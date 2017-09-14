Это что, в частях вообще за подчиненными не следят?
Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.
У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома.
Бетон написав:Милей. Аргентина впервые с 2023 показала рост. Ввп вырос почти на 4%. А на увольнения налоговиков- паразитов можно смотреть вечно.
Чёто мухлеж какой-то )) Если бы впервые с 2013 то да , было бы убедительно ) А так - 3 квартала 2023 падение, и 3 квартала 2024 тоже падение, и только 2 последних квартала рост, но не очень впечатляющий. За 2024 рф.рост - 1.1% пока там какие-то флуктуации, говорить не о чем
Вот график прямых иностранных инвестиций , что-то я ажиотажа от финансового гения Милея не наблюдаю
Vadim_ написав:Єтот график покажите в ТЦК и СП Кому он нах нужен ?
вам с пёсиком лишь бы полаять на луну, путина, тцк и сп а экономически активные люди анализируют происходящее, ищут площадки для капиталовложений если бы все так - сейчас бы в Сахаре, а то и на Марсе, яблони цвели
Vadim_ у вас крах ложных иллюзий и установок,и впереди еще много неприятных открытий если каждый стресс вы будете запивать денатуратами и прочими техническими жижкостями, то не доживете и до пенсии спирт, даже этиловый, и смерть - для вас слова-синонимы
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 08 тра, 2025 21:03, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Это что, в частях вообще за подчиненными не следят?
Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.
У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома.
піди в армію і сам подивися взагалі то війна йде і зброї повно. Ми як з Бахмута виїзжали то склад РАО десь проєбав ящик автоматів, в одному селі малий пацан показав автомат який йому подарував якийсь солдат, автомат кацапський.