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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13795137961379713798>
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:41

andrijk777

я десь писав за інфляцію ?
Ви скільки класів закінчили - 8,9? чи теж як у метилового козачка з Дніпра зір ні к чорту ?

ось інфляція, ось "покращення"
збереження інфляції одночасно з ревальвацією це найгірший з можливих сценаріїв

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Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 09 тра, 2025 12:45, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:43

  Banderlog написав:
  detroytred написав:Ясно і чітко. По полицях:
- партнери увірують в Перемогу, створюють військову коаліцію і гуртом одержуємо Перемогу.

Все інше або хфантастика-пропаганда, або лотерея.
поки військові коаліції мутять на красній площі... а в нас тільки 100 літні угоди про партнерства.
Китаєць старший приїхав, то також не добрий звоник,
Трамп вчора на хрещатику не був...

Та то фігня.
Всі оті потуги ворогів в нас будуть компенсуватися за рахунок наших внутрішніх резервів.
В нас отой план Стійкості тощо ще й на третину не запрацював.
Все попереду.
Є головне --- влада сплочьона, а проти інакшомислення та іншобачення-неодобрення (типу в ПАПа) отримано повний зовнішній карт-бланш.
Як ота малада совдепреспубліка)), так і нова у вишиванці встоїть.
Без варіантів. З *ми за ціной не постоїм" не програють..
На поркуа пам'ятники було ото зносити. Замінили б піджачок і все.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:50

fox767676
Не розумію що то за графік і що він означає.
Ось графік інфляції:
https://ru.tradingeconomics.com/argentina/inflation-cpi
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:54

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:В Чалого доволі аргументовне пояснення -- Україна повинна впевнити партнерів, що може перемогти.

Окрім того, він вказав на ще одну умову досягнення миру -- партнери повинні створити ВІЙСЬКОВУ коаліцію (і прямо перемогти оцього ворога).

А до тих пір Україні триматись...
Поки партнери не дозріють до оцих двох умов.
Ясно і чітко. По полицях:
- партнери увірують в Перемогу, створюють військову коаліцію і гуртом одержуємо Перемогу.

Все інше або хфантастика-пропаганда, або лотерея.

В Чалого така робота - розказувати казки.
Послухайте що сказав Сі в Маскві: "война РФ против Украины может быть урегулирована только путем устранения "коренных причин"".
Які "коренных причин"? Для мене очевидно які - РФ вважає територію Новоросії своєю. А Крим тим більше своїм.

Якщо Україна створить військову коаліцію(припустимо) то і РФ створить військову коаліцію з Китаєм. І "гуртом одержуємо Перемогу" в України знову не вийде.
В цьому сценарії є деяка аналогія з корейською війною.
Це розуміють УСІ і партнери в тому числі.
Тому ніякої коаліції для відвоювання втрачених територій не буде і не може бути.
У нас були деякі(невеликі) шанси це зробити в 2022. Далі таких шансів вже не було.

щоби Сі не казав, але в їм світить "японське чудо", в якому "4 втрачені десятиліття", а якщо накладеться рецесії США та ЄС, то "корінні причини" можуть виявитися досить цікавими в розумінні піднебесних з огляду на їх "тисячолітній геополітичний досвід самоізоляції"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:56

  andrijk777 написав:fox767676
Не розумію що то за графік і що він означає.
Ось графік інфляції:
https://ru.tradingeconomics.com/argentina/inflation-cpi

не слухайте місцевих ліваків з кенсіанством головного мозку
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:59

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:В Чалого доволі аргументовне пояснення -- Україна повинна впевнити партнерів, що може перемогти.

Окрім того, він вказав на ще одну умову досягнення миру -- партнери повинні створити ВІЙСЬКОВУ коаліцію (і прямо перемогти оцього ворога).

А до тих пір Україні триматись...
Поки партнери не дозріють до оцих двох умов.
Ясно і чітко. По полицях:
- партнери увірують в Перемогу, створюють військову коаліцію і гуртом одержуємо Перемогу.

Все інше або хфантастика-пропаганда, або лотерея.

В Чалого така робота - розказувати казки.
Послухайте що сказав Сі в Маскві: "война РФ против Украины может быть урегулирована только путем устранения "коренных причин"".
Які "коренных причин"? Для мене очевидно які - РФ вважає територію Новоросії своєю. А Крим тим більше своїм.

Нііііт.
Корінна причина інша.
На неї навіть ПАП прямо вказав в інтерв'ю ББС ще десь у 2015.
Я разів зо три викладав цитату.
Так прямо і сформулював "причина війни...".
Європейський вибір українського народу І!!!! непогодження пу (а також Сі і Ко) з цим вибором українського народу.

Ну це хатєлки агресора...
Устранити корінну причину.
Мета України підчикати ці хотєлки.

Хоча і ви праві. Стосовно цілі рфії. Без виходу до моря та інших територій, рфії буде вже пофіг що там в Україні.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 09 тра, 2025 13:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:59

  Letusrock написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:та ти шо? подивись в новинах облаву в Ужгороді в пятницю ввечері 02.05.25, з модних пабів та піцерій виводили під руки та стусанами всіх підрят, причому там само собою відпочивали лише аспіранти, заброньовані, інваліди. В людей все схвачено, резерв+ показує відстрочку, але чуваки в балаклавах "добре-добре, в тцк розберемось". Нагрузили кілька автобусів. Самих рекрутерів з поліцайтами було десь під сотню

й закінчилось чим? тих, в кого резерв+ норм - відпустили?

ну й до чого ви хилите, це стадія прийняття така? Спочатку цілий рік турбопатріоти заперечували бусифікацію взагалі як явище, потім змінили пластинку на "одиничні випадки", потім по хотабівські "в буса заламувати без поліції незаконно, але так їм і треба ухилянтам", тепер у вас нова фішка "запакували з нормальним резерв+? нічого страшного - зате одну ніч нашару переночував у підвалі тцк"

це ви як в класичному накидування щось кажете, щось не кажете... я уточнив конкретне питання - тих в кого відстрочка в Резерві+ - їх відпустили? ви не відповіли прямо. й через який час відпустили - дійсно під ранок? наче прості питання...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:01

  detroytred написав:
  Banderlog написав:
  detroytred написав:Ясно і чітко. По полицях:
- партнери увірують в Перемогу, створюють військову коаліцію і гуртом одержуємо Перемогу.

Все інше або хфантастика-пропаганда, або лотерея.
поки військові коаліції мутять на красній площі... а в нас тільки 100 літні угоди про партнерства.
Китаєць старший приїхав, то також не добрий звоник,
Трамп вчора на хрещатику не був...

Та то фігня.
Всі оті потуги ворогів в нас будуть компенсуватися за рахунок наших внутрішніх резервів.
В нас отой план Стійкості тощо ще й на третину не запрацював.
Все попереду.
Є головне --- влада сплочьона, а проти інакшомислення та іншобачення-неодобрення (типу в ПАПа) отримано повний зовнішній карт-бланш.
Як ота малада совдепреспубліка)), так і нова у вишиванці встоїть.
Без варіантів. З *ми за ціной не постоїм" не програють..
На поркуа пам'ятники було ото зносити. Замінили б піджачок і все.

але є один ньюанс: "колективна свідомість пересіченого", СРСР на піку був "сплачьоний как нікагда" а потім "раз, і голова прочь, лєвая нога - хрясь і папалам ..."
https://www.youtube.com/shorts/LCaKuikalTo
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:06

  detroytred написав:Європейський вибір українського народу І!!!! непогодження пу (а також Сі і Ко) з цим вибором українського народу.

Причина может быть ещё глубже.
Не исключено, что все спровоцировал Китай в ответ на попытку США воспрепятствовать их становлению как мирового гегемона.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:07

  flyman написав:
  andrijk777 написав:fox767676
Не розумію що то за графік і що він означає.
Ось графік інфляції:
https://ru.tradingeconomics.com/argentina/inflation-cpi

не слухайте місцевих ліваків з кенсіанством головного мозку


треба слухати монетаристів-халамидників що чекають траншу мвф на закупівлю кришочок для закрутки сусідських огірків
Ціни ростуть а ревальвація відчиняє кордони імпорту
Те щщо Американці вимагають від Китаю, Аргентина зробила за власною волею
https://ru.tradingeconomics.com/argenti ... -index-cpi
fox767676
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