Трамп заявил, что США призывают стороны к 30-дневному прекращению огня в Украине.
В случае, если одна из сторон не станет придерживаться перемирия, США введут санкции.
Наша позиция такова, что мы не хотим распада Украины. Мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенным государством. Но Россия не может рассчитывать на то, что ей дадут территорию, которую она еще даже не завоевала. И это одна из вещей, которые они заложили в тот первоначальный мирный план. Мы можем только подвести этих ребят к колодцу, мы не можем заставить их пить», – добавил Вэнс.
budivelnik написав:В Сінгапурі - нікого не дивує різниця в доходах в 50 разів
Пан був у Сінгапурі, багато спілкувався з пересічними сінгапурцями, щоб так стверджувати? У Європі якось здається різниця у доходах набагато менше, при тому з прогресивною щкалою опадаткування "чим більше получаеш тим більше платиш", а не як у нас де ресторан з територією на півгектара, офіціантами у білих фраках та озером з лебедями - по документах Фізична Особа Підприємець.
Кацо - фоп это всего лишь способ избежать безработицы, а не озолотиться. ФОП тоже платит налоги, и по сравнению с Ахметкой - в %тах к валу - немалые. Просто надо чтоб наша кристально чистая налоговая различала людей срущих в золотой толчок и на феррари и тех кто спасается от нищеты.
_hunter написав:Это что, в частях вообще за подчиненными не следят?
Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.
У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома.
Какой то сюжет из фильма Терминатор. В общем "якби не скинули Яника то було б ще гірше" (тм)
барабашов написав:Просто надо чтоб наша кристально чистая налоговая различала людей срущих в золотой толчок и на феррари и тех кто спасается от нищеты.
Я же про то же. Но для этого нужна правильная законодательная основа, и сама идея ФОПа - Фізичної Особи Підприємця - изначально как раз была в том чтоб дать развитие малому бизнесу - торговцам на рынке, парикмахерам, портным, репетиторам, гаражным мастерам и т.п. - а не еще больше озолотить "владельцев заводов-газет-пароходов".