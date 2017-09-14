Трамп заявил, что США призывают стороны к 30-дневному прекращению огня в Украине.
В случае, если одна из сторон не станет придерживаться перемирия, США введут санкции.
Наша позиция такова, что мы не хотим распада Украины. Мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенным государством. Но Россия не может рассчитывать на то, что ей дадут территорию, которую она еще даже не завоевала. И это одна из вещей, которые они заложили в тот первоначальный мирный план. Мы можем только подвести этих ребят к колодцу, мы не можем заставить их пить», – добавил Вэнс.
budivelnik написав:В Сінгапурі - нікого не дивує різниця в доходах в 50 разів
Пан був у Сінгапурі, багато спілкувався з пересічними сінгапурцями, щоб так стверджувати? У Європі якось здається різниця у доходах набагато менше, при тому з прогресивною щкалою опадаткування "чим більше получаеш тим більше платиш", а не як у нас де ресторан з територією на півгектара, офіціантами у білих фраках та озером з лебедями - по документах Фізична Особа Підприємець.
Кацо - фоп это всего лишь способ избежать безработицы, а не озолотиться. ФОП тоже платит налоги, и по сравнению с Ахметкой - в %тах к валу - немалые. Просто надо чтоб наша кристально чистая налоговая различала людей срущих в золотой толчок и на феррари и тех кто спасается от нищеты.
_hunter написав:Это что, в частях вообще за подчиненными не следят?
Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.
У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома.
Какой то сюжет из фильма Терминатор. В общем "якби не скинули Яника то було б ще гірше" (тм)
барабашов написав:Просто надо чтоб наша кристально чистая налоговая различала людей срущих в золотой толчок и на феррари и тех кто спасается от нищеты.
Я же про то же. Но для этого нужна правильная законодательная основа, и сама идея ФОПа - Фізичної Особи Підприємця - изначально как раз была в том чтоб дать развитие малому бизнесу - торговцам на рынке, парикмахерам, портным, репетиторам, гаражным мастерам и т.п. - а не еще больше озолотить "владельцев заводов-газет-пароходов".
budivelnik написав:Тепер про рішення управлінців Чим кращі умови для розвитку - тим більша різниця між досягненнями різних людей в суспільстві В різних суспільствах - люди спокійно переживають різні діапазони.. Тобто В Сінгапурі - нікого не дивує різниця в доходах в 50 разів В Польщі нікого не дивує різниця в 20 разів В Україні -населення готове глотку перегризти якщо різниця більше ніж 10 разів...
От і виходить - швидкість РОЗВИТКУ суспільства залежить від ментально запрограмованої величини цього суспільства( при чому навіть в різних частинах України -ця величина є різною , на Заході який довше був в капсистемі і швидше почав виїзжати на заробітки діапазон в 20 - це нормально , а на Сході (особливо в промислових областях) різниця в 10 - це вже критично)
Є моє або Ваше враження - є реалії в країні. Реалії в країні наступні 1 Практично не чути щоб малий/середній бізнес казав наступне Ми готові щоб базою для нарахування єдиного податку була не мінімальна а середня зарплата по Україні... Адже така заявка вибила б в гетьманцевих фантазію що треба знищити єдиний податок, бо ті хто ним користуються - недоплачують( і він правий що недоплачують якщо ті хто ним не користуються платять від середньої в Україні)... Тобто навіть ті хто мають бізнес не розуміють як його можна захистити. 2 Постійно чути вимоги населення про створення якогось нового органу який проконтролює попередньо створений і наведе порядок.... І ніхто не вимагає Провести ревізію роботи контролюючих органів і закрити ті, діяльність яких збиткова ( прийдеться закрити 99% , але жити то від цього гірше не стане, адже все що знаходять ці органий йдуть їм на виплату) 3 Сильно процвітають популістичні партії , при чому складаються практично з одних і тих самих персонажів.... Тобто партія сьогодні це не засіб змінити-це засіб заробити... Таке собі політичне заробітчанство.
Як бачите - саме не прямі враження й показують Суспільство помаленьку перетравлює отруту совка, але поки що не готове до кардинальних змін в своєму житті.
Пан був у Сінгапурі, багато спілкувався з пересічними сінгапурцями, щоб так стверджувати?
Як завжди Перш ніж почати дискусію-треба окреслити рамки дискусії.... Якщо говоримо про країну яка РОЗВИВАЄТЬСЯ - то порівнюємо з Сингапуром в той період коли він розвивався це десь 60 років тому- 1960.... Азіати взагалі досить шанобливо ставляться до чужого багатства .... Тому різниця в 50 разів - для азіатів це стумул для покращення своїх статків.
katso написав:У Європі якось здається різниця у доходах набагато менше, при тому з прогресивною щкалою опадаткування "чим більше получаеш тим більше платиш",
Тепер про Європу Розвиток Європи почався після 1945 року... тобто після війни яка її знищила. І в Європі зразка 1950 року - не було прогресивної шкали оподаткування, по тій простій причині що для того щоб ОПОДАТКОВУВАТИ - треба щоб було що ОПОДАТКОВУВАТИ Так, пройшло 75 років від початку реформ і Європа ввійшла у іншу фазу, яку я також описував Є що оподатковувати- можна приторможувати розвиток заради покращення різниці між доходами багатих і бідних , бо податки це забираємо в багатих віддаємо бідним.
katso написав:а не як у нас де ресторан з територією на півгектара, офіціантами у білих фраках та озером з лебедями - по документах Фізична Особа Підприємець.
Методологічна помилка Прогресивна шкала оподаткування стосується тих доходів які заробляєш сьогодні... і не стосується того що колись заробив.. Перефразовуючи Житло і земля-має сталу ставку і привязана до розміру і території розташування, що для бідного , що для багатого. Тому Якщо в Європі твої батьки заробили на озеро з лебедями , а ти бомж - то все одно можеш цим користуватись.
katso написав:сама идея ФОПа - Фізичної Особи Підприємця - изначально как раз была в том чтоб дать развитие малому бизнесу - торговцам на рынке, парикмахерам, портным, репетиторам, гаражным мастерам и т.п. - а не еще больше озолотить "владельцев заводов-газет-пароходов".
Гляньте те що я виділив і спробуйте зрозуміти чому виходить протистояння...
Я б а - привязав ставки єдиного до середньої зарплати б - спростив ставки оподаткування на загальній системі фонду оплати праці