detroytred написав:Ясно і чітко. По полицях: - партнери увірують в Перемогу, створюють військову коаліцію і гуртом одержуємо Перемогу.
Все інше або хфантастика-пропаганда, або лотерея.
поки військові коаліції мутять на красній площі... а в нас тільки 100 літні угоди про партнерства. Китаєць старший приїхав, то також не добрий звоник, Трамп вчора на хрещатику не був...
Та то фігня. Всі оті потуги ворогів в нас будуть компенсуватися за рахунок наших внутрішніх резервів. В нас отой план Стійкості тощо ще й на третину не запрацював. Все попереду. Є головне --- влада сплочьона, а проти інакшомислення та іншобачення-неодобрення (типу в ПАПа) отримано повний зовнішній карт-бланш. Як ота малада совдепреспубліка)), так і нова у вишиванці встоїть. Без варіантів. З *ми за ціной не постоїм" не програють.. На поркуа пам'ятники було ото зносити. Замінили б піджачок і все.
detroytred написав:В Чалого доволі аргументовне пояснення -- Україна повинна впевнити партнерів, що може перемогти.
Окрім того, він вказав на ще одну умову досягнення миру -- партнери повинні створити ВІЙСЬКОВУ коаліцію (і прямо перемогти оцього ворога).
А до тих пір Україні триматись... Поки партнери не дозріють до оцих двох умов. Ясно і чітко. По полицях: - партнери увірують в Перемогу, створюють військову коаліцію і гуртом одержуємо Перемогу.
Все інше або хфантастика-пропаганда, або лотерея.
В Чалого така робота - розказувати казки. Послухайте що сказав Сі в Маскві: "война РФ против Украины может быть урегулирована только путем устранения "коренных причин"". Які "коренных причин"? Для мене очевидно які - РФ вважає територію Новоросії своєю. А Крим тим більше своїм.
Нііііт. Корінна причина інша. На неї навіть ПАП прямо вказав в інтерв'ю ББС ще десь у 2015. Я разів зо три викладав цитату. Так прямо і сформулював "причина війни...". Європейський вибір українського народу І!!!! непогодження пу (а також Сі і Ко) з цим вибором українського народу.
Ну це хатєлки агресора... Устранити корінну причину. Мета України підчикати ці хотєлки.
Хоча і ви праві. Стосовно цілі рфії. Без виходу до моря та інших територій, рфії буде вже пофіг що там в Україні.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 09 тра, 2025 13:03, всього редагувалось 2 разів.
Letusrock написав:та ти шо? подивись в новинах облаву в Ужгороді в пятницю ввечері 02.05.25, з модних пабів та піцерій виводили під руки та стусанами всіх підрят, причому там само собою відпочивали лише аспіранти, заброньовані, інваліди. В людей все схвачено, резерв+ показує відстрочку, але чуваки в балаклавах "добре-добре, в тцк розберемось". Нагрузили кілька автобусів. Самих рекрутерів з поліцайтами було десь під сотню
й закінчилось чим? тих, в кого резерв+ норм - відпустили?
ну й до чого ви хилите, це стадія прийняття така? Спочатку цілий рік турбопатріоти заперечували бусифікацію взагалі як явище, потім змінили пластинку на "одиничні випадки", потім по хотабівські "в буса заламувати без поліції незаконно, але так їм і треба ухилянтам", тепер у вас нова фішка "запакували з нормальним резерв+? нічого страшного - зате одну ніч нашару переночував у підвалі тцк"
це ви як в класичному накидування щось кажете, щось не кажете... я уточнив конкретне питання - тих в кого відстрочка в Резерві+ - їх відпустили? ви не відповіли прямо. й через який час відпустили - дійсно під ранок? наче прості питання...
detroytred написав:Ясно і чітко. По полицях: - партнери увірують в Перемогу, створюють військову коаліцію і гуртом одержуємо Перемогу.
Все інше або хфантастика-пропаганда, або лотерея.
поки військові коаліції мутять на красній площі... а в нас тільки 100 літні угоди про партнерства. Китаєць старший приїхав, то також не добрий звоник, Трамп вчора на хрещатику не був...
Та то фігня. Всі оті потуги ворогів в нас будуть компенсуватися за рахунок наших внутрішніх резервів. В нас отой план Стійкості тощо ще й на третину не запрацював. Все попереду. Є головне --- влада сплочьона, а проти інакшомислення та іншобачення-неодобрення (типу в ПАПа) отримано повний зовнішній карт-бланш. Як ота малада совдепреспубліка)), так і нова у вишиванці встоїть. Без варіантів. З *ми за ціной не постоїм" не програють.. На поркуа пам'ятники було ото зносити. Замінили б піджачок і все.
не слухайте місцевих ліваків з кенсіанством головного мозку
треба слухати монетаристів-халамидників що чекають траншу мвф на закупівлю кришочок для закрутки сусідських огірків Ціни ростуть а ревальвація відчиняє кордони імпорту Те щщо Американці вимагають від Китаю, Аргентина зробила за власною волею https://ru.tradingeconomics.com/argenti ... -index-cpi
не слухайте місцевих ліваків з кенсіанством головного мозку
треба слухати монетаристів-халамидників що чекають траншу мвф на закупівлю кришочок для закрутки сусідських огірків Ціни ростуть а ревальвація відчиняє кордони імпорту Те щщо Американці вимагають від Китаю, Аргентина зробила за власною волею https://ru.tradingeconomics.com/argenti ... -index-cpi
многокурсіє і соцдолар не більше $200 в одні руки по талонам члєнам і члєнкіням профсаюза бюджетосісь - адназначна лучшє
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 09 тра, 2025 13:12, всього редагувалось 1 раз.