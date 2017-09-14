Это что, в частях вообще за подчиненными не следят?
Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.
У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома.
Бетон написав:Милей. Аргентина впервые с 2023 показала рост. Ввп вырос почти на 4%. А на увольнения налоговиков- паразитов можно смотреть вечно.
Чёто мухлеж какой-то )) Если бы впервые с 2013 то да , было бы убедительно ) А так - 3 квартала 2023 падение, и 3 квартала 2024 тоже падение, и только 2 последних квартала рост, но не очень впечатляющий. За 2024 рф.рост - 1.1% пока там какие-то флуктуации, говорить не о чем
Вот график прямых иностранных инвестиций , что-то я ажиотажа от финансового гения Милея не наблюдаю
Vadim_ написав:Єтот график покажите в ТЦК и СП Кому он нах нужен ?
вам с пёсиком лишь бы полаять на луну, путина, тцк и сп а экономически активные люди анализируют происходящее, ищут площадки для капиталовложений если бы все так - сейчас бы в Сахаре, а то и на Марсе, яблони цвели
Vadim_ у вас крах ложных иллюзий и установок,и впереди еще много неприятных открытий если каждый стресс вы будете запивать денатуратами и прочими техническими жижкостями, то не доживете и до пенсии спирт, даже этиловый, и смерть - для вас слова-синонимы
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 08 тра, 2025 21:03, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Это что, в частях вообще за подчиненными не следят?
Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.
У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома.
піди в армію і сам подивися взагалі то війна йде і зброї повно. Ми як з Бахмута виїзжали то склад РАО десь проєбав ящик автоматів, в одному селі малий пацан показав автомат який йому подарував якийсь солдат, автомат кацапський.
budivelnik написав:Обговорювалось банальне.. Що буде якби зробив по іншому + Хто відповідальний за те що зробив так як зробив.
Все, ніяких патріотів/героїв/зеленських/будівельників... Гола констатація. Звідси висновок Чим швидше кожен відмовиться від спихування на когось ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за рішення які САМ і приймав - тим швидше життя цієї людини і покращиться. Адже є просте правило.. Не залежно від того до якого результату хтось прийшов при прийнятті рішення - якщо він вважає прийняте рішення СВОЇМ - то завжди ЗНАЙДЕ позитівні моменти в результаті.. А от як тільки починає при поганому результаті шукати винуватих навколо - так відразу життя й погіршується, бо вплинути на Будівельника за прийняте Летусроком чи Адрійчиком777 рішення, особливо якщо результатом цього рішення єповна дупа - останні не можуть, а раз не можуть значить в них росте НЕЗАДОВОЛЕННЯ бо виявляється що світ несправедливий.. А все ж банально просто а - як правило в житті людини поганих рішень більше ніж хороших б - якщо рішення приймав САМ то навіть в поганому результаті шукаєш позитивні моменти-хоча б згідно ТМ(с)Народна Мудрість За одного битого - двох не битих дають... в - якщо в поганому результаті своєї діяльності вважаєш когось винуватим - виходить що більше ніж 50% результатів викликають в тебе невдоволення, бо пошуки крайніх в голові завжди успішні, але чомусь це не змінює результат твоєї діяльності...
ПС це як боротьба з олігархами Всі хочуть щоб був наведений порядок, але внаслідок того що розкуркулення олігархів не покращить життя - то ніхто цей порядок наводити й не спішить. Бо навіщо напрягатись( якщо навіть коли розкуркулиш - то населення все одно буде незадоволене)
Ніііт. Обговорювалось абсолютно інше. Зовсім інший предмет. Ти з нього зістрибуєш оцією своєю підміною на оцей свій.
Вчетверте вказувати тобі на предмет обговорення не буду. Ліньки. Продовжуй підмінювати далі.
В принципі, ти так постійно робиш. Розмовляти з тобою це те ж саме що, наприклад, з Адвентистами 7 дня. Тобто якимось місіонерами, сектантами. Просто тулять щось своє...
А розуму так і не вистарчило ЩО конкретно ОБГОВОРЮВАЛОСЬ ?
Ти ж вже настільки наляканий що сам не знаєш що хочеш почути... Тому якщо обговорюється щось заскладне для твого розуму-то правильніше промовчати , щоб дурь твоя не так явно виражалась для інших.
Тому Я обговорював питання На який відсоток життя людини залежить від ЇЇ рішень.. І пояснював Що є те що каже ЗМІ(чи інші шахраї подібні до тебе) Але РІШЕННЯ людина приймає САМОСТІЙНО.
так от Якщо ти дурень- то ясно що не можеш відрізнити лохотрон який тобі навязують від того що тобі треба. І в цьому випадку-медицина безсила.
А от розумний якраз і відрізняється від дурнів тим , що в стані прийняти ПРАВИЛЬНІШЕ рішення ніж це роблять дурні. І от саме це правильніше рішення помножити на кількість і робить розумного - успішним дурня- заганяє на диван....
І вміння приймати рішення і нести за них відповідальність - формується ще в дитинстві це і є сплав інтелекту і характеру... Але тим для кого інтелект-це набір букв в чужій книжці, а характер це 25 років чего ізволітє... формується інша особливість - вони витрачають своє бездарне життя на пошуки крайніх , щоб хоч якось це життя виправдати.