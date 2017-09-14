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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13791137921379313794
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 20:31

Это что, в частях вообще за подчиненными не следят? :shock:
Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. 

У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома.
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 20:32

  барабашов написав:
  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:В цьому і суть!
Letusrock робить те що йому вигідно і говорить те саме.
budivelnik робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить бо турбопатріот.
Зеленський робить те що йому вигідно але розказує казки що він це робить заради України і українського народу.

Вірно підмічено))
  budivelnik написав:Він міг навіть загинути - і його сімя б отримала 15 млн грн.... це більше ніж заробить Летсурок за все своє життя

дурня повна. Ти шо мені в кишеню заглядав?
Якщо в тебе все так просто то спитай своїх продавців на мінімалці - чому вони не біжать обмінювати свою тушу на 15 млн.
Або підійди до 58-річного двірника чи шкілького сторожа, здивуєшся що навіть їх 15 млн не зацікавлять.

Ну во первых ваша мама или жена получит 15млн после того как жена будювэльныка за сыновей получит 30(или 45?двое у него или трое бойцов?), в плане только за них мстить вы побежите на ВЛК.
А во вторых - мало примеров когда и 15млн нема, и непонятно где боец(в серочёрной зоне кротов кормит, подсказываю), и карточка его с какой то зарплатой раззз! и пустая, и никому до жены и мамы дела нет, "мы его туда не посылали!"???

ви уже у стен военкомата и сп ?
или с 2022 в окопе, не у стен ТЦК і СП ?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 08 тра, 2025 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 20:33

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Милей. Аргентина впервые с 2023 показала рост. Ввп вырос почти на 4%. А на увольнения налоговиков- паразитов можно смотреть вечно.


Чёто мухлеж какой-то ))
Если бы впервые с 2013 то да , было бы убедительно )
А так - 3 квартала 2023 падение, и 3 квартала 2024 тоже падение, и только 2 последних квартала рост, но не очень впечатляющий.
За 2024 рф.рост - 1.1%
пока там какие-то флуктуации, говорить не о чем


Вот график прямых иностранных инвестиций , что-то я ажиотажа от финансового гения Милея не наблюдаю
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fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 20:42

  fox767676 написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:Милей. Аргентина впервые с 2023 показала рост. Ввп вырос почти на 4%. А на увольнения налоговиков- паразитов можно смотреть вечно.


Чёто мухлеж какой-то ))
Если бы впервые с 2013 то да , было бы убедительно )
А так - 3 квартала 2023 падение, и 3 квартала 2024 тоже падение, и только 2 последних квартала рост, но не очень впечатляющий.
За 2024 рф.рост - 1.1%
пока там какие-то флуктуации, говорить не о чем


Вот график прямых иностранных инвестиций , что-то я ажиотажа от финансового гения Милея не наблюдаю
Зображення

Єтот график покажите в ТЦК и СП
Кому он нах нужен ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 20:44

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Милей. Аргентина впервые с 2023 показала рост. Ввп вырос почти на 4%. А на увольнения налоговиков- паразитов можно смотреть вечно.



Вот график прямых иностранных инвестиций , что-то я ажиотажа от финансового гения Милея не наблюдаю
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Нравитцо мне наблюдать, когда два ... альтернативно одаренных, между собой общаются ))

А главное, всё по теме ветки ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 20:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Єтот график покажите в ТЦК и СП
Кому он нах нужен ?


вам с пёсиком лишь бы полаять на луну, путина, тцк и сп
а экономически активные люди анализируют происходящее, ищут площадки для капиталовложений
если бы все так - сейчас бы в Сахаре, а то и на Марсе, яблони цвели
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 20:56

  fox767676 написав:
  Vadim_ написав:Єтот график покажите в ТЦК и СП
Кому он нах нужен ?


вам с пёсиком лишь бы полаять на луну, путина, тцк и сп
а экономически активные люди анализируют происходящее, ищут площадки для капиталовложений
если бы все так - сейчас бы в Сахаре, а то и на Марсе, яблони цвели

ты дебил
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 21:02

Vadim_
у вас крах ложных иллюзий и установок,и впереди еще много неприятных открытий
если каждый стресс вы будете запивать денатуратами и прочими техническими жижкостями, то не доживете и до пенсии
спирт, даже этиловый, и смерть - для вас слова-синонимы
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 08 тра, 2025 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 21:03

  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:
  Vadim_ написав:Єтот график покажите в ТЦК и СП
Кому он нах нужен ?


вам с пёсиком лишь бы полаять на луну, путина, тцк и сп
а экономически активные люди анализируют происходящее, ищут площадки для капиталовложений
если бы все так - сейчас бы в Сахаре, а то и на Марсе, яблони цвели

ты дебил

на красной площадИ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 21:13

Vadim_

не благодарите ))
fox767676
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