budivelnik написав:

budivelnik написав: Тепер про рішення управлінців

Чим кращі умови для розвитку - тим більша різниця між досягненнями різних людей в суспільстві

В різних суспільствах - люди спокійно переживають різні діапазони..

Тобто

В Сінгапурі - нікого не дивує різниця в доходах в 50 разів

В Польщі нікого не дивує різниця в 20 разів

В Україні -населення готове глотку перегризти якщо різниця більше ніж 10 разів...



От і виходить - швидкість РОЗВИТКУ суспільства залежить від ментально запрограмованої величини цього суспільства( при чому навіть в різних частинах України -ця величина є різною , на Заході який довше був в капсистемі і швидше почав виїзжати на заробітки діапазон в 20 - це нормально , а на Сході (особливо в промислових областях) різниця в 10 - це вже критично)

Практично не чути щоб малий/середній бізнес казав наступне

Ми готові щоб базою для нарахування єдиного податку була не мінімальна а середня зарплата по Україні.

Є моє або Ваше враження - є реалії в країні.Реалії в країні наступні..Адже така заявка вибила б в гетьманцевих фантазію що треба знищити єдиний податок, бо ті хто ним користуються - недоплачують( і він правий що недоплачують якщо ті хто ним не користуються платять від середньої в Україні)...Тобто навіть ті хто мають бізнес не розуміють як його можна захистити.2 Постійно чути вимоги населення про створення якогось нового органу який проконтролює попередньо створений і наведе порядок....І ніхто не вимагаєПровести ревізію роботи контролюючих органів і закрити ті, діяльність яких збиткова ( прийдеться закрити 99% , але жити то від цього гірше не стане, адже все що знаходять ці органий йдуть їм на виплату)3 Сильно процвітають популістичні партії , при чому складаються практично з одних і тих самих персонажів.... Тобто партія сьогодні це не засіб змінити-це засіб заробити... Таке собі політичне заробітчанство.Як бачите - саме не прямі враження й показуютьСуспільство помаленьку перетравлює отруту совка, але поки що не готове до кардинальних змін в своєму житті.