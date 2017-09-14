Hotab написав:На землі був один раз під обстрілом, так в носках і футболці в лютому за 3 секунди вистрибнув з палатки і заскочив в траншею з бетонним перекриттям . Ниряв як щука туди. А ще через 3 секунди на «голови» (насправді на бетонне перекриття над головою) рясно почали падати невеликі бімбочки з РСЗО СМЕРЧ.
Гарно влаштувався, (СМЕРЧ це майже як HIMARS) - 50-80км від ЛБЗ і з реальним захистом... У нас за 30-50км в кращому разі була "щілина з перекриттям" здатна врятувати хіба-що КД від догани... І звісно ніхто щукою в трусах та футболці туди не ниряв, розуміючи відсутність реального захисту...
Якраз щілина тебе і врятує. Коли звикаєш то одразу не біжиш прятатися, чекаєш куди прилетить, якщо близько то вже лізеш, бо в 4-5км від підарів гупає постійно і на кожен вихід немає сенсу ховатися.
andrijk777 написав:В цьому і суть! Letusrock робить те що йому вигідно і говорить те саме. budivelnik робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить бо турбопатріот. Зеленський робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить заради України і українського народу.
Вірно підмічено))
budivelnik написав:Він міг навіть загинути - і його сімя б отримала 15 млн грн.... це більше ніж заробить Летсурок за все своє життя
дурня повна. Ти шо мені в кишеню заглядав? Якщо в тебе все так просто то спитай своїх продавців на мінімалці - чому вони не біжать обмінювати свою тушу на 15 млн. Або підійди до 58-річного двірника чи шкілького сторожа, здивуєшся що навіть їх 15 млн не зацікавлять.
Hotab написав:На землі був один раз під обстрілом, так в носках і футболці в лютому за 3 секунди вистрибнув з палатки і заскочив в траншею з бетонним перекриттям . Ниряв як щука туди. А ще через 3 секунди на «голови» (насправді на бетонне перекриття над головою) рясно почали падати невеликі бімбочки з РСЗО СМЕРЧ.
Гарно влаштувався, (СМЕРЧ це майже як HIMARS) - 50-80км від ЛБЗ і з реальним захистом... У нас за 30-50км в кращому разі була "щілина з перекриттям" здатна врятувати хіба-що КД від догани... І звісно ніхто щукою в трусах та футболці туди не ниряв, розуміючи відсутність реального захисту...
Якраз щілина тебе і врятує. Коли звикаєш то одразу не біжиш прятатися, чекаєш куди прилетить, якщо близько то вже лізеш, бо в 4-5км від підарів гупає постійно і на кожен вихід немає сенсу ховатися.
Ну а відповідно я ніякого прильоту не очікував. Бо майданчики з вертольотами (як і аеродроми) не мають бути в досяжності стволки чи РСЗО. Там є винятки по майданчикам підскоку, вони можуть бути в досяжності, але там дуже обмежений час перебування на одному місці . Щоб не встиг спрацювати ланцюжок «виявлення - передача інформації- наведення - удар». Але ж…
budivelnik написав:Почнемо знизу - зі школи.... Вчитель математики задав завдання - а учень назло пішов грати в хокей і вуха відморозив не вивчивши завдання... Хто винуватий в тому що: а - все життя будуть відморожені вуха б - на жодну спеціальність яка потребує математичних(або знань логіки ) знань (наприклад ай-ті) - ця людина претендувати не зможе. Хто і на який % винуватий?
Ніхто не винуватий(винувата природа). В учня такий характер(і не факт що це мінус). Якщо поставити до нього няньку, то можливо його характер зміниться, а можливо і ні.
Питання стояло наступним чином Хто відповідальний за прийняте рішення. Моя думка - той хто приймав рішення. І навіть які зовнішні фактори змушували(підштовхували) до прийняття рішення - це не важливо. Важливо інше До якого РЕЗУЛЬТАТУ привело ПРИЙНЯТЕ рішення.
andrijk777 написав:
budivelnik написав:Тепер по нашим варіантам. Є Летсурок... Він міг піти в ЗСУ і стати Героєм Він міг навіть загинути - і його сімя б отримала 15 млн грн.... це більше ніж заробить Летсурок за все своє життя... Але він прийняв рішення сидіти тихенько на дивані, і жалітись що він не може нікуди виїхати і платить чи то 400 чи то 800 грн/місяць військового податку.. Від кого залежить його подальше життя? Хтось змушує його лізти в Тису? Чи змушує його піти в ЗСУ? чи змушує його сидіти на дивані і жалітись?
Ні , те що він РОБИТЬ- це ЙОГО рішення на 99,99% Інше питання що він народився в Україні, а тому змушений враховувати існування придурковатих сусідів(педерація і угорщина) на наших кордонах... Але ж точно так само він змушений взимку вдягатись тепло , а на пляж брати плавки чи ховатись від дощу під парасольку... Чи все таки це ХТОСЬ прийняв колись рішення і Летсурок ЗОБОВЯЗАНИЙ під дощем ходити тільки з парасолькою?
В цьому і суть! Letusrock робить те що йому вигідно і говорить те саме. budivelnik робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить бо турбопатріот. Зеленський робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить заради України і українського народу. Є реальні Герої, я цього не заперечую. Але це точно не budivelnik чи Зеленський.
Знову ж А де в цьому обговоренні ви побачили присвоєння комусь звання Героя? Чи звання Патріота?
Обговорювалось банальне.. Що буде якби зробив по іншому + Хто відповідальний за те що зробив так як зробив.
Все, ніяких патріотів/героїв/зеленських/будівельників...
Гола констатація.
Звідси висновок Чим швидше кожен відмовиться від спихування на когось ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за рішення які САМ і приймав - тим швидше життя цієї людини і покращиться. Адже є просте правило.. Не залежно від того до якого результату хтось прийшов при прийнятті рішення - якщо він вважає прийняте рішення СВОЇМ - то завжди ЗНАЙДЕ позитівні моменти в результаті.. А от як тільки починає при поганому результаті шукати винуватих навколо - так відразу життя й погіршується, бо вплинути на Будівельника за прийняте Летусроком чи Адрійчиком777 рішення, особливо якщо результатом цього рішення єповна дупа - останні не можуть, а раз не можуть значить в них росте НЕЗАДОВОЛЕННЯ бо виявляється що світ несправедливий..
А все ж банально просто а - як правило в житті людини поганих рішень більше ніж хороших б - якщо рішення приймав САМ то навіть в поганому результаті шукаєш позитивні моменти-хоча б згідно ТМ(с)Народна Мудрість За одного битого - двох не битих дають... в - якщо в поганому результаті своєї діяльності вважаєш когось винуватим - виходить що більше ніж 50% результатів викликають в тебе невдоволення, бо пошуки крайніх в голові завжди успішні, але чомусь це не змінює результат твоєї діяльності...
ПС це як боротьба з олігархами Всі хочуть щоб був наведений порядок, але внаслідок того що розкуркулення олігархів не покращить життя - то ніхто цей порядок наводити й не спішить. Бо навіщо напрягатись( якщо навіть коли розкуркулиш - то населення все одно буде незадоволене)
andrijk777 написав:В цьому і суть! Letusrock робить те що йому вигідно і говорить те саме. budivelnik робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить бо турбопатріот. Зеленський робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить заради України і українського народу.
Вірно підмічено))
budivelnik написав:Він міг навіть загинути - і його сімя б отримала 15 млн грн.... це більше ніж заробить Летсурок за все своє життя
дурня повна. Ти шо мені в кишеню заглядав? Якщо в тебе все так просто то спитай своїх продавців на мінімалці - чому вони не біжать обмінювати свою тушу на 15 млн. Або підійди до 58-річного двірника чи шкілького сторожа, здивуєшся що навіть їх 15 млн не зацікавлять.
Ну во первых ваша мама или жена получит 15млн после того как жена будювэльныка за сыновей получит 30(или 45?двое у него или трое бойцов?), в плане только за них мстить вы побежите на ВЛК. А во вторых - мало примеров когда и 15млн нема, и непонятно где боец(в серочёрной зоне кротов кормит, подсказываю), и карточка его с какой то зарплатой раззз! и пустая, и никому до жены и мамы дела нет, "мы его туда не посылали!"???
budivelnik написав:Обговорювалось банальне.. Що буде якби зробив по іншому + Хто відповідальний за те що зробив так як зробив.
Ніііт. Обговорювалось абсолютно інше. Зовсім інший предмет. Ти з нього зістрибуєш оцією своєю підміною на оцей свій.
Вчетверте вказувати тобі на предмет обговорення не буду. Ліньки. Продовжуй підмінювати далі.
В принципі, ти так постійно робиш. Розмовляти з тобою це те ж саме що, наприклад, з Адвентистами 7 дня. Тобто якимось місіонерами, сектантами. Просто тулять щось своє... _________________________________ Уперше в історії сучасної Росії мобільний інтернет буде обмежений на більш ніж 60% території — переважно в європейській частині країни. Рішення ухвалено на найвищому рівні — Радою безпеки РФ, а реалізовувати його буде Роскомнадзор. Обмеження набудуть чинності вже завтра. https://prm.ua/rosiia-hotuietsia-do-mas ... terytorii/
Бетон написав:Милей. Аргентина впервые с 2023 показала рост. Ввп вырос почти на 4%. А на увольнения налоговиков- паразитов можно смотреть вечно.
Чёто мухлеж какой-то )) Если бы впервые с 2013 то да , было бы убедительно ) А так - 3 квартала 2023 падение, и 3 квартала 2024 тоже падение, и только 2 последних квартала рост, но не очень впечатляющий. За 2024 рф.рост - 1.1% пока там какие-то флуктуации, говорить не о чем
fox767676 написав:Бетон у вас уже нет семьи а либертарианство - блажь кастрюльных бегунцов типа Балашова, которые и привели к к тому, к чему привели они поддерживали любой кипиш в т.ч и ненавидимых вами зеленых в 2019
Любой мужчина должен помогать своей семье, даже если его не любят. У меня всегда будет семья. И то, что я развёлся, ничего не меняет. Мои дети в нормальной стране
Да,согласен с вами. Я помню как он агитировал за него. А теперь мычит, спасите помогите.
Для меня либертарианство это не Балашов. Для меня это, например, Милей. Аргентина впервые с 2023 показала рост. Ввп вырос почти на 4%. А на увольнения налоговиков- паразитов можно смотреть вечно.
Да ты же Балашова сюда тащил постоянно
Теперь Милей ... изучи такое понятие в экономике, как "Эффект низкой базы"
НО ... ты из тех людей, у которых губы есть и постоянно ищешь, кого бы этими губами в дупу целовать ...