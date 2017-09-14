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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1379613797137981379913800>
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:09

  detroytred написав:Європейський вибір українського народу І!!!! непогодження пу (а також Сі і Ко) з цим вибором українського народу.

А яке відношення анексія Криму має до "Європейського вибору українського народу"? :D :D :D :D
Це причина їхнього незадоволення а не причина війни!!! Війна - це захоплення територій.

А думка політиків - це взагалі туфта. Політики говорять те що вигідно їм.
Аргумент що це сказав Порошенко(хоч я підтримую Порошенка) - це повна туфта(як аргумент).
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:11

  Сибарит написав:
  detroytred написав:Європейський вибір українського народу І!!!! непогодження пу (а також Сі і Ко) з цим вибором українського народу.

Причина может быть ещё глубже.
Не исключено, что все спровоцировал Китай в ответ на попытку США воспрепятствовать их становлению как мирового гегемона.

Цілком згоден.
Це може бути причиною причини.
І навіть вона не кінцева.
Можна копнути глибше.
Наприклад, в напрямку протистояння сімей-кланів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:14

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Європейський вибір українського народу І!!!! непогодження пу (а також Сі і Ко) з цим вибором українського народу.

А яке відношення анексія Криму має до "Європейського вибору українського народу"? :D :D :D :D
Це причина їхнього незадоволення а не причина війни!!! Війна - це захоплення територій.

А думка політиків - це взагалі туфта. Політики говорять те що вигідно їм.
Аргумент що це сказав Порошенко(хоч я підтримую Порошенка) - це повна туфта(як аргумент).

Пряме і безпосереднє.

З нейтральним вибором і (або) прорашенським росбазам в Криму нічого не заважало і не загрожувало.

Тобто пряміше нікуда оте відношення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наприклад, в напрямку протистояння сімей-кланів.


Масімо — стародавня італійська князівська династія, яка нині існує в гілках князів Арсолі та Масімо деле Колоне. Представники роду відомі своїм впливом на політику, церкву та мистецтво.

Походження
Італійська династія Масімо — одна з найстаріших шляхетних родин Риму. Родинні легенди виводять своє походження від патриціїв Фабіїв та Квінта Максима Веррукози.
Квінт Фа́бій Макси́м (лат. Quintus Fabius Maximus, близько 130 до н. е. — після 89 до н. е.) — аристократ часів Римської республіки.
Відповідно до всієї зібраної мною інформацією, опублікованої різними мовами різними виданнями, сім'я Массімо є основою глобального злочинного синдикату, залученого до різних, включаючи військові, злочини, тероризм, торгівлю людьми, відмивання грошей та багато інших протизаконних діянь. Сім'я має частку у володінні різними мафіями, такими як клан Корлеонісі, мафію Магліана, клан Гамбіно, мафію Клеркенуелл, клан Ланза, філадельфійська мафія, ірландську мафію та злочинний клан Бостона, які сплачують членські внески сім'ї.
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:33

*Вэнс назвал "слишком большими" требования, которые Россия выдвинула во время переговоров по урегулированию войны в Украине, и заявил, что Россия не может рассчитывать, что ей отдадут территории, которые она даже не смогла захватить...

Не знаю как, но Зеленскому удалось сделать так, что Трамп прямым текстом заговорил его словами и теперь полностью стоит на позиции Украины в вопросе мира и требований по прекращению огня...

Трамп: "США требуют, в идеале, 30-дневного безусловного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено... Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции".

"Это прекращение огня должно в конце концов привести к мирному соглашению. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги"...* (С)
_________________________________
Тобто Трамп в лижню України.
В той же час Сі встає в лижню рфії.


Захопливі історії продовжаться ще на чергове коло...
Всіх все задовільняє, знайшли консенсус.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 09 тра, 2025 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:35

"Уж полночь близится, А Германа все нет, все нет

  detroytred написав:*Вэнс назвал "слишком большими" требования, которые Россия выдвинула во время переговоров по урегулированию войны в Украине, и заявил, что Россия не может рассчитывать, что ей отдадут территории, которые она даже не смогла захватить...

Не знаю как, но Зеленскому удалось сделать так, что Трамп прямым текстом заговорил его словами и теперь полностью стоит на позиции Украины в вопросе мира и требований по прекращению огня...

Трамп: "США требуют, в идеале, 30-дневного безусловного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено... Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции".

"Это прекращение огня должно в конце концов привести к мирному соглашению. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги"...* (С)
_________________________________
Тобто Трамп в лижню України.
В той же час Сі встає в лижню рфії.


Захопливі історії продовжаться ще на чергове коло...

Трамп вважав, що Пу використовує ті ж принципи: проси більше, то отримаєш хоч щось, а виявляється, що "ето так нє работаєт". Тепер він осознал.
Вопшєм, жадость фраєра згубіла.
"Уж полночь близится, А Германа все нет, все нет ... (с)(тм)

3,7,туз і бац: "старуха у разбітого каріта"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Не знаю как, но Зеленскому удалось сделать так, что Трамп прямым текстом заговорил его словами и теперь полностью стоит на позиции Украины в вопросе мира и требований по прекращению огня..


Это опять ТОТ САМЫЙ ДОЛБ**Б из Братиславы пишет ?
Трамп всегда стоял на позиции прекращения огня, а вто Зеленский - нет, есть видеосвидетельство 28.02.2025. И этой своей ничем не подкрепленной незламностью, подставлял Украину, выставляя миру ее, а не москву, как препятствие прекращению войны
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:43

І пояснення цьому одне - Гегемот вже не торт.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:46

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Не знаю как, но Зеленскому удалось сделать так, что Трамп прямым текстом заговорил его словами и теперь полностью стоит на позиции Украины в вопросе мира и требований по прекращению огня..


Это опять ТОТ САМЫЙ ДОЛБ**Б из Братиславы пишет ?
Трамп всегда стоял на позиции прекращения огня, а вто Зеленский - нет, есть видеосвидетельство 28.02.2025. И этой своей ничем не подкрепленной незламностью, подставлял Украину, выставляя миру ее, а не москву, как препятствие прекращению войны

Сформулюй внятно, що не так в його дописі.
Внятно і конкретно.

Там в тексті нема і натяку заперечення, що "Трамп всегда стоял на позиции прекращения огня".
І ще врахуй, що Зе зараз має позиції на припинення вогню.

То сформлюй.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 09 тра, 2025 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:46

трохи про стратегії розвитку людства

трохи про стратегії розвитку людства, заодно чому США має і надалі потенціал росту, а модель РФ
flyman
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  #<1 ... 1379613797137981379913800>
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