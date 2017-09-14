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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:08
Бетон написав:
Ну что? Напугали парад в москве или как всегда, зассали?
Сколько разговоров было, понтов
та зараз, там "так зване театральне перемирря" а на фронті і далі війна. Нормально устроїлись))
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:23
budivelnik написав:
Прогресивна шкала оподаткування стосується тих доходів які заробляєш сьогодні... і не стосується того що колись заробив..
Перефразовуючи
Житло і земля-має сталу ставку і привязана до розміру і території розташування, що для бідного , що для багатого.
ТомуЯкщо в Європі твої батьки заробили на озеро з лебедями , а ти бомж - то все одно можеш цим користуватись.
Если взять Великобританию. Налоговая льгота для наследника-ребенка может составлять до 850 тыс. фунтов. То что свыше - надо заплатить 40 % перед распределением наследства. Ребенок-бомж может пролететь с пользованием озера.
Востаннє редагувалось tumos
в П'ят 09 тра, 2025 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:38
Banderlog написав:
а на фронті і далі війна. Нормально устроїлись))
Там вище пан пояснив, що:
- власний вибір
- достатньо вознагороджений.
Хз чому він сам його не зробив. Тільки іншим пропонує.
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:52
flyman написав: Бетон написав: Banderlog написав:
[quote="5853789:Бетон"Ну что? Напугали парад в москве или как всегда, зассали?
Сколько разговоров было, понтов[/quote та зараз, там "так зване театральне перемирря" а на фронті і далі війна. Нормально устроїлись))
От скажи. Ну от нащо все життя так вихвалятись, як перед контр наступом, да мы, бойтесь, мы всех порвём, щоб потім отак обсиратись
гени + виховання = тому що можем
В Чалого доволі аргументовне пояснення -- Україна повинна впевнити партнерів, що може перемогти.
Окрім того, він вказав на ще одну умову досягнення миру -- партнери повинні створити ВІЙСЬКОВУ коаліцію (і прямо перемогти оцього ворога).
А до тих пір Україні триматись...
Поки партнери не дозріють до оцих двох умов.
Ясно і чітко. По полицях:
- партнери увірують в Перемогу, створюють військову коаліцію і гуртом одержуємо Перемогу.
Все інше або хфантастика-пропаганда, або лотерея.
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:04
detroytred написав: flyman написав: Бетон написав:
От скажи. Ну от нащо все життя так вихвалятись, як перед контр наступом, да мы, бойтесь, мы всех порвём, щоб потім отак обсиратись
гени + виховання = тому що можем
В Чалого доволі аргументовне пояснення -- Україна повинна впевнити партнерів, що може перемогти.
Окрім того, він вказав на ще одну умову досягнення миру -- партнери повинні створити ВІЙСЬКОВУ коаліцію (і прямо перемогти оцього ворога).
А до тих пір Україні триматись...
Поки партнери не дозріють до оцих двох умов.
Ясно і чітко. По полицях:
- партнери увірують в Перемогу, створюють військову коаліцію і гуртом одержуємо Перемогу.
Все інше або хфантастика-пропаганда, або лотерея.
народжених у 2024 176679, при умові, що поливина Ж, то Ч 88340
при потребі мобілізованих 20К в місяць, вистачить на чотири з половиною місяці при 100% мобілізації, Ч+Ж на 9 місяців з 12 в 2050 до наближення Перемоги. Але це через 25 років, при всіх інших незмінних умовах.
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:04
Бетон написав:
Ну что? Напугали парад в москве или как всегда, зассали?
Сколько разговоров было, понтов
боже, яке кончене!(с)
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:24
flyman написав:
Але це через 25 років
Або ішак, або падішах.
В Чалого майже прямим текстом озвучена думка: за стільки років здобули-отримали результат --- вибір. Хто з двох сторін тебе, пересічного, використає. В якості бійця проти іншої сторони.
Фактично шантаж Європі: не скористуєтесь нагодою, то сотні тисяч українців підуть на вас. Так прямо і вказав. (Правда, схоже, що і сам не подумав, який тоді постулат це розвінчує).
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 09 тра, 2025 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:25
detroytred написав:
Ясно і чітко. По полицях:
- партнери увірують в Перемогу, створюють військову коаліцію і гуртом одержуємо Перемогу.
Все інше або хфантастика-пропаганда, або лотерея.
поки військові коаліції мутять на красній площі... а в нас тільки 100 літні угоди про партнерства.
Китаєць старший приїхав, то також не добрий звоник,
Трамп вчора на хрещатику не був...
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:26
fox767676 написав:
Так ты ещё и монетарист Бетон
В 2019 зелёные самокатчики тоже сдуру гривну беспрецедентно укрепили на 15%
Так что гетьманцева забирай себе
Природа укрепления одинаковая что Аргентина 2024 , что Украина 2019 - активное привлечение не прямых, но портфельных (гос.облигации) инвестиций, увеличение гос.долга, уменьшение звр относительно долга. Кстати в 2019 Слуги позиционировали себя как раз "либертарианцами".
Зеленскому не стричься полгодика и будет как Милей, других отличий нет
Пурга повна.
В Аргентині інфляція 100%! Це зовсім не нормальна інфляція.
Укріплення валюти як засіб для боротьби з 100% інфляцією - це хороша міра.
Укріплення гривні в 2019 - популізм.
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 09 тра, 2025 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:38
detroytred написав:
В Чалого доволі аргументовне пояснення -- Україна повинна впевнити партнерів, що може перемогти.
Окрім того, він вказав на ще одну умову досягнення миру -- партнери повинні створити ВІЙСЬКОВУ коаліцію (і прямо перемогти оцього ворога).
А до тих пір Україні триматись...
Поки партнери не дозріють до оцих двох умов.
Ясно і чітко. По полицях:
- партнери увірують в Перемогу, створюють військову коаліцію і гуртом одержуємо Перемогу.
Все інше або хфантастика-пропаганда, або лотерея.
В Чалого така робота - розказувати казки.
Послухайте що сказав Сі в Маскві: "война РФ против Украины может быть урегулирована только путем устранения "коренных причин"".
Які "коренных причин"? Для мене очевидно які - РФ вважає територію Новоросії своєю. А Крим тим більше своїм.
Якщо Україна створить військову коаліцію(припустимо) то і РФ створить військову коаліцію з Китаєм. І "гуртом одержуємо Перемогу" в України знову не вийде.
В цьому сценарії є деяка аналогія з корейською війною.Це розуміють УСІ і партнери в тому числі.
Тому ніякої коаліції для відвоювання втрачених територій не буде і не може бути.
У нас були деякі(невеликі) шанси це зробити в 2022. Далі таких шансів вже не було.
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 09 тра, 2025 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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