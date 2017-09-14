барабашов написав:

Letusrock написав: andrijk777 написав: В цьому і суть!

Letusrock робить те що йому вигідно і говорить те саме.

budivelnik робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить бо турбопатріот.

Зеленський робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить заради України і українського народу. В цьому і суть!Letusrock робить те що йому вигідно і говорить те саме.budivelnik робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить бо турбопатріот.Зеленський робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить заради України і українського народу.

Вірно підмічено))

budivelnik написав: Він міг навіть загинути - і його сімя б отримала 15 млн грн.... це більше ніж заробить Летсурок за все своє життя Він міг навіть загинути - і його сімя б отримала 15 млн грн.... це більше ніж заробить Летсурок за все своє життя

дурня повна. Ти шо мені в кишеню заглядав?

Якщо в тебе все так просто то спитай своїх продавців на мінімалці - чому вони не біжать обмінювати свою тушу на 15 млн.

Або підійди до 58-річного двірника чи шкілького сторожа, здивуєшся що навіть їх 15 млн не зацікавлять. Вірно підмічено))дурня повна. Ти шо мені в кишеню заглядав?Якщо в тебе все так просто то спитай своїх продавців на мінімалці - чому вони не біжать обмінювати свою тушу на 15 млн.Або підійди до 58-річного двірника чи шкілького сторожа, здивуєшся що навіть їх 15 млн не зацікавлять.

Ну во первых ваша мама или жена получит 15млн после того как жена будювэльныка за сыновей получит 30(или 45?двое у него или трое бойцов?), в плане только за них мстить вы побежите на ВЛК.А во вторых - мало примеров когда и 15млн нема, и непонятно где боец(в серочёрной зоне кротов кормит, подсказываю), и карточка его с какой то зарплатой раззз! и пустая, и никому до жены и мамы дела нет, "мы его туда не посылали!"???