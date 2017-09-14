Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:44

ЧЕТВЕР 24 КВІТНЯ 2025Трамп зазначив, що Росія готова до переговорів та укладення мирної угоди."Я вважаю, у нас є домовленість з Росією. Нам слід домовитися з Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський... Я думав, що з ним буде легше домовитися. Поки що це виявилось складніше, але нічого страшного. Це нормально. Але я думаю, що у нас є домовленість з обома. Я сподіваюся, вони це зроблять", - сказав Трамп.І на сьогодні:Трамп: "США требуют, в идеале, 30-дневного безусловного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено... Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции"."Это прекращение огня должно в конце концов привести к мирному соглашению. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги"...* (С)_________________________________Тобто було СПОЧАТКУ перемовини-домовляння. З цим Трамп і стрибав..А стало: спочатку припинення вогню і через оце припинення вогню до перемовин-домовлянь.Якого ж варіанту дотримується і досі пу наявне - першого. Перемовини без припинення бойових дій.А Трамп тепер став на сторону Зе - спочатку РПВ. Ще й забув, що вже домовився з пу, і справа була лише домовитись з Зе.Хоча це по суті -- оте давнішнє "просто перестать стрєлять!")))))))))))))І якщо пу не погодиться, то санкції йому.________________________________То які закиди до отого братиславського?((