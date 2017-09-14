budivelnik написав:

Все, ніяких патріотів/героїв/зеленських/будівельників...Гола констатація.Звідси висновокЧим швидше кожен відмовиться від спихування на когось ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за рішення які САМ і приймав - тим швидше життя цієї людини і покращиться.Адже є просте правило..Не залежно від того до якого результату хтось прийшов при прийнятті рішення - якщо він вважає прийняте рішення СВОЇМ - то завжди ЗНАЙДЕ позитівні моменти в результаті..А от як тільки починає при поганому результаті шукати винуватих навколо - так відразу життя й погіршується, бо вплинути на Будівельника за прийняте Летусроком чи Адрійчиком777 рішення, особливо якщо результатом цього рішення єповна дупа - останні не можуть, а раз не можуть значить в них росте НЕЗАДОВОЛЕННЯ бо виявляється що світ несправедливий..А все ж банально простоа - як правило в житті людини поганих рішень більше ніж хорошихб - якщо рішення приймав САМ то навіть в поганому результаті шукаєш позитивні моменти-хоча б згідно ТМ(с)Народна МудрістьЗа одного битого - двох не битих дають...в - якщо в поганому результаті своєї діяльності вважаєш когось винуватим - виходить що більше ніж 50% результатів викликають в тебе невдоволення, бо пошуки крайніх в голові завжди успішні, але чомусь це не змінює результат твоєї діяльності...ПСце як боротьба з олігархамиВсі хочуть щоб був наведений порядок, але внаслідок того що розкуркулення олігархів не покращить життя - то ніхто цей порядок наводити й не спішить.Бо навіщо напрягатись( якщо навіть коли розкуркулиш - то населення все одно буде незадоволене)