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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:08
Бетон написав:
Ну что? Напугали парад в москве или как всегда, зассали?
Сколько разговоров было, понтов
та зараз, там "так зване театральне перемирря" а на фронті і далі війна. Нормально устроїлись))
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