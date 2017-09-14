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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13793137941379513796
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:08

  Бетон написав:Ну что? Напугали парад в москве или как всегда, зассали?
Сколько разговоров было, понтов
та зараз, там "так зване театральне перемирря" а на фронті і далі війна. Нормально устроїлись))
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  #<1 ... 13793137941379513796
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