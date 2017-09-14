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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13792137931379413795>
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 20:31

Это что, в частях вообще за подчиненными не следят? :shock:
Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. 

У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома.
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 20:33

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Милей. Аргентина впервые с 2023 показала рост. Ввп вырос почти на 4%. А на увольнения налоговиков- паразитов можно смотреть вечно.


Чёто мухлеж какой-то ))
Если бы впервые с 2013 то да , было бы убедительно )
А так - 3 квартала 2023 падение, и 3 квартала 2024 тоже падение, и только 2 последних квартала рост, но не очень впечатляющий.
За 2024 рф.рост - 1.1%
пока там какие-то флуктуации, говорить не о чем


Вот график прямых иностранных инвестиций , что-то я ажиотажа от финансового гения Милея не наблюдаю
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fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 20:44

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Милей. Аргентина впервые с 2023 показала рост. Ввп вырос почти на 4%. А на увольнения налоговиков- паразитов можно смотреть вечно.



Вот график прямых иностранных инвестиций , что-то я ажиотажа от финансового гения Милея не наблюдаю
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Нравитцо мне наблюдать, когда два ... альтернативно одаренных, между собой общаются ))

А главное, всё по теме ветки ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 20:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Єтот график покажите в ТЦК и СП
Кому он нах нужен ?


вам с пёсиком лишь бы полаять на луну, путина, тцк и сп
а экономически активные люди анализируют происходящее, ищут площадки для капиталовложений
если бы все так - сейчас бы в Сахаре, а то и на Марсе, яблони цвели
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 21:02

Vadim_
у вас крах ложных иллюзий и установок,и впереди еще много неприятных открытий
если каждый стресс вы будете запивать денатуратами и прочими техническими жижкостями, то не доживете и до пенсии
спирт, даже этиловый, и смерть - для вас слова-синонимы
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 08 тра, 2025 21:03, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 21:13

Vadim_
сейчас я вас закодирую
не благодарите ))

fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 22:34

  _hunter написав:Это что, в частях вообще за подчиненными не следят? :shock:
Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. 

У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома.

піди в армію і сам подивися :D
взагалі то війна йде і зброї повно.
Ми як з Бахмута виїзжали то склад РАО десь проєбав ящик автоматів, в одному селі малий пацан показав автомат який йому подарував якийсь солдат, автомат кацапський.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 23:02

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Обговорювалось банальне..
Що буде якби зробив по іншому
+
Хто відповідальний за те що зробив так як зробив.

Все, ніяких патріотів/героїв/зеленських/будівельників...
Гола констатація.
Звідси висновок
Чим швидше кожен відмовиться від спихування на когось ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за рішення які САМ і приймав - тим швидше життя цієї людини і покращиться.
Адже є просте правило..
Не залежно від того до якого результату хтось прийшов при прийнятті рішення - якщо він вважає прийняте рішення СВОЇМ - то завжди ЗНАЙДЕ позитівні моменти в результаті..
А от як тільки починає при поганому результаті шукати винуватих навколо - так відразу життя й погіршується, бо вплинути на Будівельника за прийняте Летусроком чи Адрійчиком777 рішення, особливо якщо результатом цього рішення єповна дупа - останні не можуть, а раз не можуть значить в них росте НЕЗАДОВОЛЕННЯ бо виявляється що світ несправедливий..
А все ж банально просто
а - як правило в житті людини поганих рішень більше ніж хороших
б - якщо рішення приймав САМ то навіть в поганому результаті шукаєш позитивні моменти-хоча б згідно ТМ(с)Народна Мудрість
За одного битого - двох не битих дають...
в - якщо в поганому результаті своєї діяльності вважаєш когось винуватим - виходить що більше ніж 50% результатів викликають в тебе невдоволення, бо пошуки крайніх в голові завжди успішні, але чомусь це не змінює результат твоєї діяльності...

ПС
це як боротьба з олігархами
Всі хочуть щоб був наведений порядок, але внаслідок того що розкуркулення олігархів не покращить життя - то ніхто цей порядок наводити й не спішить.
Бо навіщо напрягатись( якщо навіть коли розкуркулиш - то населення все одно буде незадоволене)
Ніііт.
Обговорювалось абсолютно інше.
Зовсім інший предмет.
Ти з нього зістрибуєш оцією своєю підміною на оцей свій.

Вчетверте вказувати тобі на предмет обговорення не буду. Ліньки. Продовжуй підмінювати далі.

В принципі, ти так постійно робиш.
Розмовляти з тобою це те ж саме що, наприклад, з Адвентистами 7 дня. Тобто якимось місіонерами, сектантами. Просто тулять щось своє...
А розуму так і не вистарчило
ЩО конкретно ОБГОВОРЮВАЛОСЬ ?

Ти ж вже настільки наляканий що сам не знаєш що хочеш почути...
Тому якщо обговорюється щось заскладне для твого розуму-то правильніше промовчати , щоб дурь твоя не так явно виражалась для інших.

Тому
Я обговорював питання
На який відсоток життя людини залежить від ЇЇ рішень..
І пояснював
Що є те що каже ЗМІ(чи інші шахраї подібні до тебе)
Але РІШЕННЯ людина приймає САМОСТІЙНО.

так от
Якщо ти дурень- то ясно що не можеш відрізнити лохотрон який тобі навязують від того що тобі треба.
І в цьому випадку-медицина безсила.

А от розумний якраз і відрізняється від дурнів тим , що в стані прийняти ПРАВИЛЬНІШЕ рішення ніж це роблять дурні.
І от саме це правильніше рішення помножити на кількість і робить розумного - успішним
дурня- заганяє на диван....

І вміння приймати рішення і нести за них відповідальність - формується ще в дитинстві це і є сплав інтелекту і характеру...
Але тим для кого інтелект-це набір букв в чужій книжці,
а характер це 25 років чего ізволітє...
формується інша особливість - вони витрачають своє бездарне життя на пошуки крайніх , щоб хоч якось це життя виправдати.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 23:36

Я ж кажу - місіонер-сектант пришлепкуватий.
Тільки якийсь удосконалений))
Не тільки своє бубониш, а ще усілякі дурниці про інших навіщось вигадуєш.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 23:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Фокс, песо по итогам 2024 года продемонстрировал наибольшее укрепление в мире – на 44%.
Кто же тебя впечатляет? Гетьманцев??

После шоковой терапии Хавьера, конечно наступил этап похмелья, трясучки. Я уверен, гений Милея принесёт Аргентине светлое будущее
Бетон
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