грати в хокей і вуха відморозив не вивчивши завдання... Хто винуватий в тому що: а - все життя будуть відморожені вуха б - на жодну спеціальність яка потребує математичних(або знань логіки ) знань (наприклад ай-ті) - ця людина претендувати не зможе. Хто і на який % винуватий?
Ніхто не винуватий(винувата природа). В учня такий характер(і не факт що це мінус). Якщо поставити до нього няньку, то можливо його характер зміниться, а можливо і ні.
Питання стояло наступним чином Хто відповідальний за прийняте рішення. Моя думка - той хто приймав рішення. І навіть які зовнішні фактори змушували(підштовхували) до прийняття рішення - це не важливо. Важливо інше До якого РЕЗУЛЬТАТУ привело ПРИЙНЯТЕ рішення.
andrijk777 написав:
budivelnik написав:Тепер по нашим варіантам. Є Летсурок... Він міг піти в ЗСУ і стати Героєм Він міг навіть загинути - і його сімя б отримала 15 млн грн.... це більше ніж заробить Летсурок за все своє життя... Але він прийняв рішення сидіти тихенько на дивані, і жалітись що він не може нікуди виїхати і платить чи то 400 чи то 800 грн/місяць військового податку.. Від кого залежить його подальше життя? Хтось змушує його лізти в Тису? Чи змушує його піти в ЗСУ? чи змушує його сидіти на дивані і жалітись?
Ні , те що він РОБИТЬ- це ЙОГО рішення на 99,99% Інше питання що він народився в Україні, а тому змушений враховувати існування придурковатих сусідів(педерація і угорщина) на наших кордонах... Але ж точно так само він змушений взимку вдягатись тепло , а на пляж брати плавки чи ховатись від дощу під парасольку... Чи все таки це ХТОСЬ прийняв колись рішення і Летсурок ЗОБОВЯЗАНИЙ під дощем ходити тільки з парасолькою?
В цьому і суть! Letusrock робить те що йому вигідно і говорить те саме. budivelnik робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить бо турбопатріот. Зеленський робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить заради України і українського народу. Є реальні Герої, я цього не заперечую. Але це точно не budivelnik чи Зеленський.
Знову ж А де в цьому обговоренні ви побачили присвоєння комусь звання Героя? Чи звання Патріота?
Обговорювалось банальне.. Що буде якби зробив по іншому + Хто відповідальний за те що зробив так як зробив.
Все, ніяких патріотів/героїв/зеленських/будівельників...
Гола констатація.
Звідси висновок Чим швидше кожен відмовиться від спихування на когось ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за рішення які САМ і приймав - тим швидше життя цієї людини і покращиться. Адже є просте правило.. Не залежно від того до якого результату хтось прийшов при прийнятті рішення - якщо він вважає прийняте рішення СВОЇМ - то завжди ЗНАЙДЕ позитівні моменти в результаті.. А от як тільки починає при поганому результаті шукати винуватих навколо - так відразу життя й погіршується, бо вплинути на Будівельника за прийняте Летусроком чи Адрійчиком777 рішення, особливо якщо результатом цього рішення єповна дупа - останні не можуть, а раз не можуть значить в них росте НЕЗАДОВОЛЕННЯ бо виявляється що світ несправедливий..
А все ж банально просто а - як правило в житті людини поганих рішень більше ніж хороших б - якщо рішення приймав САМ то навіть в поганому результаті шукаєш позитивні моменти-хоча б згідно ТМ(с)Народна Мудрість За одного битого - двох не битих дають... в - якщо в поганому результаті своєї діяльності вважаєш когось винуватим - виходить що більше ніж 50% результатів викликають в тебе невдоволення, бо пошуки крайніх в голові завжди успішні, але чомусь це не змінює результат твоєї діяльності...
ПС це як боротьба з олігархами Всі хочуть щоб був наведений порядок, але внаслідок того що розкуркулення олігархів не покращить життя - то ніхто цей порядок наводити й не спішить. Бо навіщо напрягатись( якщо навіть коли розкуркулиш - то населення все одно буде незадоволене)